Standpunkte

2021, Cybersecurity Leadership Summit 2021
Thomas Tschersich, Chief Security Officer
“Cybersecurity Predictions 2022”
2021, CSF – Cyber Security Fairevent
Thomas Tschersich, Chief Security Officer
“Wie man mit Cyberrisiken umgehen sollte - Ein Blick auf die Strategie der DTAG“
2021, DsiN-Jahreskongress
Thomas Tschersich, Vorstand Deutschland sicher im Netz
Eröffnungs-Keynote
Folge 21 – Thomas Tschersich und Thomas R. Köhler
Chat GPT, Google Bard & Co. – Was müssen wir als Gesellschaft im Umgang mit generativer Künstlicher Intelligenz (KI) noch lernen? Welche Chancen bietet diese Technologie bereits für kleine Unternehmen und wo liegen Risiken für die Cybersicherheit von Firmen? Darüber sprechen Thomas Tschersich, Chief Security Officer der Deutschen Telekom, und Thomas R. Köhler, IT-Unternehmer, Buchautor und Research Professor an der Hankou Universität Wuhan (Volksrepublik China)."
Folge 7 - Thomas Tschersich und Linus Neumann
Die Telekom und der Chaos Computer Club? Das passt doch nicht zusammen, oder?
Linus Neumann ist Hacker, Aktivist und Sprecher des Chaos Computer Club und in dieser Folge zu Gast bei Thomas Tschersich dem Chief Security Officer der Deutschen Telekom. Es geht um IT Sicherheit, Hacking und die Corona-Warn-App.
Folge 10 - Thomas Tschersich und Gabi Dreo Rodosek
Wie steht es um Europas digitale Souveränität und was müssen wir tun, um keine digitale Kolonie zu werden?
Darüber spricht Thomas Tschersich, Chief Security Officer bei der Deutschen Telekom, mit Prof. Dr. Gabi Dreo Rodosek, Leiterin des Lehrstuhls Kommunikationssysteme & Netzsicherheit an der Universität der Bundeswehr in München. Ihre Themen: Warum Europa IT-Champions benötigt, in der Bildung und Digitalisierung Gas geben muss und warum es mehr Frauen in der Cybersicherheit braucht.
Sicherheit darf keine Frage der Unternehmensgröße sein
Niklas Horstmann, COO Deutsche Telekom Security GmbH.
KI nicht ohne Privacy-by-Strategy
Claus-Dieter Ulmer, Konzernbeauftragter für den Datenschutz.
Wie nachhaltig ist das unbegrenzte Datenwachstum im Netz?
Wolfgang Kopf, Leiter Zentralbereich Politik und Regulierung Deutsche Telekom AG.
EU Cloud Code of Conduct ist ein weiterer Meilenstein
Claus-Dieter Ulmer, Konzernbeauftragter für den Datenschutz.
Ist künstliche Intelligenz ein Datenschutz-Sünder?
Ein Beitrag von Dr. Claus-Dieter Ulmer, Konzernbeauftragter für den Datenschutz.
Gemeinsam für mehr Sicherheit im Cyberspace
Timotheus Höttges, Vorstandsvorsitzender Deutsche Telekom AG.
Umgang mit Positivdaten
So nutzen wir Positivdaten zur Betrugsprävention.
Umgang mit "WhatsApp"
So gehen wir mit "WhatsApp" bei der Deutschen Telekom um.
Umgang mit "WhatsApp" (PDF, 75 KB)
Plädoyer zur ePrivacy Verordnung
Offener Brief der Datenschutzbeauftragten und -vorsitzenden Europas führender Telekommunikationsanbieter zur ePrivacy Verordnung.
Offener Brief (Englisch) (PDF, 227 KB)
Datenschutz in der digitalen Welt
Neue technische Entwicklungen stellen auch den Datenschutz stetig vor Herausforderungen. Hier finden Sie unsere Positionen dazu, wie wir auch in Zukunft den Schutz Ihrer Daten gewährleisten wollen.