Standpunkte

Umgang mit Positivdaten

So nutzen wir Positivdaten zur Betrugsprävention.

Position (PDF, 49 KB)

Umgang mit "WhatsApp"

So gehen wir mit "WhatsApp" bei der Deutschen Telekom um.

Umgang mit "WhatsApp" (PDF, 75 KB)

Plädoyer zur ePrivacy Verordnung

Offener Brief der Datenschutzbeauftragten und -vorsitzenden Europas führender Telekommunikationsanbieter zur ePrivacy Verordnung.

Offener Brief (Englisch) (PDF, 227 KB)

Datenschutz in der digitalen Welt

Neue technische Entwicklungen stellen auch den Datenschutz stetig vor Herausforderungen. Hier finden Sie unsere Positionen dazu, wie wir auch in Zukunft den Schutz Ihrer Daten gewährleisten wollen.

Datenschutz in der digitalen Welt (PDF, 124 KB)