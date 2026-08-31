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Standpunkte

Zu wichtigen Themen wie Datennutzung, digitaler Souveränität und weiteren gesellschaftlichen Fragen beziehen unsere Managerinnen und Manager klar Stellung. Wir fassen ihre Standpunkte und Veröffentlichungen hier gebündelt zusammen.

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2021, Cybersecurity Leadership Summit 2021

Thomas Tschersich, Chief Security Officer
“Cybersecurity Predictions 2022”

2021, Cybersecurity Leadership Summit 2021

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2021, CSF – Cyber Security Fairevent

Thomas Tschersich, Chief Security Officer
“Wie man mit Cyberrisiken umgehen sollte - Ein Blick auf die Strategie der DTAG“

2021, CSF – Cyber Security Fairevent

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2021, DsiN-Jahreskongress

Thomas Tschersich, Vorstand Deutschland sicher im Netz
Eröffnungs-Keynote

2021, DsiN-Jahreskongress

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