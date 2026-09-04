Sicherheit darf keine Frage der Unternehmensgröße sein

Samstag, 11:42 Uhr. Der Laden ist voll. Kundinnen und Kunden stehen an. Das Kartenterminal streikt. Anrufe kommen nicht durch. Für den Bioladen ist das keine „IT-Störung“. Es ist Umsatzverlust. Es ist Stress. Es ist Vertrauensverlust in Echtzeit.

Genau hier beginnt die Sicherheitsfrage für kleine und mittlere Unternehmen. Nicht im Rechenzentrum. Nicht in einem abstrakten Cyber-Risiko-Report. Sondern an der Kasse, bei der Telefonie, in der Warenwirtschaft. Wenn diese Systeme ausfallen, steht der Betrieb.

Und deshalb geht es bei IT-Sicherheit nicht zuerst um Tools, sondern um Betriebsfähigkeit. Entscheidend ist, ob die wichtigsten Geschäftsprozesse geschützt sind und ob sich dieser Schutz an veränderte Anforderungen anpassen lässt. Insbesondere für kleine Unternehmen kann das ein möglichst einfacher, direkt ins Netz integrierter Schutz sein. Bei komplexeren Anforderungen kommen gemanagte Netzwerk- und Sicherheitsleistungen oder eine kontinuierliche Erkennung und Abwehr von Angriffen hinzu.

Warum Abwarten riskant ist

Angriffe auf kleine und mittlere Unternehmen nehmen zu. Nicht, weil diese Unternehmen besonders sichtbar sind, sondern weil sie oft besonders verwundbar sind. Sie sind Teil digitaler Lieferketten. Sie arbeiten mit Kundendaten, Zahlungssystemen, Warenwirtschaft, Cloud-Diensten und mobilen Geräten. Für Angreifer reicht oft ein schwacher Zugang, ein unachtsamer Klick oder ein schlecht geschützter Dienstleister.

Laut Bitkom-Studie Wirtschaftsschutz 2025 waren 87 Prozent der Unternehmen in den vergangenen zwölf Monaten von Datendiebstahl, Spionage oder Sabotage betroffen oder vermuten einen solchen Vorfall.

Während die Anforderungen wachsen, bleiben die eigenen Ressourcen oft begrenzt. Viele Unternehmen haben keine eigene Security-Abteilung. Manche haben nicht einmal ein eigenes IT-Team. Trotzdem sollen sie Phishing erkennen, Standorte absichern, Systeme überwachen, Angriffe abwehren, Ausfälle verhindern und regulatorische Anforderungen erfüllen.

Damit wächst die Lücke zwischen dem, was Unternehmen absichern müssen, und dem, was sie selbst leisten können. Gerade für kleinere Betriebe braucht es deshalb Sicherheitslösungen, die sich einfach betreiben lassen und dort unterstützen, wo eigene Ressourcen fehlen. Nicht jedes Unternehmen braucht dabei denselben Schutz. Aber jedes Unternehmen braucht den richtigen.

Hinzu kommen steigende regulatorische Anforderungen. NIS2, die europäische Network and Information Security Directive 2, macht Cybersicherheit für betroffene Unternehmen stärker zur Führungsaufgabe. Dafür braucht es klare Zuständigkeiten, Meldewege, Sicherheitsmaßnahmen und Nachweise. Wer Teil wichtiger Lieferketten ist, wer kritische Dienste unterstützt oder mit größeren Kunden zusammenarbeitet, muss zeigen können, wie belastbar die eigene IT ist.

Historisch gewachsene Einzellösungen: Besser skalieren als addieren.

Mehr Anforderungen dürfen dabei nicht automatisch zu mehr Komplexität führen. In vielen Unternehmen sind über Jahre für neue Aufgaben immer weitere Einzellösungen hinzugekommen. Jede zusätzliche Konsole erzeugt dabei neue Regeln, neue Alarme und neue Schnittstellen – und damit mehr Komplexität. Das kostet Zeit, erschwert den Überblick und kann gerade kleine IT-Teams zusätzlich belasten.

Deshalb entsteht mehr Sicherheit nicht automatisch durch mehr Tools. Der bessere Weg ist, Netzwerk, Security und Betrieb stärker zusammenzudenken – mit weniger Brüchen, mehr Transparenz und klaren Zuständigkeiten.

Warum die Abwehr stärker ins Netz rücken muss

Lange galt das Endgerät als erste Verteidigungslinie: Laptop, Server, Smartphone, Kassensystem. Das bleibt wichtig. Aber das allein reicht heute häufig nicht mehr. Moderne Angriffe kommen oft nicht mehr als klar erkennbare Schadsoftware. Angreifer nutzen gültige Zugangsdaten, erlaubte Verbindungen und normale Werkzeuge. Auf dem Endgerät wirkt das zunächst unauffällig.

Gleichzeitig wird KI zunehmend für cyberkriminelle Aktivitäten genutzt. Angriffe lassen sich automatisieren, variieren und parallel gegen viele Ziele einsetzen. KI erhöht damit vor allem die Zahl und Vielfalt der Angriffe. Die Abwehr muss deshalb früher ansetzen und das Netzwerk von Beginn an einbeziehen.

Im Netz können verdächtige Verbindungen, ungewöhnliche Ziele und abweichende Zugriffsmuster vorgelagert erkannt und Verbindungen blockiert werden. Und das bevor der Datenverkehr die Systeme des Kunden erreicht.

Das Firmennetz transportiert Daten damit nicht mehr nur von A nach B. Es liefert zusätzlichen Kontext, um Verbindungen zu bewerten und verdächtiges Verhalten zu erkennen. Sicherheit erfordert also eine erweiterte Abwehr, die Geräteschutz, Netz, Identität und Kontext zusammendenkt.

Für Unternehmen heißt das: Je früher verdächtige Verbindungen gestoppt werden, desto geringer ist das Risiko, dass aus einem Angriff ein Betriebsausfall wird.

Sicherheit, die zur Komplexität des Unternehmens passt

Entscheidend ist, dass Sicherheit zur jeweiligen Komplexität, zum Risiko und zum Betriebsmodell passt.

Der grundsätzliche Gedanke dabei: Konnektivität und Security werden stärker integriert und als Service bereitgestellt. Wie das konkret aussieht, hängt vom jeweiligen Bedarf ab. Beispiele dafür sind Security OnNet, Secure Business Connect und CyberProtect.

1. Security OnNet: Schutz direkt aus dem Netz

Security OnNet bietet Schutz direkt aus dem Netz der Deutschen Telekom – sowohl im Mobilfunk als auch im Festnetz. Ohne App oder Installation. Im Mobilfunk ist Security OnNet bereits bei mehr als 800.000 Verträgen aktiv, im Festnetz bei mehr als 100.000 Anschlüssen. Über beide Zugangsarten hinweg werden monatlich mehr als rund 48 Millionen Bedrohungen – darunter Phishing-Angriffe, Zugriffe auf bösartige Websites und infizierte Botnets – blockiert. Für kleine Betriebe wird Sicherheit damit nicht zum IT-Projekt, sondern Teil der Verbindung.

2. Secure Business Connect: sichere Standorte und stabiler Betrieb

Secure Business Connect verbindet Konnektivität, sichere Standortvernetzung und IT-Security in einem gemanagten Betriebsmodell. Wenn ein Florist sagt: „Kartenterminal und Telefonie müssen immer laufen“, dann geht es nicht um Bandbreite allein. Es geht um Betriebsfähigkeit. Redundante Anbindungen und Mobilfunk-Backup erhöhen die Verfügbarkeit geschäftskritischer Anwendungen. Die Telekom übernimmt Einrichtung, Betrieb und Entstörung. So wird Netzwerksicherheit nicht zur Zusatzlast für das Unternehmen, sondern Teil eines stabilen Betriebsmodells.

3. CyberProtect: 24/7-Schutz durch Spezialisten

CyberProtect ist für Unternehmen gedacht, die Angriffe aktiv erkennen und beantworten müssen. Die Überwachung läuft rund um die Uhr, KI-unterstützt und begleitet durch Security-Spezialistinnen und -Spezialisten. Dahinter steht ein globales Netzwerk mit 15 Security Operations Centern (SOC) und 1.700 Security-Expertinnen und -Experten. Dort werden Bedrohungen kontinuierlich überwacht, analysiert und bei Bedarf Gegenmaßnahmen eingeleitet. Die Services lassen sich modular an die jeweilige Sicherheitsumgebung und den konkreten Bedarf anpassen – ohne dass Unternehmen dafür ein eigenes SOC aufbauen müssen. Für Unternehmen unter KRITIS- oder NIS2-Anforderungen unterstützt CyberProtect außerdem bei Protokollierung, Archivierung und Analyse sicherheitsrelevanter Ereignisse.

Der Kern: nicht mehr Sicherheit durch mehr Tools, sondern durch bessere Architektur

Viele Unternehmen haben über Jahre immer neue Einzellösungen eingeführt. Jede Lösung hatte einen Grund. Zusammen entsteht aber oft ein unübersichtliches System: viele Dashboards, viele Alarme, viele Zuständigkeiten.

Das ist gefährlich. Denn wer den Überblick verliert, kann Risiken nicht sauber steuern.

Der bessere Weg ist eine Sicherheitsstrategie, die sich an den tatsächlichen Anforderungen orientiert und mit ihnen verändern kann. Entscheidend ist, wie gut Netzwerk, Security und Betrieb zusammenspielen. Das Netz wird dabei zu einer wichtigen Ebene der Abwehr, weil verdächtige Verbindungen dort früh sichtbar und gestoppt werden können.

Am Ende zählt nicht, wie viele Sicherheitslösungen ein Unternehmen betreibt. Sondern ob das Geschäft weiterläuft.

Über Niklas Horstmann

Niklas Horstmann, COO Deutsche Telekom Security GmbH, setzt sich für eine intelligente, netzwerkbasierte Gefahrenabwehr ein. Er verbindet technologische Innovation mit einer klaren Haltung, um die Wirtschaft im globalen Wettbewerb zu stärken. Seine Überzeugung: Sicherheit muss einfacher werden – weg von komplexen Einzellösungen, hin zu Schutz direkt aus dem Netz. Sein Credo: Sicherheit gehört ins Netz.