Die Telekom hat deshalb in den vergangenen Monaten eine breite internationale Kulturdiskussion in Form von Workshops und Online-Formaten mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und dem Vorstand geführt. Es wurde über den gesellschaftlichen Sinn der Telekom diskutiert und darüber gesprochen, in welcher Kultur die Menschen künftig arbeiten möchten und welche Werte wichtig sind. Für Birgit Bohle, Personalvorständin der Telekom, ist das ein gutes Beispiel für eine lebendige Unternehmenskultur: „Es ist sinnlos über Kultur zu reden, wenn man sie nicht auch lebt.“

Die Leitlinien sind jedoch nicht nur für den internen Gebrauch gedacht, sondern für den Umgang mit dem externen Umfeld der Deutschen Telekom. Damit unterstreichen Sie auch das gesellschaftliche Engagement des Konzerns.

Die sechs Leitlinien der Deutschen Telekom

Begeistere unsere Kunden

Ihre Bedürfnisse und Wünsche sind unser Nordstern. Wir gewinnen ihre Herzen – und machen unsere Kund*innen zu Fans. Mit unvergleichlicher Qualität und Kundenerlebnissen.

Ihre Bedürfnisse und Wünsche sind unser Nordstern. Wir gewinnen ihre Herzen – und machen unsere Kund*innen zu Fans. Mit unvergleichlicher Qualität und Kundenerlebnissen. Wir sind nicht zu stoppen

Wir geben immer unser Bestes und treiben Ergebnisse mit Entschlossenheit voran. Wir sind offen für Technologie und setzen sie sinnvoll ein. Wir vereinfachen unnötige Komplexität, die uns ausbremst – denn für uns ist “gut” nicht führend.

Wir geben immer unser Bestes und treiben Ergebnisse mit Entschlossenheit voran. Wir sind offen für Technologie und setzen sie sinnvoll ein. Wir vereinfachen unnötige Komplexität, die uns ausbremst – denn für uns ist “gut” nicht führend. Handle mit Respekt und Integrität

Wir stehen für Haltung und Verantwortung. Wir tun immer das Richtige – auf die richtige Weise. Wir handeln mit Empathie und Respekt und schätzen, was jede und jeder Einzelne einbringt.

Wir stehen für Haltung und Verantwortung. Wir tun immer das Richtige – auf die richtige Weise. Wir handeln mit Empathie und Respekt und schätzen, was jede und jeder Einzelne einbringt. Als Team, gemeinsam

Wir fordern und fördern uns gegenseitig – und gewinnen wie verlieren gemeinsam. Wir überwinden Silos. Wir diskutieren offen, treffen Entscheidungen und stehen gemeinsam dahinter – als ein globales Team.

Wir fordern und fördern uns gegenseitig – und gewinnen wie verlieren gemeinsam. Wir überwinden Silos. Wir diskutieren offen, treffen Entscheidungen und stehen gemeinsam dahinter – als ein globales Team. Ich bin die Telekom – auf mich ist Verlass

Wir sind stolz, die Telekom zu sein. Wir sind da, wenn es darauf ankommt. Wir handeln unternehmerisch – mit Leidenschaft und Verantwortung. Vertrauen bedeutet uns alles.

Wir sind stolz, die Telekom zu sein. Wir sind da, wenn es darauf ankommt. Wir handeln unternehmerisch – mit Leidenschaft und Verantwortung. Vertrauen bedeutet uns alles. Bleibe neugierig und wachse

Wir setzen uns hohe Ziele und entwickeln uns laufend weiter.

Wir lernen, lassen los und lernen neu. Wir probieren aus, scheitern und machen es besser. So wachsen wir persönlich und als Organisation.

Die Leitlinien stellen die Basis für die Zusammenarbeit für unsere Kunden, Anteilseigner und die Öffentlichkeit dar. Alle Führungskräfte und Mitarbeiter der Deutschen Telekom haben sich verpflichtet, die Werte mit Leben zu füllen.

Darauf aufbauend ist der Code of Conduct unser Verhaltenskodex, der unsere Leitlinien noch stärker greifbar macht. Er definiert die Regeln für unser tägliches Arbeiten intern wie extern. Damit schlägt er die Brücke zwischen den Leitlinien und den vielen verschiedenen Richtlinien und rechtlichen Regelungen im Konzern.