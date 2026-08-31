Erfolgsfaktor Mensch

Als einer der größten Telekommunikationsanbieter Europas beschäftigt die Deutsche Telekom weltweit 198.079 Mitarbeitende (Stand 31. Dezember 2025). Mehr als die Hälfte der Beschäftigten ist außerhalb Deutschlands tätig.



Kulturelle Vielfalt – einheitliche Leitlinien

Die verschiedenen Kulturen zu achten und ihre nationalen Besonderheiten für den Erfolg zu nutzen, ist für die Telekom genauso wichtig wie die Entwicklung einer gemeinsamen Identität. Basis hierfür sind die sechs Konzernleitlinien.

Begeistere unsere Kund*innen

Wir sind nicht zu stoppen

Handle mit Respekt und Integrität

Als Team, gemeinsam

Ich bin die Telekom – auf mich ist Verlass

Bleibe neugierig und wachse

Die Leitlinien stellen die Basis für die Zusammenarbeit für unsere Kund*innen, Anteilseigner*innen und die Öffentlichkeit dar. Alle Führungskräfte und Mitarbeitende der Deutschen Telekom haben sich verpflichtet, die Werte mit Leben zu füllen.

Darauf aufbauend ist der Code of Conduct, ein Verhaltenskodex, der die Grundsätze für das unternehmerische wie persönliche Verhalten aller Beschäftigten festschreibt. Er definiert die Regeln für unser tägliches Arbeiten intern wie extern. Damit schlägt er die Brücke zwischen den Leitlinien und den vielen verschiedenen Richtlinien und rechtlichen Regelungen im Konzern.



Zukunftsweisende Personalstruktur

Schon heute gehört die Telekom in vielen Märkten zu den Spitzenunternehmen am Arbeitsmarkt. Unser Profil als Talentunternehmen schärfen wir weiter und bauen unsere Attraktivität als Arbeitgeber aktiv aus. Außerdem sucht die Telekom intensiven Kontakt zu Schulen und Hochschulen und engagiert sich in der MINT-Initiative, die sich deutschlandweit für eine bessere Bildung in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik einsetzt.

Mit erfahrenen Mitarbeitenden, intern bestens ausgebildeten Nachwuchskräften und extern gewonnenen Top-Absolvent*innen und Expert*innen legen wir das Fundament für eine zukunftsweisende Personalstruktur. Die Telekom möchte die richtigen Antworten auf den demografischen und technologischen Wandel im Unternehmen und in der Gesellschaft geben.



Talent Agenda

Die Deutsche Telekom ist seit Jahren einer der größten Ausbildungsbetriebe in Deutschland. 2025 konnten wir in Deutschland rund 1.700 neue Auszubildende und duale Student*innen mit einem hohen Anteil in technischen/IT-Profilen willkommen heißen. Insgesamt umfasst das Angebot Ausbildungsplätze in acht unterschiedlichen Ausbildungsberufen und acht dualen Studiengängen.

Mit zahlreichen Arbeitgeberleistungen und umfangreichen Weiterbildungs- und Qualifizierungsangeboten für Schüler*innen , Studierende , Absolvent*innen und Professionals fördert die Deutsche Telekom auch im Job die berufliche und persönliche Entwicklung ihrer Mitarbeitenden. Im Fokus steht der gezielte Ausbau digitaler Schlüsselqualifikationen – insbesondere in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Daten, Cloud, IT-Sicherheit und Analytics. Diese Fähigkeiten sind essenziell, um innovative Lösungen zu entwickeln, den Kundennutzen zu steigern und langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben.

Die Deutsche Telekom engagiert sich für die Förderung von fairen Chancen. Das Unternehmen hatte sich die Ambition gesetzt, in allen Unternehmenssegmenten auf den oberen und mittleren Führungsebenen bis Ende 2025 einen Frauenanteil von 30 Prozent zu erreichen. Damit wird zum Beispiel unter anderem den Forderungen des Gesetzes für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen (FüPoG) Rechnung getragen. Hierbei wird nach dem Prinzip der Besten-Selektion vorgegangen.

