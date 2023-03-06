TV-Tipp: „Hass im Netz – Was können wir dagegen tun?“ bei MagentaTV

Bei dem neuen TV-Format „Heute retten wir die Welt! Ein bisschen.“ dreht sich alles um einen realistischen Umwelt- und Klimaschutz. Aber das Moderatoren-Duo macht sich auch Gedanken darüber, wie soziale Teilhabe besser gelingen kann. In der zweiten Folge des Sendeformats dreht sich alles um Fakten, Erfahrungen und Tipps von Aktivistinnen und Aktivisten, die sich tagtäglich für ein respektvolles Miteinander im Netz einsetzen, wie die Mitarbeiter*innen der Organisation HateAid, die Betroffenen mit Rat und Hilfe zur Seite stehen. Oder Nadine Brömme von der Vernetzungsstelle Das NETTZ , die u.a. Know-how bündeln und Orientierung geben, welche Organisationen sich mit welchen Ansätzen gegen Hass engagieren.

Reporterin Sarah Mangione besucht außerdem einen Workshop der Telekom-Initiative Teachtoday . Dort erlebt sie hautnah wie die Medienpädagogin Julia Reuter mit Jugendlichen Hasskommentare analysiert und Wege für eine sichere und kompetente Mediennutzung aufzeigt. Da pauschalisierende, abwertende und aggressive Kommentare jede*n treffen können, zeigt der Beitrag auch, wie wichtig Digitale Zivilcourage ist. Im Gespräch mit zwei Aktivistinnen der Initiative #ichbinhier geht es um die positive Kraft der Gemeinschaft. Denn die größte Counter-Speech-Initiative in Deutschland setzt sich unter dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“ mit tausenden Freiwilligen erfolgreich für eine bessere Diskussionskultur im Netz ein.

Klingt interessant? Ist es auch! Schaut rein am Dienstag, 7. März um 21:00 Uhr auf #dabeiTV. Wer die Sendung verpasst, kann das Video auch on Demand bei MagentaTV oder ab 8. März auf YouTube. streamen.

Zweite Folge zum Thema „Hass im Netz – Was können wir dagegen tun?“ ansehen

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