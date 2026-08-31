„Connecting your world.” – das ist unser Slogan und zugleich unser Anspruch. Er bringt das Markenversprechen der Deutschen Telekom auf den Punkt. Im Zusammenspiel mit dem markanten „T“, unserer Farbmarke Magenta und dem einprägsamen Sound-Logo bietet er Orientierung in einer digitalen Welt, die immer komplexer wird. Unser Markenbild rund um das T ist über Ländergrenzen hinweg einheitlich. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur globalen Marke.

Wir ermöglichen unseren Kunden den Zugang zu den vielfältigen Möglichkeiten dieser Welt. Als vertrauenswürdiger Partner begleiten wir sie auf diesem Weg – und sorgen auch dafür, dass niemand zurückbleibt. Dafür steht die Marke Telekom. In Deutschland, unserem Heimatmarkt, und in rund 50 Ländern dieser Erde.

Aber wenn es um Kommunikation geht, zählt nicht nur das beste Produkt. Vielmehr geht es darum, Ideen, Meinungen und besondere Momente miteinander zu teilen. Und zwar unabhängig davon, wann uns danach ist oder wo wir uns gerade befinden. Verbindungen bereichern unser Leben. Dank der Digitalisierung lassen sich die Grenzen von Ort und Zeit zunehmend überwinden. Das hat die Art der Kommunikation insgesamt verändert.

Auch in Wirtschaft und Gesellschaft entfalten starke Verbindungen eine ungeheure Wirkung. Bei der Positionierung unserer Marke haben wir uns bereits früh an diesem Gedanken orientiert. Unser Purpose lautet: „Wir geben uns erst zufrieden, wenn alle dabei sind“. Die Telekom möchte den Menschen den Zugang zur digitalen Welt ermöglichen mit dem Ziel, das Leben einfacher zu machen und es zu bereichern. Sie möchte Teilhabe fördern und die Menschen mit allem verbinden, was im persönlichen und geschäftlichen Leben wichtig ist. Damit stellen wir noch stärker die Wünsche und Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt. Denn unsere Marke ist für alle Zielgruppen gleichermaßen relevant. Und über alle Grenzen hinweg.