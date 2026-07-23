„Einzigartig Zusammen“: Telekom und Apple werben für iPhone 17 mit Unlimited

„Einzigartig zusammen“. Gemeinsam mit Apple bietet die Telekom ihren Kundinnen und Kunden seit vielen Jahren innovative Produkte an und verbindet diese mit leistungsstarken Tarifen, umfassendem Service und dem besten 5G-Netz Deutschlands. Mit einem neuen attraktiven Angebot steht ab sofort erneut das iPhone im Fokus: „Hol dir dein neues iPhone. Unlimited geht auf uns.“ Darin enthalten ist für 24 Monate unlimitiertes Datenvolumen in Deutschland. Das Angebot gilt für Bestands- und Neukund*innen ab dem Tarif MagentaMobil M für 49,99 Euro pro Monat sowie für Kund*innen unter 28 Jahre im Tarif MagentaMobil Young L für 29,95 Euro pro Monat. Es gilt für die Hauptkarte und kann bequem über die MeinMagenta-App aktiviert werden. Zudem erhalten Kundinnen und Kunden bei der Telekom das iPhone 17 Pro in den oben genannten Tarifen zum Sonderpreis von 999 Euro. Der Aktionszeitraum läuft bis zum 31. August 2026.

Die Telekom wird das attraktive Angebot mit einer reichweitenstarken Werbekampagne begleiten. Der Kampagnenspot „Einzigartig Zusammen“ startet am 23. Juli. Darin wird die Funktion „Doppelte Aufnahme“ auf dem iPhone 17 Pro herausgestellt. Diese ermöglicht die gleichzeitige Videoaufnahme mit Front- und Rückkamera. Die so entstehenden Videos mit persönlicher Note können mit Unlimited Datenvolumen uneingeschränkt im besten 5G-Netz Deutschlands geteilt werden.

„Mit der Kampagne zeigen wir, wie Technologie, attraktive Angebote und leistungsstarke Netze Menschen verbinden – und wie unsere Kundinnen und Kunden von diesen starken Verbindungen profitieren“, erklärt Sven Grümer, Leiter Media und Launch- & Lifecycle-Management bei der Telekom Deutschland.

Der Werbespot erzählt die Geschichte zweier junger Menschen, die sich gerade erst kennengelernt haben. Sie möchten weiter in Kontakt bleiben und beginnen, sich gegenseitig Videonachrichten mit der Funktion der doppelten Aufnahme zu schicken. Die lustigen und mitunter skurrilen Videos können beide dank Unlimited jederzeit und ohne Datenlimit im besten Netz miteinander teilen. Aus dem spielerischen digitalen Hin und Her entwickelt sich langsam mehr. Bis es zu einem persönlichen Wiedersehen kommt – ganz im Sinne der Kampagnenbotschaft: Einzigartig zusammen.

Werbespot „Einzigartig Zusammen“

Die Telekom spielt den 35-sekündigen Werbespot reichweitenstark über TV und Online-Kanäle aus. Zudem findet die Kampagnenkommunikation in Print, Out of Home sowie den Telekom-Shops statt. Um auch junge Menschen auf das Angebot aufmerksam zu machen, startet das Unternehmen ab 27. Juli eine gezielte Social-Media-Kampagne. Im Mittelpunkt der Aktivierung steht auch hier die Möglichkeit der doppelten Aufnahme, die insbesondere bei der jungen Zielgruppe sehr beliebt ist. Die Funktion ist auf dem iPhone 17 Pro (Max), iPhone 17 und dem iPhone Air verfügbar.

Konzeption und Kreation sämtlicher Kommunikationsmaßnahmen in TV, Print, Out of Home, im Handel, am Shop sowie in Social Media verantwortet die Telekom-Leadagentur 0171 an den Standorten Berlin, Bonn und Hamburg. Regie führt Caroline Koning. Die preisgekrönte niederländische Regisseurin ist bekannt für ihren poetischen und charakterzentrierten Stil. Mindshare, Frankfurt betreut die Mediaplanung. Für Media Digital steht emetriq, Hamburg.

Langjährige Partnerschaft

Die Telekom und Apple verbindet eine langjährige Partnerschaft. 2007 brachte die Telekom das erste iPhone exklusiv nach Deutschland. Seitdem arbeiten beide Unternehmen eng zusammen. Kundinnen und Kunden profitieren von innovativen Apple-Produkten sowie attraktiven Tarifen, umfassendem Service und dem besten 5G-Netz Deutschlands der Telekom. Dies bestätigen alle relevanten Mobilfunk-Netztests in Deutschland, darunter die von Connect, Chip, Computer Bild und Imtest.

Weitere Infos zum Tarif und zur Kampagne finden Interessierte hier .

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