MagentaTV’den Milli Takım’a özel Türkçe Dünya Kupası yayını

MagentaTV, Dünya Kupası 2026 kapsamında bir ayrıcalık daha sunuyor: Türk Milli Takımı'nın tüm grup maçları, Türkçe yayın ekibi ve özel program içeriğiyle izleyicilerle buluşacak. Tanınmış spor spikeri, sunucu ve köşe yazarı Ertem Şener, MagentaTV’de Türkiye maçlarını yorumlayacak. Eski Bundesliga profesyoneli ve milli futbolcu Halil Altıntop, Türkiye'nin Dünya Kupası serüvenini uzman yorumcu olarak ekranlara taşıyacak. “Milli Takım” 14 Haziran Pazar günü saat 05.40’tan itibaren Avustralya karşısında sahaya çıkacak – sadece MagentaTV’de, Dünya Kupası kanalı FUSSBALL.TV 3’te canlı olarak.

Dünya Kupası’ndaki 104 maçın tamamı yalnızca MagentaTV’de yayınlanacak; bunların 44’ü ise sadece MagentaTV’ye özel olacak.

Halil Altıntop şöyle diyor: “Türk Milli Takımı bu Dünya Kupası’nda büyük bir sürpriz yapabilir. Bunu son Avrupa Şampiyonası’nda zaten gösterdi. Çok yetenekli bir kadroya sahip, fark yaratan oyuncuları var ve teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde son üç yılda daha da güçlendi. Ben çok iyimserim.”

Halil Altıntop, Türkiye Milli Takımı formasını 38 kez giydi ve Almanya'daki profesyonel kariyerinde 500'den fazla maça çıktı.

Telekom´un TV Direktörü Arnim Butzen: “Almanya’daki büyük Türk topluluğu için MagentaTV’de ana dillerinde özel bir Dünya Kupası deneyimi sunuyoruz – ünlü isimlerden oluşan güçlü bir yayın ekibi ile 'Milli Takım' etrafında sunulan özel analizler, röportajlar ve haberlerle. Vincenzo Montella yönetimindeki Milli Takım, Dünya Kupası’na büyük umutlarla gidiyor. Biz de Almanya’daki tüm Türk futbolseverler için bu yolculuğa eşlik etmekten mutluluk duyuyoruz. MagentaTV’ye hoş geldiniz!”

MagentaTV, FIFA Dünya Kupası 2026 kapsamında FUSSBALL.TV 3 kanalında çeşitli maçlara yönelik özel program içerikleri sunacak. Türkiye’nin tüm grup maçları yalnızca MagentaTV’de yayınlanacak. Almanca yayının yanı sıra, Türk futbolseverlere özel Türkçe anlatım, özel konuklar ve Milli Takım’a odaklanan içerikler de sunulacak. Türkiye’nin ilk iki maçının canlı yayını, FUSSBALL.TV 3’te karşılaşmalardan 20 dakika önce ekrana gelecek özel ön programla başlayacak.

“Breakfast Club” - Tüm izleyicilere ücretsiz

Ayrıca Halil Altıntop, Türkiye’nin grup maçlarının ardından sabah saatlerinde (yayın genellikle sabah 07.00’den itibaren) ücretsiz yayınlanan “Breakfast Club” programına konuk olarak yer alacak ve Türkiye´nin maçlarını analiz edecek. D Grubu'nun diğer maçıyla eş zamanlı oynanan ve konferansta da yayınlanan ABD'ye karşı üçüncü grup maçı için MagentaTV, Ertem Şener ve Halil Altıntop'un sunduğu Türkçe ses seçeneğiyle özel bir yayın imkânı sunacak. Türkiye’nin eleme turlarına yükselmesi halinde, Türk futbolseverlere yönelik özel yayınlar ve yayın ekibi turnuva boyunca görev yapmayı sürdürecek.

Ayrıca Almanya'daki Türk topluluğuna sosyal medya üzerinden de ulaşılacak ve MagentaTV'deki yayınlar hakkında bilgilendirme yapılacak. Abdussamed Ünal ("Abdu" / TikTok @abdu9974) ve Mert Ekşi ("Mert Abi" / YouTube @MertAbiYT), kendi kanallarındaki hikayelerde ve Türkiye'nin Avustralya'ya karşı oynayacağı ilk grup maçına yönelik bir Watch Party etkinliğinde, 2026 Dünya Kupası boyunca Türkiye maçlarının adresinin MagentaTV olduğunu takipçilerine aktaracak. Bu iki isim, Almanya’daki Türk futbol camiasının en tanınmış influencer'ları arasında yer alıyor. Bunlara ek olarak Almanya'nın en büyük içerik üreticilerinden biri olan Elias Nerlich (YouTube @eliasn97) da kendi kanallarından takipçilerini Türk Milli Takımı'nın maçlarının yayınına yönlendirecek.

Avustralya, Paraguay ve ABD karşısında Milli Takım

Inter forması giyen kaptan Hakan Çalhanoğlu’nun yanı sıra genç yıldızlar Arda Güler (Real Madrid) ve Kenan Yıldız (Juventus) ile Türk Milli Takımı, D Grubu’nda Avustralya, Paraguay ve ev sahibi ABD ile karşılaşacak. Avustralya maçının ardından Türkiye ikinci grup maçını Cumartesi, 20 Haziran’da Paraguay’a karşı oynayacak - sabah saat 04.40’tan itibaren canlı ve sadece MagentaTV’de.

Grup aşamasının son maçında ise Cuma, 26 Haziran’da Dünya Kupası ev sahibi ABD ile karşılaşma yer alıyor: Son grup maçı gününde paralel olarak oynanan maçlar nedeniyle bu karşılaşma, sabah 03.20'den itibaren FUSSBALL.TV 1'de canlı ve yalnızca bu platformda tek maç olarak (Türkçe ses seçeneğiyle sabah 03.40'tan itibaren) ve aynı zamanda sabah 03.40'tan itibaren Paraguay - Avustralya maçıyla birlikte FUSSBALL.TV 3'te konferans formatında yayınlanacak.

Halil Altıntop – Neslinin en tanınmış Türk futbolcularından biri

Halil Altıntop, 500’den fazla profesyonel maça çıktı ve Türk Milli Takımı formasıyla 38 maçta 8 gol kaydetti. Gelsenkirchen doğumlu futbolcunun profesyonel kariyeri SG Wattenscheid 09 ile başlamış; ardından 1. FC Kaiserslautern, FC Schalke 04, Eintracht Frankfurt, Trabzonspor, FC Augsburg ve Slavia Prag'da oynadı. Aktif futbolculuk kariyerini 2018 yılında 1. FC Kaiserslautern’deki ikinci döneminin ardından noktaladı.

Futbolculuk kariyerinin ardından Altıntop, teknik direktörlük ve futbol yöneticiliği alanlarında görev aldı. Önce VfB Stuttgart'ın teknik ekibinde yer aldı, ardından TSV Schwaben Augsburg'da baş antrenör olarak görev yaptı. 2020 yılında FC Bayern Münih'in altyapı merkezi NLZ'ye geçti ve daha sonra genç oyuncuların profesyonel futbola giden süreçte gelişimlerini yöneten yetenek koordinatörlüğü görevini üstlendi. Mart 2023'te FC Bayern Campus'un Spor Direktörü olarak atandı. 2024 yılında bu görevden kendi isteğiyle ayrıldı. 2025'ten bu yana Halil Altıntop, FC Augsburg'un Denetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

2026 Dünya Kupası’nın adresi: MagentaTV

MagentaTV, 2026 FIFA Futbol Dünya Kupası (11 Haziran – 19 Temmuz) için en kapsamlı ve en kaliteli yayın deneyimini sunuyor. Toplam yaklaşık 1.000 saatlik program içeriği, üst düzey uzmanlar ekibi, yenilikçi formatlar ve uluslararası topluluklara yönelik özel teklifler – bunların arasında Türkçe yorumlu ve özel konuklu özel Türkçe program da yer alıyor – ile MagentaTV eşsiz bir Dünya Kupası deneyimi yaratıyor. MagentaTV, FIFA Dünya Kupası 2026 için Almanya'nın buluşma noktası; köken ya da tercih edilen dilden bağımsız olarak tüm futbolseverler için.

MagentaTV, Dünya Kupası'ndaki 104 maçın tamamını yayınlayan tek platformdur. Bu karşılaşmaların 44'ü yalnızca MagentaTV’de izlenebilecektir. Özel yayın paketi yalnızca Fransa, Hollanda, İspanya ve ABD gibi güçlü ülkelerin grup maçlarını değil, aynı zamanda belirleyici eleme turlarını da kapsıyor: altı son 32 turu maçı, üç son 16 turu maçı, iki çeyrek final karşılaşması ve üçüncülük maçı. Üç özel Dünya Kupası kanalında (FUSSBALL.TV 1, taktik yayınıyla FUSSBALL.TV 2 ve sürpriz kanal FUSSBALL.TV 3) yayınlar 24 saat kesintisiz ve UHD kalitesinde sunulacak.

Tabea Kemme, Thomas Müller, Jürgen Klopp, Mats Hummels, Jonas Hofmann, Micky Beisenherz, Robert Andrich, Halil Altıntop ve taraftar uzmanı Tom Kaulitz ile MagentaTV olağanüstü bir uzman kadrosu sunuyor. Ekranların tanınan yüzleri Johannes B. Kerner, Laura Wontorra ve Wolff Fuss, güçlü sunucu ve yorumcu kadrosunun başında yer alıyor.

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