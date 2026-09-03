Aus COSMOTE TELEKOM wird Telekom. Für die kommerzielle Marke der OTE-Gruppe bricht eine neue Ära an. Sie tritt künftig unter der international bekannten Marke Telekom auf und profitiert von deren globaler Stärke, Innovationskraft und technologischer Führungsrolle. Der Markenwechsel soll zugleich neue Möglichkeiten für digitale Erlebnisse, Produkte und Lösungen der nächsten Generation schaffen. Durch die stärkere internationale Vernetzung und die Nutzung gemeinsamer Synergien wird sowohl für die Kundinnen und Kunden als auch für die Gesellschaft in Griechenland ein noch größerer Mehrwert entstehen.

„Europa ist eine zentrale Säule unserer Strategie. Griechenland spielt dabei eine wichtige Rolle auf unserem Weg, das führende digitale Telekommunikationsunternehmen zu werden und weiter zu wachsen“, sagt Dominique Leroy, Vorständin für Europa der Deutschen Telekom. „Mit dem Schritt hin zu einer gemeinsamen Marke eröffnen sich neue Chancen für unsere Kundinnen und Kunden in Griechenland. Wir verbinden die Innovationskraft unseres Konzerns mit unseren globalen Partnerschaften und können so noch bessere Lösungen und Kundenerlebnisse bieten. Unser Anspruch ist es, die digitale Entwicklung nicht nur zu begleiten, sondern aktiv mitzugestalten. Dieser Anspruch wird nun auch in Griechenland sichtbar – getragen von der Power und Reichweite der weltweit stärksten und wertvollsten Telekommunikationsmarke.“

„Der Übergang zur Marke Telekom ist für uns eine natürliche Weiterentwicklung. COSMOTE war die Marke, die Griechenland in das digitale Zeitalter geführt hat. Telekom verbindet Griechenland nun mit der Zukunft der digitalen Technologie und dem grenzenlosen Potenzial der Künstlichen Intelligenz“, sagte Kostas Nebis, Vorsitzender und CEO der OTE Group. „Während unsere Marke in diese neue Ära eintritt, bauen wir auf unserem bisherigen Erbe auf. Wir verfügen weiterhin über die fortschrittlichsten Netze des Landes, eine führende Expertise, hochqualifizierte Mitarbeitende und das gleiche Engagement für die griechische Gesellschaft. Die Kombination aus globaler Stärke und griechischer Identität ermöglicht es uns, unseren Kundinnen und Kunden noch mehr zu bieten. Und sie bringt uns unserer Vision näher: Wir wollen der führende Anbieter digitaler Telekommunikationsdienste in Europa werden und gleichzeitig Griechenland dabei unterstützen, bei der Digitalisierung zur europäischen Spitzengruppe aufzuschließen.“

Die Deutsche Telekom ist mit rund 55 Prozent Mehrheitseigentümerin der Hellenic Telecommunications Organization S.A., Griechenlands größtem Telekommunikationsanbieter. Unter der Marke Telekom wird die OTE-Gruppe weiterhin ein breites Spektrum an Dienstleistungen anbieten: Festnetz- und Mobilfunkdienste, Breitbandangebote, Pay-TV sowie integrierte ICT-Lösungen. Darüber hinaus ist sie mit weiteren vielfältigen digitalen Dienstleistungen aktiv.

Einheitliches Telekom-Erlebnis

Ab heute werden die Marke Telekom und ihr charakteristischer Farbton Magenta schrittweise an allen Kundenkontaktpunkten eingeführt, um ein einheitliches Telekom-Markenerlebnis zu schaffen. Der Übergang zur neuen Marke findet seinen Höhepunkt am 8. September mit dem Start einer Kommunikationskampagne. „Ich bin stolz und dankbar für die erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren griechischen Kolleginnen und Kollegen. Gemeinsam nutzen wir die Chance und setzen einen neuen weltweiten Standard für Aktualität und Modernität unserer Marke“, erläutert Telekom Markenchef Ulrich Klenke. „Mit der Umstellung auf Telekom werden wir unsere Kräfte noch stärker bündeln und Synergien noch gezielter nutzen können. Ich bin davon überzeugt, dass der griechische Markt von der internationalen Kraft unserer Marke profitieren wird.“

Aus COSMOTE TELEKOM wird Telekom: die Unternehmenszentrale in Athen mit dem T -Logo. (Quelle Telekom)

Die Produkte und Dienstleistungen werden künftig unter der Marke Telekom geführt. So wird beispielsweise aus COSMOTE 5G „Telekom 5G“ und aus COSMOTE Fiber „Telekom Fiber“. Der Pay-TV-Dienst von OTE erhält den Namen „MagentaTV“, während payzy in „Magenta Pay“ umbenannt wird. Die COSMOTE-Shops werden zu Telekom-Shops. Zudem wird auf Mobiltelefonen die Netzbezeichnung „TELEKOM.GR“ zu sehen sein.

Auch die digitalen Kanäle der Gruppe – darunter Apps, Websites und Social-Media-Auftritte – übernehmen den neuen Telekom-Markenauftritt und die charakteristische Farbe Magenta. Die offizielle Website ist künftig unter www.telekom.gr erreichbar. Aus der COSMOTE-App wird die Telekom-App, während die Social-Media-Kanäle unter dem Namen „Telekom GR“ auftreten. Die neue Marke wird zudem von den Tochtergesellschaften der OTE-Gruppe übernommen. Damit wird Telekom künftig als einheitliche Marke über das gesamte Angebot und die verschiedenen Unternehmen der Gruppe hinweg präsent sein.

Ein Versprechen, das bleibt

In dieser neuen Ära bleibt der globale Markenclaim „Connecting your world.“ bestehen. Er bringt das Versprechen der Telekom zum Ausdruck, Menschen zu verbinden und ihnen den Zugang zu digitalen Technologien zu ermöglichen. Zugleich spiegelt er den Anspruch der Telekom und damit auch der OTE-Gruppe wider, ihre Infrastruktur zu nutzen, um die Menschen, die Gesellschaft und das Land mit der digitalen Zukunft zu vernetzen.

Wertvollste Telko-Marke der Welt

Die Stärke der Telekom zeigt sich nicht nur in ihrer technologischen Führungsrolle, sondern auch im Wert und der Reichweite ihrer globalen Marke. Laut der Studie „Brand Finance Global 500“ ist das Unternehmen die wertvollste Telekommunikationsmarke der Welt, die wertvollste Unternehmensmarke Europas und branchenübergreifend die Nummer 11 der wertvollsten Marken weltweit. Sie ist die einzige europäische Marke, die neben Unternehmen wie Apple, Microsoft, Google und Amazon zu den weltweiten Top 20 zählt. Der Markenwert liegt aktuell bei 96,2 Milliarden US-Dollar – der höchste Stand in der 31-jährigen Geschichte des Unternehmens.

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