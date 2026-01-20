Telekom steigert Markenwert und bleibt globale Telko-Marke Nummer eins

Die Deutsche Telekom zählt erneut zu den erfolgreichsten und wertvollsten Marken der Welt. Das bestätigt die Studie „Brand Finance Global 500“, die das britische Markenbewertungsinstitut Brand Finance heute im Rahmen des Weltwirtschaftsforums in Davos veröffentlicht hat. Demnach ist die Telekom weiterhin die stärkste Telekommunikationsmarke der Welt und baut ihren Vorsprung gegenüber den Mitbewerbern Verizon und AT&T weiter aus. Im Gesamtranking erreicht sie einen starken elften Platz. In Europa und Deutschland bleibt das T die klare Nummer eins unter den Unternehmensmarken. Als einziges europäisches Unternehmen ist die Telekom unter den Top 20 der wertvollsten Marken weltweit vertreten. Angeführt wird das globale Ranking erneut von Apple, gefolgt von Microsoft, Google und Amazon.

Das erfolgreiche Abschneiden der Telekom basiert auf ihrem aktuellen Markenwert, dem höchsten in der Geschichte des Unternehmens. Dieser beläuft sich laut Studie auf 96,2 Milliarden US-Dollar. Der Zuwachs im Vergleich zum Vorjahreswert (85,3 Mrd. USD) beträgt 12,8 Prozent. Das Entspricht einem Rekordanstieg von absolut rund 11 Milliarden US-Dollar. Seit 2020 (39,9 Mrd. USD) stieg der Markenwert der Telekom demnach um 141 Prozent und hat sich damit innerhalb dieses Zeitraums mehr als verdoppelt.

„Die Marke Telekom setzt ihren Erfolgskurs weiter fort. Die Ergebnisse machen deutlich: Unsere klare Strategie, langfristige Kontinuität und kreative Kraft zahlen sich aus“, erklärt Telekom-Markenchef Uli Klenke. „Mit leistungsstarken Netzen, innovativen Produkten und exzellenten Services eröffnen wir Menschen die Chancen der Digitalisierung und schaffen Verbindungen und Nähe, wo Entfernungen trennen.“

Markenfaktoren spielen zentrale Rolle

Brand Finance führt die erneute deutliche Steigerung des Markenwertes der Telekom auf eine konsistente Markenführung sowie auf die positive wirtschaftliche und technologische Entwicklung des Unternehmens zurück. Besonders das anhaltende Wachstum in den USA und Europa wirke sich dabei positiv aus. Eine zentrale Rolle bei der erfolgreichen Entwicklung spielen zudem wichtige Faktoren wie Innovationskraft, Kundenservice, Preis-Leistungs-Verhältnis, Weiterempfehlung und Vertrauen. In all diesen Bereichen habe die Deutsche Telekom in ihren verschiedenen Märkten erneut überzeugen können. Der konsistente internationale Markenauftritt stärke zudem die Wahrnehmung als globaler Player. Die kontinuierliche Integration der Dachmarke in Griechenland habe den internationalen Footprint erweitert und sich ebenfalls positiv auf den Markenwert ausgewirkt.

Brand Finance ist ein weltweit agierendes, unabhängiges Institut für Markenbewertung und Markenanalyse mit Hauptsitz in London. Das Institut weist das Ranking der 500 weltweit wertvollsten Marken nach dem Markenwert in US-Dollar aus. Die Markenwerte werden auf Grundlage der Fragestellung berechnet, welche Lizenzgebühren ein Unternehmen bezahlen müsste, wenn es die Marke nicht in Besitz hätte. Weitere Informationen zur Studie „Brand Finance Global 500“ finden Interessierte unter www.brandfinance.com oder brandirectory.com/global .

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