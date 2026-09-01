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Telekom wirbt für Unlimited im besten 5G-Netz Deutschlands

3 Minute Lesezeit
  • Werbekampagne „Unlimited Pitches“ zeigt: Wenn Menschen zusammenkommen, entsteht für alle mehr
  • Telekom positioniert sich als der Unlimited-Anbieter mit bestem Mobilfunkerlebnis
  • Leistungsstarke Tarife, umfassender Service und beste Netzqualität verbinden Menschen
Mädchen im Garten am Gartentisch mit Laptop.
„Holt euch Unlimited. Im besten Netz.“ Mit dieser Botschaft startet die Telekom die reichweitenstarke Werbekampagne „Unlimited Pitches“. © Deutsche Telekom AG

„Holt euch Unlimited. Im besten Netz.“ Mit dieser Botschaft startet die Telekom am 1. September 2026 die reichweitenstarke Werbekampagne „Unlimited Pitches“. Der Slogan ist Hinweis und Versprechen zugleich: Die Telekom möchte Menschen mit leistungsstarken Tarifen, umfassendem Service und dem besten 5G-Netz Deutschlands miteinander verbinden. Im Mittelpunkt der kommunikativen Maßnahmen steht grenzenloses und unbeschwertes Surfen im Mobilfunknetz der Telekom. Mit ihren Unlimited-Mobilfunktarifen ermöglicht das Unternehmen Familien und Freundeskreisen eine sorgenfreie Kommunikation. 

Unter dem Motto „Je mehr ihr seid, desto günstiger wird's“ erhalten Kundinnen und Kunden bereits ab dem Mobilfunktarif MagentaMobil M in Kombination mit der PlusKarte unbegrenztes Datenvolumen in Deutschland. Der durchschnittliche Preis beträgt dabei für zwei Personen nur 34,95 Euro pro Karte und Monat. Bei vier Personen sind es im Durchschnitt dann nur noch 24,95 Euro pro Karte und Monat.

„Unlimited bedeutet für uns mehr als unbegrenztes Datenvolumen. Gemeinsam mit unseren PlusKarten wird daraus ein Angebot, von dem Familien und Freundeskreise gleichermaßen profitieren: Je mehr ihr seid, desto günstiger wird’s. Mit ‚Unlimited Pitches‘ bringen wir genau dieses Prinzip humorvoll auf den Punkt und verbinden es mit dem besten 5G-Netz Deutschlands“, sagt Sven Grümer, Leiter Media sowie Launch- & Lifecycle-Management bei der Telekom Deutschland.

Gute Gründe für Unlimited

Im Mittelpunkt der Kampagne „Unlimited Pitches“ stehen zwei humorvolle Werbespots. „Patchwork“ und „Adaption“ verdeutlichen: Wenn Menschen zusammenkommen, entsteht für alle mehr – mehr Daten, mehr Möglichkeiten und mehr fürs Geld. Mit einem Augenzwinkern greifen die Filme typische Familiendynamiken auf und machen so die Kampagnenbotschaft erlebbar. Junge Erwachsene möchten ihre Eltern mit leidenschaftlich vorbereiteten Präsentationen von einem großen Wunsch überzeugen: Unlimited Datenvolumen. Mit viel Kreativität, Energie und cleveren Argumenten arbeiten sie auf die zentrale Botschaft hin: „Je mehr ihr seid, desto günstiger wird’s“. 

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Die Kampagne greift einen aktuellen Social-Media-Trend auf. Junge Menschen stellen ihre Ideen und Konzepte in Form von Pitch-Präsentationen vor. Für die Spots wurde bewusst auf einen klassischen Schauspiel-Cast verzichtet. Zu sehen sind echte Familien, die der Kampagne mit ihren persönlichen Geschichten eine authentische und nahbare Note geben.

Die beiden Spots (45 und 35 Sekunden) werden reichweitenstark im TV ausgespielt. Ergänzend wird die Kampagne durch Maßnahmen in Print, Out-of-Home und den Telekom Shops flankiert. Zudem greift eine umfassende Social-Media-Kampagne das Thema „Unlimited Pitches“ auf. Im Mittelpunkt der Aktivierung stehen verschiedene Assets. Sie zeigen auf humorvolle Art und Weise unterschiedliche Alltagssituationen und vermitteln damit anschaulich das zentrale Unlimited-Motto: „Je mehr ihr seid, desto günstiger wird’s“.

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Die Konzeption und Kreation der Werbemaßnahmen verantwortet die Telekom-Leadagentur 0171 an den Standorten Berlin, Bonn und Hamburg. Regie führt Sven Schrader. Die mehrfach ausgezeichneten Arbeiten des Berliners zeichnen sich durch eine lebensnahe Ästhetik aus. Die Mediaplanung übernimmt Mindshare, eine Agenturmarke von WPP Media. Die digitale Mediaaussteuerung erfolgt durch emetriq, Hamburg.

Ausgezeichnetes Mobilfunknetz

Die Telekom verbindet Menschen durch das beste 5G-Netz Deutschlands. Dass Kundinnen und Kunden sich auf diese Qualität verlassen können, bestätigen die relevanten Mobilfunk-Netztests in Deutschland – darunter die unabhängigen Vergleiche von Connect, CHIP, COMPUTER BILD und IMTEST. Zudem hat die Telekom sämtliche Ookla® Speedtest Awards™ für Mobilfunk in Deutschland gewonnen. Sie überzeugt dabei nicht nur mit herausragenden Ergebnissen in technischen Messungen, sondern auch im Urteil ihrer Kundinnen und Kunden. Damit steht die Telekom für ein Mobilfunkerlebnis, das leistungsfähige Netzinfrastruktur mit hoher Servicequalität verbindet.

Über die Deutsche Telekom: Deutsche Telekom Konzernprofil

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