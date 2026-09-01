Telekom wirbt für Unlimited im besten 5G-Netz Deutschlands

„Holt euch Unlimited. Im besten Netz.“ Mit dieser Botschaft startet die Telekom am 1. September 2026 die reichweitenstarke Werbekampagne „Unlimited Pitches“. Der Slogan ist Hinweis und Versprechen zugleich: Die Telekom möchte Menschen mit leistungsstarken Tarifen, umfassendem Service und dem besten 5G-Netz Deutschlands miteinander verbinden. Im Mittelpunkt der kommunikativen Maßnahmen steht grenzenloses und unbeschwertes Surfen im Mobilfunknetz der Telekom. Mit ihren Unlimited-Mobilfunktarifen ermöglicht das Unternehmen Familien und Freundeskreisen eine sorgenfreie Kommunikation.

Unter dem Motto „Je mehr ihr seid, desto günstiger wird's“ erhalten Kundinnen und Kunden bereits ab dem Mobilfunktarif MagentaMobil M in Kombination mit der PlusKarte unbegrenztes Datenvolumen in Deutschland. Der durchschnittliche Preis beträgt dabei für zwei Personen nur 34,95 Euro pro Karte und Monat. Bei vier Personen sind es im Durchschnitt dann nur noch 24,95 Euro pro Karte und Monat.

„Unlimited bedeutet für uns mehr als unbegrenztes Datenvolumen. Gemeinsam mit unseren PlusKarten wird daraus ein Angebot, von dem Familien und Freundeskreise gleichermaßen profitieren: Je mehr ihr seid, desto günstiger wird’s. Mit ‚Unlimited Pitches‘ bringen wir genau dieses Prinzip humorvoll auf den Punkt und verbinden es mit dem besten 5G-Netz Deutschlands“, sagt Sven Grümer, Leiter Media sowie Launch- & Lifecycle-Management bei der Telekom Deutschland.

Gute Gründe für Unlimited

Im Mittelpunkt der Kampagne „Unlimited Pitches“ stehen zwei humorvolle Werbespots. „Patchwork“ und „Adaption“ verdeutlichen: Wenn Menschen zusammenkommen, entsteht für alle mehr – mehr Daten, mehr Möglichkeiten und mehr fürs Geld. Mit einem Augenzwinkern greifen die Filme typische Familiendynamiken auf und machen so die Kampagnenbotschaft erlebbar. Junge Erwachsene möchten ihre Eltern mit leidenschaftlich vorbereiteten Präsentationen von einem großen Wunsch überzeugen: Unlimited Datenvolumen. Mit viel Kreativität, Energie und cleveren Argumenten arbeiten sie auf die zentrale Botschaft hin: „Je mehr ihr seid, desto günstiger wird’s“.