FIFA WM 2026: MagentaTV bringt den Fans jedes Spiel mit Dolby Vision und Dolby Atmos näher

Zur FIFA WM 2026 startet MagentaTV mit einem technologischen Highlight für das beste Kundenerlebnis: Im Auftrag der Deutschen Telekom setzt die Thinxpool TV GmbH als verantwortlicher Sender-Betreiber der WM-Kanäle bei MagentaTV neben einem starken Sendekonzept und einem Top-Team an ExpertInnen, ModeratorInnen und KommentatorInnen nun auch technologisch neue Maßstäbe.

Damit wird MagentaTV die erste Plattform in Deutschland sein, die ein großes Fußballturnier sowohl in Dolby Vision® als auch in Dolby Atmos® überträgt und so dynamische

HDR-Bildqualität mit beeindruckendem räumlichem Klang kombiniert, um den Fans das Geschehen noch näher zu bringen.

Innovationstreiber im TV- und Streaming-Markt

Mit der Einführung von Dolby Vision und Dolby Atmos in der Live-Übertragung unterstreicht die Deutsche Telekom ihre Rolle als Innovationstreiber im TV- und Streaming-Markt. Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 stellt in Deutschland sowohl einen sportlichen Meilenstein als auch einen Meilenstein im Bereich der Live-Sportübertragung dar, der nun erneut vom Sendebetreiber thinxpool umgesetzt wird.

Dolby Vision arbeitet mit dynamischen Metadaten, die für jedes einzelne Bild Informationen zu Helligkeit, Kontrast und Farbraum liefern. Im Unterschied zu statischen HDR-Verfahren ermöglicht dies eine deutlich präzisere Anpassung an die jeweilige Bildszene und die Fähigkeiten des Endgeräts. Insbesondere bei kontrastreichen Spielsituationen, schnellen Kamerabewegungen und wechselnden Lichtverhältnissen im Stadion eröffnet dies das Potenzial für eine sichtbar verbesserte Bildqualität gegenüber herkömmlichen Produktionen.

Neben dem perfekten Bild gibt es zu den 104 WM-Spielen nur bei MagentaTV zudem faszinierenden Ton aus den Stadien. Denn MagentaTV setzt auf Dolby Atmos für ein immersives Audioerlebnis. Bei normalem Stereo kommt der Ton im Wesentlichen von vorne. Dolby Atmos kann einzelne Geräusche im Raum platzieren, also zum Beispiel Regen über den Zuschauenden, ein vorbeifahrendes Auto seitlich anordnen oder Stimmen klarer im Raum verteilen.

„Das Beste bieten, das die Technologie hergibt“

„Gerade beim Fußball sorgt Dolby Atmos für eine deutlich realistischere Abbildung der Stadionatmosphäre – von der Geräuschkulisse auf den Rängen bis hin zur Positionierung von Kommentatoren und Spielaktionen. Damit sind wir bei den WM-Spielen realer in der Situation, näher dran – es ist wie Sound in 3D. Ich freue mich, dass wir bei Bild und Ton zur WM unseren Kundinnen und Kunden das Beste bieten können, das die Technologie hergibt“, sagt MagentaTV-Chef Arnim Butzen.

„Bei Dolby ist es unsere Mission, die Art und Weise zu verändern, wie Menschen Geschichten, Unterhaltung und Live-Events erleben, die sie lieben. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit MagentaTV und der Deutschen Telekom, um Fans in Deutschland während der Weltmeisterschaft zum ersten Mal dieses Erlebnis zu bieten“, sagt Javier Foncillas, Vice President Commercial Partnerships & Global Sales bei Dolby Laboratories. „Dank Dolby Vision und Dolby Atmos werden die Fans von ihrem Wohnzimmer direkt ins Herz des Stadions versetzt und von der atemberaubenden audiovisuellen Energie des Live-Spiels umgeben.“

Voraussetzung für Dolby Atmos und Dolby Vision ist die Box MagentaTV One oder ein Magenta TV-Stick der zweiten Generation. Zudem muss das TV-Gerät der Zuschauenden entsprechend eingestellt sein. Ein Dolby Vision-fähiger Fernseher und ein Dolby Atmos-fähiger Fernseher/eine Soundbar/ein Heimkino-System sind erforderlich.

Um Dolby Vision und Dolby Atmos genießen zu können, sollt der MagentaTV-Receiver optimal eingestellt sein:

Gehen Sie zu „Einstellungen“ (Zahnrad) > „MagentaTV-Einstellungen“ > „Aufnahmen & Kanäle“ > „TV-Auflösung“ > wählen Sie „UHD“

Gehen Sie zurück zu „MagentaTV-Einstellungen“ > „Audio“ > „Audioformat“ > wählen Sie „Dolby Audio“

MagentaTV liefert über alle Kanäle und Geräte das beste Bild- und Tonerlebnis zur WM. Bereits das HD-Signal wird mit 50 Vollbildern pro Sekunde übertragen und bietet damit eine besonders flüssige und detailreiche Bewegungsdarstellung – ein entscheidender Qualitätsfaktor für Live-Sport.

Die größte Fußball-WM der Geschichte

Nur bei MagentaTV gibt's alles: 104 Spiele live, 44 davon exklusiv – bestes Angebot, bestes Team und bester Service für alle Fans. Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird das größte Turnier der Geschichte – und MagentaTV macht daraus das Fußballerlebnis für alle Fans in Deutschland. Komplett, flexibel und hautnah mit über 1.000 Programmstunden: Nur bei MagentaTV gibt es alle 104 Spiele des Turniers, 44 davon exklusiv, auf drei Kanälen.

Unter dem Motto „The coverage that never sleeps“ läuft die WM-Berichterstattung rund um die Uhr – alle Spiele, Highlights und Analysen sind jederzeit abrufbar, auf allen Geräten. Neben den Live-Spielen gibt es Dokus, Social-Media-Formate und exklusive Inhalte, die weit über die 90 Minuten hinausgehen.

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