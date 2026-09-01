Für die FIFA WM 2026: MagentaTV gewinnt erstmalig den TV-Award von SPORT BILD

MagentaTV ist am gestrigen Abend für die Berichterstattung zur FIFA WM 2026 mit dem TV-Award von SPORT BILD ausgezeichnet worden. Damit würdigt Europas größte Sportzeitschrift die Inszenierung des größten Fußball-Turniers aller Zeiten. Mit qualitativ hochwertiger Berichterstattung, kompetenten Expert*innen und einer konsequent digitalen Ausspielung hat MagentaTV die WM für Millionen Fans in Deutschland erlebbar gemacht. Das Ergebnis: Fußball, so nahbar, unterhaltsam und mitreißend wie nie zuvor.

Arnim Butzen, TV-Chef der Deutschen Telekom: „Dieser WM-Sommer war eine unglaubliche Reise, es hat einfach alles gestimmt. Mit 104 Live-Spielen und einer Berichterstattung fast rund um die Uhr, haben wir die WM bei MagentaTV zu einem echten Entertainment-Erlebnis gemacht. Diese Auszeichnung ist eine große Anerkennung für unser gesamtes Team und für unsere Partner. Für starke Geschichten, herausragende Expert*innen, technische Innovationen und eine Produktion, die Fußballfans jeden Tag aufs Neue begeistert hat. Dass wir dafür mit dem SPORT BILD Award ausgezeichnet werden, freut uns sehr und motiviert uns umso mehr für die kommenden Großturniere.“

Insgesamt erreichte MagentaTV mit den 104 Spielen der Weltmeisterschaft mehr als 200 Millionen Zuschauer*innen und konnte damit die durchschnittliche Reichweite im Vergleich zur EURO 2024 verdreifachen. Bei den exklusiven Spielen der K.O.-Runde konnte MagentaTV neue Bestmarken aufstellen. So erreichte die Viertelfinal-Partie England vs. Norwegen rund acht Millionen Zuschauer, das Achtelfinale Norwegen vs. Brasilien kam zuvor auf 6,9 Millionen Zuschauer*innen. In den sozialen Medien sorgte die WM ebenfalls für Rekordwerte. Die Contents rund um die WM erzielten mehr als zwei Milliarden Impressionen und mehr als 900 Millionen Videoaufrufe

Über MagentaTV

MagentaTV bündelt klassisches Fernsehen und Streamingdienste auf einer Plattform. Immer kostenlos dabei ist MagentaTV+. Dabei stehen bis zu 180 TV-Sender und mehr als 150 HD-Kanäle zur Auswahl. Zudem bieten Funktionen wie Timeshift, Restart und sieben Tage Replay einen einmaligen Komfort. MagentaTV ist unabhängig vom Internetanschluss buchbar, auch im EU-Ausland nutzbar und kann zuhause und unterwegs über Endgeräte der Telekom sowie über Smart TVs, Streamingsticks, Smartphones und Tablets genutzt werden. Weitere Informationen unter www.magentatv.de.

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