Frühjahrsputz für Daten!

Zum Earth Day 2023 hatte die dritte Folge des Nachhaltigskeitmagazins „Heute retten wir die Welt! Ein bisschen“ Premiere. Moderatorin Vanessa de Lacaze und Reporter Tobias Budde untersuchen, wie wir die durch digitalen Müll entstehenden Treibhausgase so weit wie möglich verringern können. Worauf kann man als Individuum zum Beispiel beim Verfassen von E-Mails oder beim TV schauen achtgeben? Was passiert eigentlich nachts mit unseren Funknetzen, wenn nicht viele Daten verbraucht werden? Wie können wir Sendemasten erneuerbar ausstatten? Die Sendung ist auf Abruf als Video on Demand bei MagentaTV verfügbar und seit 24. April auf Youtube. VIDEO