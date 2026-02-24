Klimaschutz bei der Telekom

Mit konkreten und messbaren Klimazielen unterstützt das Unternehmen das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens und wird seiner Verantwortung für eine klimafreundliche Gesellschaft gerecht.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den unterschiedlichsten Bereichen arbeiten konkret daran, einflussreiche Elemente des Kerngeschäftes, wie zum Beispiel Netzbetrieb, Bürogebäude oder Shops, ressourcenschonender und klimafreundlicher zu gestalten.

Von Experten bestätigt

Die Klimaziele des Konzerns sind bewusst an wissenschaftlichen Erkenntnissen ausgerichtet. Die unabhängige Science Based Targets Initiative bestätigt, dass die Telekom damit einen Beitrag zum Erreichen des wichtigen 1,5-Grad-Ziels leistet.

Die wichtigsten Klimaziele auf einen Blick

Klimaneutralität im Betrieb seit Ende 2025 (in der Fachsprache: bilanziell treibhausgasneutral, Scope 1 & 2). Fast vollständige Reduktion der Emissionen (über 94 Prozent gegenüber 2017). Verbleibende Restemissionen werden über hochwertige CO2-Bindungsprojekte neutralisiert. Bezug von 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien weltweit seit 2021.

Reduktion der Emissionen in der Lieferkette sowie in der Nutzungsphase bei unseren Kund*innen (Scope 1 & 3) um 55 Prozent gegenüber 2020 bis 2030.

Klimaneutralität (Netto-Null-Emissionen) entlang der gesamten Wertschöpfungskette (Scope 3) bis spätestens 2040.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Klimaschutz