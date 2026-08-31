Berlin Schöneberg, hier steht das Pallasseum. Ein denkmalgeschützter Bau aus den 1970-er Jahren mit 500 Wohnungen. Rund 2.000 Menschen leben dort. Diesen Menschen heizt die Telekom jetzt ordentlich ein. Denn das Gebäude wird mit Abwärme aus dem nahegelegenen Netzknoten der Telekom in der Winterfeldtstraße versorgt.