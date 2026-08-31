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Medienmappe: Netto-Null

CO2-Reduktion

Mit konzernweiten Klimaschutzmaßnahmen vermeiden wir CO2-Emissionen.

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Klimaneutralität

CO2-Reduktion

Wir bekennen uns klar zum klimaneutralen Wirtschaften.

Telekom erreicht konzernweit Klimaneutralität im eigenen Betrieb

Als erstes DAX 40 Unternehmen ist die Telekom konzernweit klimaneutral im eigenen Betrieb. Das Unternehmen konnte ihre weltweiten Emissionen im Vergleich zu 2017 um mehr als 94 Prozent reduzieren.

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Bäume und Baustoffe: Wie wir CO2 neutralisieren

Die Telekom ist konzernweit klimaneutral bei den eigenen Emissionen – von den Netzen, Rechenzentren, Fahrzeugflotten bis hin zu allen Gebäuden. Eine vollständige Vermeidung aller Emissionen ist aktuell technisch und wirtschaftlich nicht sinnvoll. Die verbleibenden letzten Prozentpunkte neutralisiert die Telekom bewusst durch sorgfältig ausgewählte CO 2 -Bindungsprojekte.

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Telekom heizt Berlinern ein

Berlin Schöneberg, hier steht das Pallasseum. Ein denkmalgeschützter Bau aus den 1970-er Jahren mit 500 Wohnungen. Rund 2.000 Menschen leben dort. Diesen Menschen heizt die Telekom jetzt ordentlich ein. Denn das Gebäude wird mit Abwärme aus dem nahegelegenen Netzknoten der Telekom in der Winterfeldtstraße versorgt.

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Wie ein Hackathon die IT grüner macht

130 Telekom-Kolleginnen und Kollegen codeten bei einem 48-stündigen Hackathon innovative KI-Lösungen. Nicolas Wellmann war mittendrin und berichtet.

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Aus Alt wird Gold

Ausgediente Handys werden Glückslose für Telekom Kunden. Gebrauchtes Handy abgeben – Gold gewinnen! 

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Sauberer Strom und freilaufende Hühner

In Mecklenburg steht Deutschlands größte Solaranlage, die gleichzeitig eine landwirtschaftliche Nutzung der Fläche erlaubt. Abnehmer des grünen Stroms ist die Telekom.

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