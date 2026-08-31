Die Telekom ist konzernweit klimaneutral bei den eigenen Emissionen – von den Netzen, Rechenzentren, Fahrzeugflotten bis hin zu allen Gebäuden. Eine vollständige Vermeidung aller Emissionen ist aktuell technisch und wirtschaftlich nicht sinnvoll. Die verbleibenden letzten Prozentpunkte neutralisiert die Telekom bewusst durch sorgfältig ausgewählte CO 2 -Bindungsprojekte.
Berlin Schöneberg, hier steht das Pallasseum. Ein denkmalgeschützter Bau aus den 1970-er Jahren mit 500 Wohnungen. Rund 2.000 Menschen leben dort. Diesen Menschen heizt die Telekom jetzt ordentlich ein. Denn das Gebäude wird mit Abwärme aus dem nahegelegenen Netzknoten der Telekom in der Winterfeldtstraße versorgt.