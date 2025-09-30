E-Mobilität

Deshalb beziehen wir beispielsweise in Deutschland seit 2023 einen Teil unserer Flotte nur noch mit Elektroantrieb, fördern alternative und vernetzte Mobilitätsformen und bauen die Ladeinfrastruktur an unseren Standorten aus. Außerdem unterstützen wir Städte, Regionen und Unternehmen beim Aufbau einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur.

Neben der Elektrifizierung unserer Flotte unterstützt die Telekom alternative Mobilitätsformen, darunter eigene Carsharing-Flotten, Shuttle-Services, Pool-Bikes, Gehaltsumwandlungsfahrräder, um eine nachhaltige und flexible Mobilität für Mitarbeitende zu fördern.

Die Telekom MobilitySolutions hat die Ambition ihren gesamten Fuhrpark von Verbrennern auf Elektro-Autos umzustellen – von der Dienstwagenflotte bis zur Servicewagenflotte.