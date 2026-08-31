"Sprache wechseln" Leichte Sprache

Aktienrückkäufe

In der Vergangenheit wurden folgende Aktienrückkäufe getätigt:

JahrAnzahl der
erworbenen
Aktien		Anteil am
Grund-
kapital		Durchschnitts
Preis je Aktie
in Euro		Gesamtpreis
in Euro		Details

2025

65.412.156

1,3%

30,58

1.999.999.212

Weitere Details

2024

81.268.383

1,63%

24,29

1.973.823.349

Weitere Details

2015

950.000

0,021%

15,57

14.787.413

Weitere Details

2012

268.295

0,0062%

8,9233

2.394.081,38

Weitere Details

2011

315.929

0,0073%

9,0330

2.761.863,32

Weitere Details

2010

40.000.787

0,917%

9,9998

399.999.998,53

Weitere Details

Die Telekom Aktie

Hier finden Sie Informationen zur Kursentwicklung, Dividende und Historie der Telekom Aktie.

Aktie
Symbolbild Telekom Aktie

Aktuelle Investor Relations Publikationen

Die nächsten Investor Relations Termine im Überblick

05.10.2026

Deutsche Telekom AI Investor Day

Die Deutsche Telekom wird am Montag, den 5. Oktober 2026 einen Investorentag dazu halten, wie die Chancen der Künstlichen Intelligenz erschlossen werden.

weitere Informationen

05.11.2026

Veröffentlichung Finanzergebnisse Q3 2026

Am Donnerstag, den 5. November 2026, wird die Deutsche Telekom AG ihre Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 veröffentlichen.

25.02.2027

Finanzergebnisse Q4 2026

Am Donnerstag, den 25. Februar 2027, veröffentlicht die Deutsche Telekom AG ihre Finanzergebnisse Q4 bzw. 2026.

Investor Relations Kontakte

Connecting
Your world