In der Vergangenheit wurden folgende Aktienrückkäufe getätigt:
|Jahr
|Anzahl der
erworbenen
Aktien
|Anteil am
Grund-
kapital
|Durchschnitts
Preis je Aktie
in Euro
|Gesamtpreis
in Euro
|Details
|
2025
|
65.412.156
|
1,3%
|
30,58
|
1.999.999.212
|
2024
|
81.268.383
|
1,63%
|
24,29
|
1.973.823.349
|
2015
|
950.000
|
0,021%
|
15,57
|
14.787.413
|Weitere Details
|
2012
|
268.295
|
0,0062%
|
8,9233
|
2.394.081,38
|Weitere Details
|
2011
|
315.929
|
0,0073%
|
9,0330
|
2.761.863,32
|Weitere Details
|
2010
|
40.000.787
|
0,917%
|
9,9998
|
399.999.998,53
|Weitere Details
Connecting
Your world