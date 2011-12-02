"Sprache wechseln" Leichte Sprache

Aktienrückkauf 2011

1 Minute Lesezeit

Der Vorstand der Deutschen Telekom AG beschließt Aktienrückkäufe zu einem oder mehreren Zwecken, die in der unter Tagesordnungspunkt 7 der Hauptversammlung vom 12. Mai 2011 beschlossenen Ermächtigung zugelassen sind.

Über die einzelnen Transaktionen geben wir gemäß §§ 14 Abs. 2, 20a Abs. 3 WpHG in Verbindung mit Art. 4 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 2273/2003 der Kommission vom 22. Dezember 2003 die nachstehenden Informationen bekannt:

DatumAnzahl der erworbenen AktienAnteil am GrundkapitalDurchschnittspreis je Aktie in EuroGesamtpreis in EuroPdf-Download Einzelumsätze
Summe315.9290,0073%9,0330272.761.863,32 
06.06.2011109.5580,0025%9,9826081.093.674,57Download (PDF, 39 KB)
23.09.2011206.3710,0048%8.0834461.668.188,72Download (PDF, 14 KB)

Letzte Aktualisierung: 23. September 2011

Investor Relations Kontakte