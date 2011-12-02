Der Vorstand der Deutschen Telekom AG beschließt Aktienrückkäufe zu einem oder mehreren Zwecken, die in der unter Tagesordnungspunkt 7 der Hauptversammlung vom 12. Mai 2011 beschlossenen Ermächtigung zugelassen sind.

Über die einzelnen Transaktionen geben wir gemäß §§ 14 Abs. 2, 20a Abs. 3 WpHG in Verbindung mit Art. 4 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 2273/2003 der Kommission vom 22. Dezember 2003 die nachstehenden Informationen bekannt:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien Anteil am Grundkapital Durchschnittspreis je Aktie in Euro Gesamtpreis in Euro Pdf-Download Einzelumsätze Summe 315.929 0,0073% 9,033027 2.761.863,32 06.06.2011 109.558 0,0025% 9,982608 1.093.674,57 Download (PDF, 39 KB) 23.09.2011 206.371 0,0048% 8.083446 1.668.188,72 Download (PDF, 14 KB)

Letzte Aktualisierung: 23. September 2011