Der Vorstand der Deutschen Telekom AG beschließt Aktienrückkäufe zu einem oder mehreren Zwecken, die in der unter Tagesordnungspunkt 7 der Hauptversammlung vom 12. Mai 2011 beschlossenen Ermächtigung zugelassen sind.
Über die einzelnen Transaktionen geben wir gemäß §§ 14 Abs. 2, 20a Abs. 3 WpHG in Verbindung mit Art. 4 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 2273/2003 der Kommission vom 22. Dezember 2003 die nachstehenden Informationen bekannt:
|Datum
|Anzahl der erworbenen Aktien
|Anteil am Grundkapital
|Durchschnittspreis je Aktie in Euro
|Gesamtpreis in Euro
|Pdf-Download Einzelumsätze
|Summe
|315.929
|0,0073%
|9,033027
|2.761.863,32
|06.06.2011
|109.558
|0,0025%
|9,982608
|1.093.674,57
|Download (PDF, 39 KB)
|23.09.2011
|206.371
|0,0048%
|8.083446
|1.668.188,72
|Download (PDF, 14 KB)
Letzte Aktualisierung: 23. September 2011