Kapitalentwicklung

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Datum
|Gezeichnetes Kapital
|Anzahl der Aktien
|Anteil Bund1
|Anteil KfW
|Streubesitz
|Ereignis
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07.09.2021
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12.764 Mrd. €
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4.986.5 Mio.
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13,8%
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16,6%
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65,0%
|Softbank tauschte T-Mobile US Aktien in neue Telekom Aktien. Anteil von Softbank an der Deutschen Telekom: 4.5%
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30.06.2017
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12,189 Mrd. €
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4.761.5 Mio.
|14,5%
|
17,4%
|
68,1%
|Aktiendividende
|
30.06.2016
|
11,973 Mrd. €
|
4.676.9 Mio.
|14,5%
|
17,5%
|
68,0%
|Aktiendividende
|
30.06.2015
|
11,793 Mrd. €
|
4.606.7 Mio.
|
14,34%
|
17,45%
|
68,21%
|Aktiendividende
|
30.06.2014
|
11,611 Mrd. €
|
4.535.6 Mio.
|
14,26%
|
17,44%
|
68,3%
|Aktiendividende
|
18.06.2013
|
11,395 Mrd. €
|
4.451.1 Mio.
|
14,53%
|
17,41%
|
68,06%
|Aktiendividende
|
12.2010
|
11,063 Mrd. €
|
4.321.3 Mio.
|
15,0%
|
17,0%
|
68,0%
|
Aktieneinziehung rd. 40 Mio. Aktien
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11.09.2006
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11,164 Mrd.€
|
4.361,1 Mio.
|
14,8%
|
16,9%
|
68,3%
|
Aktieneinziehung rd. 63 Mio. Aktien
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06.06.2006
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11,881 Mrd.€
|
4.423,8 Mio.
|
14,6%
|
16,3%
|
68,8%
|
Merger T-Online rd. 63 Mio Aktien
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01.06.2006
|
11,881 Mrd.€
|
4.423,8 Mio.
|
14,6%
|
16,3%
|
68,8%
|Pflichtwandelanleihe aus 2001 rd. 163 Mio. Aktien
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26.04.2006
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10,747 Mrd.€
|
4.198,1 Mio.
|
15,4%
|
17,5%
|
67,1%
|
Verkauf 4,5% T-Aktien KfW an Blackstone
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18.07.2005
|
10,747 Mrd.€
|
4.197,9 Mio.
|
15%
|
22%
|
63%
|
Verkauf T-Aktien des Bundes an KfW
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Okt. 2004
|
503,4 Mio.€
|
199,3 Mio.
|
23%
|
15%
|
62%
|
Verkauf durch KfW an Institutionelle
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Datum
|
Gezeichnetes Kapital
|
Anzahl der Aktien
|
Anteil Bund1
|
Anteil KfW
|
Streubesitz
|
Ereignis
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31.12.2001
|10,746 Mrd.€
|4.197,8 Mio.
|43%
|57%
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Ausgabe von rund 11,6 Mio. Treueaktien aus dem Bestand des Bundes und der KfW an Anleger aus
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04.06.2001
|10,746 Mrd.€
|4.197,8 Mio.
|43%
|57%
|Ausgabe von rund 1,168 Mrd. T-Aktien im Zuge des Erwerbs von Voicestream/Powertel
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Jahresende 2000
|7,756 Mrd.€
|3.029,6 Mio.
|60%
|40%
|KfW erwirbt Beteiligung der France Telekom an Deutscher Telekom zurück
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30.08.2000
|7,756 Mrd.€
|3.029,6 Mio.
|58%
|42%
|
Ausgabe von rund 10 Mio. Treueaktien aus dem Bestand des Bundes an Anleger aus
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19.06.2000
|7,756 Mrd.€
|3.029,6 Mio.
|58%
|42%
|Dritter Börsengang DT3 (PDF, 1,40 MB): KfW verkauft 200 Mio. T-Aktien
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30.09.1999
|7,756 Mrd.€
|3.029,6 Mio.
|65%
|35%
|Ausgabe von rund 12,5 Mio. Treueaktien aus dem Bestand des Bundes an Privatanleger aus DT1 (PDF, 0,99 MB)
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28.06.1999
|7,756 Mrd.€
|3.029,6 Mio.
|65%
|35%
|Zweiter Börsengang DT2 (PDF, 1,21 MB)
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28.05.1999
|7,024 Mrd.€
|2.743,7 Mio.
|72%
|28%
|Umstellung auf Namensaktien (wirksam seit 10.01.2000)
|
28.05.1999
|7,024 Mrd.€
|2.743,7 Mio.
|72%
|28%
|Umstellung auf Euro
|
31.12.1998
|13,719 Mrd.DM
|2.743,7 Mio.
|72%
|28%
|Jahresabschluss
|
1998
|13,719 Mrd.DM
|2.743,7 Mio.
|72%
|28%
|KfW veräußert 2% des gezeichneten Kapitals der Deutschen Telekom an France Telecom
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Mai 98
|Umstellung auf nennwertlose Stückaktien
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18.11.1996
|13,719 Mrd.DM
|2.743,7 Mio.
|74%
|26%
|Erster Börsengang DT1 (PDF, 0,99 MB)
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31.07.1996
|10,150 Mrd. DM
|2.030,0 Mio.
|100%
|0%
|Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln zur Ausgabe als Treueaktien im Rahmen künftiger Börsengänge
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09.11.1995
|10 Mrd. DM
|2.000,0 Mio.
|100%
|0%
|Aktiensplitt 10:1
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02.01.1995
|10 Mrd. DM
|200,0 Mio.
|100%
|0%
|Einlage der Deutschen Bundespost TELEKOM als Sacheinlage