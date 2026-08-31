Kapitalentwicklung

31.12.2001 10,746 Mrd.€ 4.197,8 Mio. 43% 57% Ausgabe von rund 11,6 Mio. Treueaktien aus dem Bestand des Bundes und der KfW an Anleger aus DT3 (PDF, 1,40 MB)

Jahresende 2000 7,756 Mrd.€ 3.029,6 Mio. 60% 40% KfW erwirbt Beteiligung der France Telekom an Deutscher Telekom zurück

30.08.2000 7,756 Mrd.€ 3.029,6 Mio. 58% 42% Ausgabe von rund 10 Mio. Treueaktien aus dem Bestand des Bundes an Anleger aus DT2 (PDF, 1,21 MB)

19.06.2000 7,756 Mrd.€ 3.029,6 Mio. 58% 42% Dritter Börsengang DT3 (PDF, 1,40 MB): KfW verkauft 200 Mio. T-Aktien

30.09.1999 7,756 Mrd.€ 3.029,6 Mio. 65% 35% Ausgabe von rund 12,5 Mio. Treueaktien aus dem Bestand des Bundes an Privatanleger aus DT1 (PDF, 0,99 MB)

28.05.1999 7,024 Mrd.€ 2.743,7 Mio. 72% 28% Umstellung auf Namensaktien (wirksam seit 10.01.2000)

28.05.1999 7,024 Mrd.€ 2.743,7 Mio. 72% 28% Umstellung auf Euro

31.12.1998 13,719 Mrd.DM 2.743,7 Mio. 72% 28% Jahresabschluss

1998 13,719 Mrd.DM 2.743,7 Mio. 72% 28% KfW veräußert 2% des gezeichneten Kapitals der Deutschen Telekom an France Telecom

Mai 98 Umstellung auf nennwertlose Stückaktien

31.07.1996 10,150 Mrd. DM 2.030,0 Mio. 100% 0% Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln zur Ausgabe als Treueaktien im Rahmen künftiger Börsengänge

09.11.1995 10 Mrd. DM 2.000,0 Mio. 100% 0% Aktiensplitt 10:1