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Kapitalentwicklung

2 Minute Lesezeit

Datum

Gezeichnetes KapitalAnzahl der AktienAnteil Bund1Anteil KfWStreubesitzEreignis

 

07.09.2021

 

12.764 Mrd. €

4.986.5 Mio.

13,8%

16,6%

65,0%

Softbank tauschte T-Mobile US Aktien in neue Telekom Aktien. Anteil von Softbank an der Deutschen Telekom: 4.5%

 

30.06.2017

 

12,189 Mrd. €

4.761.5 Mio.

14,5%
 

17,4%

68,1%

Aktiendividende

 

30.06.2016

 

11,973 Mrd. €

4.676.9 Mio.

14,5%
 

17,5%

68,0%

Aktiendividende

 

30.06.2015

 

11,793 Mrd. €

4.606.7 Mio.

14,34%

17,45%

68,21%

Aktiendividende

 

30.06.2014

 

11,611 Mrd. €

4.535.6 Mio.

14,26%

17,44%

68,3%

Aktiendividende

 

18.06.2013

 

11,395 Mrd. €

4.451.1 Mio.

14,53%

17,41%

68,06%

Aktiendividende

 

12.2010

 

11,063 Mrd. €

4.321.3 Mio.

15,0%

17,0%

68,0%

Aktieneinziehung rd. 40 Mio. Aktien


Aktienrückkauf 2010

 

11.09.2006

 

11,164 Mrd.€

4.361,1 Mio.

14,8%

16,9%

68,3%

Aktieneinziehung rd. 63 Mio. Aktien

 

06.06.2006

 

11,881 Mrd.€

4.423,8 Mio.

14,6%

16,3%

68,8%

Merger T-Online rd. 63 Mio Aktien

 

01.06.2006

 

11,881 Mrd.€

4.423,8 Mio.

14,6%

16,3%

68,8%

Pflichtwandelanleihe aus 2001 rd. 163 Mio. Aktien

 

26.04.2006

 

10,747 Mrd.€

4.198,1 Mio.

15,4%

17,5%

67,1%

Verkauf 4,5% T-Aktien KfW an Blackstone

 

18.07.2005

 

10,747 Mrd.€

4.197,9 Mio.

15%

22%

63%

Verkauf T-Aktien des Bundes an KfW

 

Okt. 2004

 

503,4 Mio.€

199,3 Mio.

23%

15%

62%

Verkauf durch KfW an Institutionelle

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