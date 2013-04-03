Die Aktionäre der Deutschen Telekom haben die erstmals angebotene Möglichkeit, ihre Dividende in Form von Aktien zu erhalten, in großem Umfang wahrgenommen: Für rund 1,62 Milliarden Aktien wurde diese Option gewählt. Dies entspricht fast 38 Prozent der Gesamtzahl der für das Geschäftsjahr 2012 dividendenberechtigten Aktien von rund 4,3 Milliarden Stück. Bei einem Bezugsverhältnis von 12,5:1 führt dies zur Ausgabe von rund 130 Millionen neuen Aktien. Die Barausschüttung beträgt 1,87 Milliarden Euro.

Hier sind die wichtigsten Dokumente und Erläuterungen zur Aktiendividende für Sie zusammengestellt:



Annahmequote (PDF, 22 KB)

Bezugsangebot (PDF, 230 KB)

Festlegung des Bezugspreises und des Bezugsverhältnisses (PDF, 173 KB)

Beiblatt zur Hauptversammlungseinladung (PDF, 197 KB)

Prospektbefreiendes Dokument (Dokument zur Information nach § 4 Abs. 1 Nr. 4 WpPG und § 4 Abs. 2 Nr. 5 WpPG) (PDF, 266 KB)

Prospektbefreiendes Dokument mit kenntlich gemachten Änderungen zu den Vorversionen (PDF, 272 KB)