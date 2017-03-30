Aktiendividende 2015

2015 hat die Deutsche Telekom ihren Aktionären wieder die Möglichkeit angeboten, die Dividende statt in bar in Form von Aktien zu erhalten.



Wir geben damit unseren Aktionären eine einfache und unkomplizierte Möglichkeit, ihre Dividende in das Unternehmen zu reinvestieren.



Das Wichtigste vorab: Wenn Sie weiterhin die Dividende in bar beziehen möchten, müssen Sie nichts unternehmen. Der Standard ist nach wie vor die Ausschüttung als Bardividende.



Falls Sie sich für die Aktiendividende interessieren, haben wir auf dieser Seite die wichtigsten Dokumente und Erläuterungen zur Aktiendividende zusammengestellt.

Bezugsangebot (PDF, 86 KB)

Mitteilung zur Festlegung des Bezugspreises und Bezugsverhältnisses (PDF, 56 KB)

Beiblatt zur Hauptversammlungseinladung (PDF, 91 KB)

Prospektbefreiendes Dokument (Dokument zur Information nach § 4 Abs. 1 Nr. 4 WpPG und § 4 Abs. 2 Nr. 5 WpPG) (PDF, 109 KB)

Prospektbefreiendes Dokument mit kenntlich gemachten Änderungen zur Vorversion (PDF, 116 KB)

Medieninformation: Erneut hohe Annahmequote - Aktiendividende unterstützt Wachstumskurs der Deutschen Telekom (PDF, 42 KB)