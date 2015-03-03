Aktiendividende 2013

Wie schon im Vorjahr hat die Deutsche Telekom ihren Aktionären auch bei der Ausschüttung der Dividende für das Geschäftsjahr 2013 die Möglichkeit gegeben, ihre Bardividende vor Ausschüttung in neue Aktien zu tauschen. Hierauf wurde ein Abschlag von 2% auf den Referenzkurs gewährt. Die Annahmequote hat sich gegenüber dem Vorjahr nochmals erhöht und lag bei 45%.

Medieninformation: Annahmequote

Bezugsangebot (PDF, 79 KB)

Mitteilung zur Festlegung des Bezugspreises und Bezugsverhältnisses (PDF, 45 KB)

Beiblatt zur Hauptversammlungseinladung (PDF, 75 KB)

Prospektbefreiendes Dokument (Dokument zur Information nach § 4 Abs. 1 Nr. 4 WpPG und § 4 Abs. 2 Nr. 5 WpPG) (PDF, 99 KB)

Prospektbefreiendes Dokument mit kenntlich gemachten Änderungen zur Vorversion (PDF, 107 KB)