Noch stärker als in den vergangenen Jahren haben die Aktionäre der Deutschen Telekom die Möglichkeit genutzt, ihre Dividende in Form von Aktien zu erhalten Die Annahmequote lag in diesem Jahr bei 49 Prozent der dividendenberechtigten Aktien. Beim Debut 2013 hatte der Wert noch bei knapp 38 Prozent gelegen, ein Jahr später bei gut 45 Prozent. Für rund 2,2 Milliarden Aktien wurde in diesem Jahr die Aktienoption gewählt. Bei einem Bezugsverhältnis von 31:1 führt dies zur Ausgabe von 71 Millionen neuen Aktien. Die Barausschüttung beläuft sich auf 1,16 Milliarden Euro.

Medieninformation: Annahmequote

Bezugsangebot (PDF, 85 KB)

Mitteilung zur Festlegung des Bezugspreises und Bezugsverhältnisses (PDF, 53 KB)

Beiblatt zur Hauptversammlungseinladung (PDF, 82 KB)

Prospektbefreiendes Dokument (Dokument zur Information nach § 4 Abs. 1 Nr. 4 WpPG und § 4 Abs. 2 Nr. 5 WpPG) (PDF, 104 KB)

Prospektbefreiendes Dokument mit kenntlich gemachten Änderungen zur Vorversion (PDF, 111 KB)