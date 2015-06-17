Aktiendividende der Deutschen Telekom wird immer beliebter

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Annahmequote von 49 Prozent nach gut 45 Prozent im Vorjahr und knapp 38 Prozent 2013

Ausschüttung der Dividende in Aktien für mehr als 2,2 Milliarden Aktien gewählt

Barausschüttung beträgt 1,16 Milliarden Euro

Finanzvorstand Thomas Dannenfeldt: "Erneuter Vertrauensbeweis"

Noch stärker als in den vergangenen Jahren haben die Aktionäre der Deutschen Telekom die Möglichkeit genutzt, ihre Dividende in Form von Aktien zu erhalten Die Annahmequote lag in diesem Jahr bei 49 Prozent der dividendenberechtigten Aktien. Beim Debut 2013 hatte der Wert noch bei knapp 38 Prozent gelegen, ein Jahr später bei gut 45 Prozent. Für rund 2,2 Milliarden Aktien wurde in diesem Jahr die Aktienoption gewählt. Bei einem Bezugsverhältnis von 31:1 führt dies zur Ausgabe von 71 Millionen neuen Aktien. Die Barausschüttung beläuft sich auf 1,16 Milliarden Euro.

"Das ist ein erneuter Vertrauensbeweis unserer Aktionäre", erklärte Thomas Dannenfeldt, Finanzvorstand der Deutschen Telekom. "Dank der hervorragenden Resonanz verbleiben auch in diesem Jahr erhebliche Mittel im Konzern, die unsere Finanzkraft zusätzlich stärken."

Nach Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister werden die neuen Aktien zum Börsenhandel zugelassen und voraussichtlich am 23. Juni in die Depots der Aktionäre eingebucht. Durch die 71.080.623 neu ausgegebenen Aktien steigt das gezeichnete Kapital der Deutschen Telekom um 1,6 Prozent. Die Auszahlung der Bardividende erfolgt ab heute. Ebenso wird heute der Barausgleich für die Dividendenansprüche überwiesen, deren Anzahl nicht den Bezug einer ganzen neuen Aktie ermöglichen

Über die Deutsche Telekom

Die Deutsche Telekom ist mit rund 151 Millionen Mobilfunkkunden sowie 30 Millionen Festnetz- und mehr als 17 Millionen Breitbandanschlüssen eines der führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen weltweit (Stand 31. Dezember 2014). Der Konzern bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet und IPTV für Privatkunden sowie ICT-Lösungen für Groß- und Geschäftskunden. Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit rund 228.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2014 erzielte der Konzern einen Umsatz von 62,7 Milliarden Euro, davon wurde mehr als 60 Prozent außerhalb Deutschlands erwirtschaftet.

Disclaimer

Diese Medieninformation stellt kein Angebot für den Kauf von Bezugsrechten oder Aktien der Deutsche Telekom AG dar. Die neuen Aktien wurden nur in der Bundesrepublik Deutschland auf der Grundlage eines prospektbefreienden Dokuments, das auf der Webseite der Deutsche Telekom AG veröffentlicht ist, öffentlich angeboten.