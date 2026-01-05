Aktienrückkaufprogramm 2026

Aktienrückkaufprogramm

Die im Geschäftsjahr 2024 zurückgekauften Aktien wurden 2025 eingezogen (Kapitalherabsetzung): Damit soll ein Teil des Verwässerungseffekts aus der Kapitalerhöhung der Deutschen Telekom im Jahr 2021 ausgeglichen werden, die zum Erwerb von T-Mobile US-Aktien von Softbank durchgeführt wurde. Der 2025 durchgeführte Aktienrückkauf in Höhe von bis zu EUR 2 Mrd. ist ebenfalls beendet. Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufs beläuft sich auf ca. 65,4 Mio. Aktien. Insgesamt wurden eigene Aktien zu einem Gesamtpreis von ca. EUR 2,0 Mrd. zurückgekauft – die Aktieneinziehung erfolgte im Mai 2026. Die Deutsche Telekom erhöht nun das aktuell laufende Aktien-Rückkauf-Programm 2026 um weitere bis zu EUR 3 Mrd. bis zum Jahresende. Das hat der Vorstand am 6. August 2026 beschlossen. Zusammen mit dem bereits seit Jahresbeginn 2026 laufenden Aktienrückkauf im Umfang von bis zu EUR 2 Mrd. können die Aktienrückkäufe damit bis zum Jahresende bis zu EUR 5 Mrd. erreichen. Diese Aktien werden überwiegend eingezogen und zu einem geringen Teil für die Bedienung von Vergütungsprogrammen für Führungskräfte bzw. Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen verwendet.

Bonn, 5. Januar 2026

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 (PDF, 88 KB)

Bonn, 2. April 2026

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596 2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016 1052 (PDF, 89 KB)

Bonn, 1. Juli 2026

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596 2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016 1052 (PDF, 88 KB)

Bonn, 10.August 2026

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596 2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016 1052 (PDF, 93 KB)

1. Zwischenmeldung SBB 12.1.2026 (PDF, 88 KB)

2. Zwischenmeldung SBB 19.1.2026 (PDF, 89 KB)

3. Zwischenmeldung SBB 26.1.2026 (PDF, 89 KB)

4. Zwischenmeldung SBB 2.2.2026 (PDF, 86 KB)

5. Zwischenmeldung SBB 9.2.2026 (PDF, 88 KB)

6. Zwischenmeldung SBB 16.2.2026 (PDF, 88 KB)

7. Zwischenmeldung SBB 23.2.2026 (PDF, 89 KB)

8. Zwischenmeldung SBB 2.3.2026 (PDF, 87 KB)

9. Zwischenmeldung SBB 9.3.2026 (PDF, 87 KB)

10. Zwischenmeldung SBB 16.3.2026 (PDF, 86 KB)

11. Zwischenmeldung SBB 23.3.2026 (PDF, 87 KB)

12. Zwischenmeldung SBB 27.3.2026 (PDF, 88 KB)

13. Zwischenmeldung SBB 10.4.2026 (PDF, 122 KB)

14. Zwischenmeldung SBB 20.4.2026 (PDF, 88 KB)

15. Zwischenmeldung SBB 27.4.2026 (PDF, 86 KB)

16. Zwischenmeldung SBB 4.5.2026 (PDF, 85 KB)

17. Zwischenmeldung SBB 11.5.2026 (PDF, 86 KB)

18. Zwischenmeldung SBB 18.5.2026 (PDF, 90 KB)

19. Zwischenmeldung SBB 25.5.2026 (PDF, 86 KB)

20. Zwischenmeldung SBB 1.6.2026 (PDF, 87 KB)

21. Zwischenmeldung SBB 8.6.2026 (PDF, 89 KB)

22. Zwischenmeldung SBB 15.6.2026 (PDF, 86 KB)

23. Zwischenmeldung SBB 22.6.2026 (PDF, 89 KB)

24. Zwischenmeldung SBB 29.6.2026 (PDF, 86 KB)

25. Zwischenmeldung SBB 06.07.2026 (PDF, 90 KB)

26. Zwischenmeldung SBB 08.07.2026 (PDF, 90 KB)

27. Zwischenmeldung SBB 13.07.2026 (PDF, 87 KB)

28. Zwischenmeldung SBB 20.07.2026 (PDF, 87 KB)

29. Zwischenmeldung SBB 27.07.2026 (PDF, 87 KB)

30. Zwischenmeldung SBB 03.08.2026 (PDF, 84 KB)

31. Zwischenmeldung SBB 07.08.2026 (PDF, 84 KB)

32. Zwischenmeldung SBB 17.08.2026 (PDF, 87 KB)

33. Zwischenmeldung SBB 24.08.2026 (PDF, 88 KB)

34. Zwischenmeldung SBB 31.08.2026 (PDF, 88 KB)

35. Zwischenmeldung SBB 7.9.2026 (PDF, 84 KB)

36. Zwischenmeldung SBB 14.9.2026 (PDF, 87 KB)

Letzte Aktualisierung: 14. September 2026