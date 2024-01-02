Aktienrückkaufprogramm 2024

Bonn, 2. Januar 2024
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 (PDF, 76 KB)
Bonn, 25. März 2024
Deutsche Telekom AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU)Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 (PDF, 108 KB)
Bonn, 20. Mai 2024
Deutsche Telekom AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr.596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 (PDF, 107 KB)
Bonn, 4. Juni 2024
Deutsche Telekom AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr.596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 (PDF, 108 KB)
Bonn, 2. Septemberi 2024
Deutsche Telekom AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr.596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 (PDF, 76 KB)
|Datum
|zurückgekaufte Aktien (Stück)
| Durchschnitts-
preis (€)
|Gesamtpreis (€)
|
Pdf-Download Einzelumsätze
|
03.01.2024
|344.820
|
22,3082
|
7.692.314
|
04.01.2024
|
342.940
|
22,4301
|
7.692.178
|
05.01.2024
|
339.000
|
22,5015
|
7.628.009
|Download (PDF, 1,19 MB)
|
08.01.2024
|
330.881
|
22,4078
|
7.414.315
|
09.01.2024
|
342.000
|
22,4580
|
7.680.636
|
10.01.2024
|
341.000
|
22,5500
|
7.689.550
|
11.01.2024
|
342.565
|
22,4727
|
7.698.360
|
12.01.2024
|
335.000
|
22,4301
|
7.514.084
|
15.01.2024
|
322.000
|
22,6425
|
7.290.885
|
16.01.2024
|
321.000
|
22,7277
|
7.295.592
|
17.01.2024
|
321.000
|
22,6653
|
7.275.570
|
18.01.2024
|
320.000
|
22,7808
|
7.289.856
|
19.01.2024
|
302.313
|
23,02
|
6.959.245
|
22.01.2024
|
298.000
|
23,2107
|
6.916.789
|
23.01.2024
|
297.450
|
23,2731
|
6.922.584
|
24.01.2024
|
296.800
|
23,3231
|
6.922.296
|
25.01.2024
|
297.800
|
23,2203
|
6.915.005
|
26.01.2024
|
314.377
|
22,9096
|
7.202.265
|
29.01.2024
|
317.900
|
22,9888
|
7.308.149
|
30.01.2024
|
318.250
|
22,9592
|
7.306.765
|
31.01.2024
|
321.800
|
22,7072
|
7.307.170
|
01.02.2024
|
320.950
|
22,7678
|
7.307.325
|
02.02.2024
|
321.850
|
22,7055
|
7.307.765
|
05.02.2024
|
322.500
|
22,6601
|
7.307.880,93
|
06.02.2024
|
323.800
|
22,5329
|
7.296.160,70
|
07.02.2024
|
342.500
|
22,4610
|
7.692.893
|
08.02.2024
|
346.800
|
22,1789
|
7.691.648
|
09.02.2024
|
347.100
|
22,1573
|
7.690.799
|
12.02.2024
|
345.600
|
22,2512
|
7.690.015
|
13.02.2024
|
344.950
|
22,2983
|
7.691.799
|
14.02.2024
|
347.550
|
22,1296
|
7.691.142
|
15.02.2024
|
348.350
|
22,0813
|
7.692.017
|
16.02.2024
|
346.500
|
22,1995
|
7.692.138,88
|
19.02.2024
|
344.560
|
22,2841
|
7.678.202
|
20.02.2024
|
346.542
|
22,2427
|
7.708.030
|
21.02.2024
|
345.488
|
22,2149
|
7.674.971
|
22.02.2024
|
341.634
|
22,3865
|
7.648.004
|
23.02.2024
|
350.253
|
21,9308
|
7.681.346
|
26.02.2024
|
349.100
|
22,0359
|
7.692.733
|
27.02.2024
|
348.858
|
22,0237
|
7.683.127
|
28.02.2024
|
347.833
|
22,0700
|
7.676.657
|
29.02.2024
|
349.808
|
22,0128
|
7.700.263,27
|
01.03.2024
|
349.888
|
22,0164
|
7.703.259
|
04.03.2024
|
348.500
|
22,0624
|
7.688.739
|
05.03.2024
|
347.000
|
22,1105
|
7.672.338,50
|
06.03.2024
|
344.000
|
22,2902
|
7.667.817
|
07.03.2024
|
346.400
|
22,1983
|
7.689.488
|
08.03.2024
|
352.000
|
21,8283
|
7.683.575
|
11.03.2024
|
350.800
|
21,9207
|
7.689.788
|
12.03.2024
|
351.800
|
21,8557
|
7.688.827
|
13.03.2024
|
355.500
|
21,6332
|
7.690.618
|
14.03.2024
|
356.600
|
21,5676
|
7.690.998
|
15.03.2024
|
352.400
|
21,8262
|
7.691.549
|
18.03.2024
|
354.600
|
21,6865
|
7.690.044
|
19.03.2024
|
352.500
|
21,8383
|
7.697.987
|
20.03.2024
|
351.200
|
21,8748
|
7.682.436
|
21.03.2024
|
350.000
|
21,9726
|
7.690.414
|
22.03.2024
|
350.766
|
21,9643
|
7.704.332
|
25.03.2024
|
349.000
|
22,0182
|
7.684.369
|
26.03.2024
|
347.100
|
22,1500
|
7.688.277
|
27.03.2024
|
343.000
|
22,4017
|
7.683.769
|
28.03.2024
|
341.400
|
22,5257
|
7.690.281
|
02.04.2024
|
341.700
|
22,5071
|
7.690.679
|
03.04.2024
|
344.600
|
22,3282
|
7.694.314
|
04.04.2024
|
344.100
|
22,3543
|
7.692.105
|
05.04.2024
|
349.800
|
21,9978
|
7.694.826
|
11.04.2024
|
340.367
|
21,3568
|
7.269.154
|
12.04.2024
|
362.674
|
21,2852
|
7.719.586
|
15.04.2024
|
363.187
|
21,1385
|
7.677.243
|
16.04.2024
|
366.100
|
21,0287
|
7.698.600
|
17.04.2024
|
369.290
|
20,8969
|
7.717.009
|
18.04.2024
|
368.405
|
20,9455
|
7.716.411
|
19.04.2024
|
367.175
|
21,1441
|
7.763.573
|
22.04.2024
|
357.700
|
21,5082
|
7.693.499
|
23.04.2024
|
337.882
|
21,6950
|
7.330.342
|
24.04.2024
|
335.700
|
21,7649
|
7.306.483
|
25.04.2024
|
342.284
|
21,704
|
7.429.252
|
26.04.2024
|
335.900
|
21,7595
|
7.309.024
|
29.04.2024
|
334.700
|
21,8289
|
7.306.119
|
30.04.2024
|
356.500
|
21,5801
|
7.693.316
|
02.05.2024
|
336.700
|
21,7082
|
7.309.165,03
|
03.05.2024
|
336.700
|
21,7001
|
7.306.437,06
|
06.05.2024
|
335.900
|
21,7421
|
7.303.159
|
07.05.2024
|
337.000
|
21,6827
|
7.307.086
|
08.05.2024
|
337.000
|
21,6653
|
7.301.206
|
09.05.2024
|
334.500
|
21,8320
|
7.302.789
|
10.05.2024
|
332.000
|
22,0279
|
7.313.269
|
13.05.2024
|
332.600
|
21,9667
|
7.306.125
|
14.05.2024
|
332.500
|
21,9873
|
7.310.765
|
15.05.2024
|
329.700
|
22,1576
|
7.305.362
|
16.05.2024
|
332.700
|
21,9590
|
7.305.754
|
17.05.2024
|
332.700
|
21,9544
|
7.304.227
|
20.05.2024
|
390.250
|
22,2060
|
8.665.892
|
21.05.2024
|
388.780
|
22,1490
|
8.611.088
|
22.05.2024
|
391.602
|
22,0559
|
8.637.135
|
23.05.2024
|
396.600
|
21,8391
|
8.661.387
|
24.05.2024
|
398.500
|
21,7334
|
8.660.760
|
27.05.2024
|
398.500
|
21,7437
|
8.664.865
|
28.05.2024
|
399.000
|
21,7124
|
8.663.248
|
29.05.2024
|
399.500
|
21,6764
|
8.659.722
|
30.05.2024
|
393.125
|
21,8941
|
8.607.118
|
31.05.2024
|
389.000
|
22,2688
|
8.662.563
|
03.06.2024
|
364.800
|
22,5648
|
8.231.639
|
04.06.2024
|
389.500
|
22,2460
|
8.664.817
|
05.06.2024
|
383.000
|
22,6160
|
8.661.928
|
06.06.2024
|
382.103
|
22,6681
|
8.661.549
|
07.06.2024
|
383.204
|
22,5817
|
8.653.398
|
10.06.2024
|
383.500
|
22,5851
|
8.661.386
|
11.06.2024
|
383.500
|
22,5775
|
8.658.471
|
12.06.2024
|
382.000
|
22,6725
|
8.660.895
|
13.06.2024
|
383.000
|
22,6072
|
8.658.558
|
14.06.2024
|
383.500
|
22,5928
|
8.664.339
|
17.06.2024
|
382.500
|
22,6418
|
8.660.489
|
18.06.2024
|
381.500
|
22,6987
|
8.659.554
|
19.06.2024
|
378.500
|
22,8568
|
8.651.299
|
20.06.2024
|
379.000
|
22,8602
|
8.664.016
|
21.06.2024
|
378.000
|
22,9034
|
8.657.485
|
24.06.2024
|
374.750
|
23,1208
|
8.664.520
|
25.06.2024
|
353.000
|
23,2975
|
8.224.018
|
26.06.2024
|
350.050
|
23,3165
|
8.161.941
|
27.06.2024
|
351.500
|
23,3939
|
8.222.956
|
28.06.2024
|
350.000
|
23,4818
|
8.218.630
|
01.07.2024
|
348.000
|
23,6482
|
8.229.574
|
02.07.2024
|
349.750
|
23,5331
|
8.230.702
|
03.07.2024
|
348.000
|
23,6588
|
8.233.262
|
04.07.2024
|
327.500
|
23,7931
|
7.792.240
|
05.07.2024
|
326.700
|
23,8719
|
7.798.950
|
08.07.2024
|
322.833
|
23,9364
|
7.727.460
|
09.07.2024
|
347.000
|
23,6966
|
8.222.720
|
10.07.2024
|
327.500
|
23,8071
|
7.796.825
|
11.07.2024
|
327.500
|
23,8079
|
7.797.087
|
12.07.2024
|
326.000
|
23,9146
|
7.796.160
|
15.07.2024
|
325.099
|
23,8412
|
7.750.750
|
16.07.2024
|
341.794
|
23,7926
|
8.132.168
|
17.07.2024
|
323.725
|
23,9860
|
7.764.868
|
18.07.2024
|
321.461
|
24,2242
|
7.787.136
|
19.07.2024
|
322.000
|
24,2208
|
7.799.098
|
22.07.2024
|
320.500
|
24,3110
|
7.791.676
|
23.07.2024
|
321.557
|
24,1906
|
7.778.657
|
24.07.2024
|
325.000
|
23,9707
|
7.790.478
|
25.07.2024
|
322.500
|
24,1643
|
7.792.987
|
26.07.2024
|
322.500
|
24,1838
|
7.799.276
|
29.07.2024
|
321.000
|
24,2671
|
7.789.739
|
30.07.2024
|
322.000
|
24,1829
|
7.786.894
|
31.07.2024
|
325.250
|
23,9709
|
7.796.535
|
01.08.2024
|
324.000
|
24.0577
|
7.794.690
|
02.08.2024
|
323.000
|
24.1168
|
7.789.726
|
05.08.2024
|
347.000
|
23,7143
|
8.228.862
|
06.08.2024
|
347.500
|
23,6403
|
8.215.004
|
07.08.2024
|
326.000
|
23,8999
|
7.791.367
|
08.08.2024
|
319.000
|
24,4352
|
7.794.829
|
09.08.2024
|
318.000
|
24,4903
|
7.787.915
|
12.08.2024
|
316.000
|
24,6695
|
7.795.562
|
13.08.2024
|
310.968
|
24,7306
|
7.690.425
|
14.08.2024
|
313.750
|
24,8541
|
7.797.974
|
15.08.2024
|
312.400
|
24,9579
|
7.796.848
|
16.08.2024
|
311.000
|
25,0771
|
7.798.978
|
19.08.2024
|
308.500
|
25,2777
|
7.798.170
|
20.08.2024
|
308.852
|
25,1322
|
7.762.130
|
21.08.2024
|
311.000
|
25,0332
|
7.785.325
|
22.08.2024
|
310.500
|
25,1084
|
7.796.158
|
23.08.2024
|
309.400
|
25,1977
|
7.796.168
|
26.08.204
|
309.000
|
25,2282
|
7.795.514
|
27.08.2024
|
307.500
|
25,3396
|
7.791.927
|
28.08.2024
|
306.000
|
25,4842
|
7.798.165
|
29.08.2024
|
302.500
|
25,7330
|
7.784.233
|
30.08.2024
|
302.000
|
25,7793
|
7.785.349
|
02.09.2024
|
345.105
|
25,9126
|
8.942.568
|
03.09.2024
|
346.739
|
25,7905
|
8.942.572
|
04.09.2024
|
343.437
|
26,0382
|
8.942.481
|
05.09.2024
|
339.808
|
26,3165
|
8.942.557
|
06.09.2024
|
341.869
|
26,1579
|
8.942.575
|
09.09.2024
|
342.841
|
26,0837
|
8.942.562
|
10.09.2024
|
343.715
|
26,0174
|
8.942.571
|
11.09.2024
|
342.068
|
26,1426
|
8,942,547
|
12.09.2024
|
321.371
|
26,4350
|
8.495.442
|
13.09.2024
|
317.657
|
26,7441
|
8.495.451
|
16.09.2024
|
317.061
|
26,7943
|
8.495.428
|
17.09.2024
|
317.238
|
26,7793
|
8.495.412
|
18.09.2024
|
319.654
|
26,5770
|
8.495.444
|
19.09.2024
|
344.661
|
25,9459
|
8.942.540
|
20.09.2024
|
341.853
|
26.1591
|
8.942.567
|
23.09.2024
|
339.828
|
26,3153
|
8.942.676
|
24.09.2024
|
322.878
|
26,3116
|
8.495.437
|
25.09.2024
|
321.024
|
26,4635
|
8.495.419
|
26.09.2024
|
339.780
|
26,3187
|
8.942.568
|
27.09.2024
|
340.084
|
26,2952
|
8.942.577
|
30.09.2024
|
321.589
|
26,4171
|
8.495.449
|
01.10.2024
|
320.548
|
26,5029
|
8.495.452
|
02.10.2024
|
339.190
|
26,3645
|
8.942.575
|
03.10.2024
|
340.218
|
26,2848
|
8.942.562
|
04.10.2024
|
339.767
|
26,3197
|
8.942.566
|
07.10.2024
|
321.662
|
26,4111
|
8.495.447
|
08.10.2024
|
319.635
|
26,5786
|
8.495.451
|
09.10.2024
|
319.474
|
26,5922
|
8.495.517
|
10.10.2024
|
15.000
|
26,8667
|
403.000,50
|
11.10.2024
|
35.000
|
26,9686
|
943.901,00
|
15.10.2024
|
75.000
|
28,0200
|
2.101.500
|
16.10.2024
|
286.362
|
28,1054
|
8.048.319
|
17.10.2024
|
284.938
|
28,2458
|
8.048.302
|
18.10.2024
|
286.070
|
28,1346
|
8.048.465
|
21.10.2024
|
286.367
|
28,1049
|
8.048.316
|
22.10.2024
|
291.650
|
27,5958
|
8.048.315
|
23.10.2024
|
291.313
|
27,6277
|
8.048.308
|
24.10.2024
|
287.471
|
27,9969
|
8.048.297
|
25.10.2024
|
285.305
|
28,2094
|
8.048.282
|
28.10.2024
|
359.239
|
28,1780
|
10.122.637
|
29.10.2024
|
357.099
|
28,3468
|
10.122.614
|
30.10.2024
|
359.867
|
28,1288
|
10.122.627
|
31.10.2024
|
363.997
|
27,8096
|
10.122.611
|
01.11.2024
|
361.781
|
27,9800
|
10.122.632
|
04.11.2024
|
360.297
|
28,0952
|
10.122.616
|
05.11.2024
|
360.563
|
28,0746
|
10.122.662
|
06.11.2024
|
354.412
|
28,5615
|
10.122.538
|
07.11.2024
|
358.447
|
28,2403
|
10.122.651
|
08.11.2024
|
355.793
|
28,4509
|
10.122.631
|
11.11.2024
|
353.000
|
28,6759
|
10.122.593
|
12.11.2024
|
356.925
|
28,3606
|
10.122.607
|
13.11.2024
|
362.550
|
27,9206
|
10.122.614
|
14.11.2024
|
333.644
|
28,8228
|
9.616.554
|
15.11.2024
|
353.189
|
28,6606
|
10.122.609
|
18.11.2024
|
353.572
|
28,6297
|
10.122.660
|
19.11.2024
|
352.984
|
28,6772
|
10.122.593
|
20.11.2024
|
350.792
|
28,8565
|
10.122.629
|
21.11.2024
|
332.773
|
28,8985
|
9.616.641
|
22.11.2024
|
324.142
|
29,1743
|
9.456.616
|
25.11.2024
|
308.378
|
29,5428
|
9.110.350
|
26.11.2024
|
95.372
|
29,7050
|
2.833.025
|
27.11.2024
|
305.074
|
29,8628
|
9.110.364
|
28.11.2024
|
303.503
|
30,0173
|
9.110.341
|
29.11.2024
|
302.443
|
30,1225
|
9.110.339
|
02.12.2024
|
300.042
|
30,3636
|
9.110.355
|
03.12.2024
|
298.964
|
30,4731
|
9.110.360
|
04.12.2024
|
298.967
|
30,4728
|
9.110.362
|
05.12.2024
|
298.888
|
30,4808
|
9.110.345
|
06.12.2024
|
297.144
|
30,6597
|
9.110.346
|
09.12.2024
|
300.660
|
30,3013
|
9.110.389
|
10.12.2024
|
305.442
|
29,8268
|
9.110.357
|
11.12.2024
|
304.612
|
29,9081
|
9,110,366
|
12.12.2024
|
304.453
|
29,9237
|
9,110,360
|
13.12.2024
|
305.066
|
29,8636
|
9,110,369
|
16.12.2024
|
303.340
|
30,0335
|
9.110.362
|
17.12.2024
|
305.294
|
29,8413
|
9.110.370
|
18.12.2024
|
307.702
|
29,6077
|
9.110.349
1. Zwischenmeldung SBB 8.1.2024 (PDF, 102 KB)
2. Zwischenmeldung SBB 15.1.2024 (PDF, 158 KB)
3. Zwischenmeldung SBB 22.1.2024 (PDF, 402 KB)
4. Zwischenmeldung SBB 29.1.2024 (PDF, 158 KB)
5. Zwischenmeldung SBB 5.2.2024 (PDF, 148 KB)
6. Zwischenmeldung SBB 12.2.2024 (PDF, 123 KB)
7. Zwischenmeldung SBB 19.2.2024 (PDF, 159 KB)
8. Zwischenmeldung SBB 26.2.2024 (PDF, 159 KB)
9. Zwischenmeldung SBB 4.3.2024 (PDF, 158 KB)
10. Zwischenmeldung SBB 11.3.2024 (PDF, 123 KB)
11. Zwischenmeldung SBB 18.3.2024 (PDF, 161 KB)
12. Zwischenmeldung SBB 25.3.2024 (PDF, 103 KB)
1. Zwischenmeldung SBB 2024-4-1 (PDF, 105 KB)
2. Zwischenmeldung SBB 2024-4-8 (PDF, 106 KB)
3. Zwischenmeldung SBB 2024-4-15 (PDF, 98 KB)
4. Zwischenmeldung SBB 2024-4-22 (PDF, 105 KB)
5. Zwischenmeldung SBB 2024-4-29 (PDF, 102 KB)
6. Zwischenmeldung SBB 2024-5-6 (PDF, 105 KB)
7. Zwischenmeldung SBB 2024-5-13 (PDF, 105 KB)
8. Zwischenmeldung SBB 2024-5-20 (PDF, 105 KB)
9.Zwischenmeldung SBB 2024-5-28 (PDF, 107 KB)
10. Zwischenmeldung SBB 2024-6-3 (PDF, 106 KB)
11. Zwischenmeldung SBB 2024-6-10 (PDF, 105 KB)
12. Zwischenmeldung SBB 2024-6-18 (PDF, 105 KB)
13. Zwischenmeldung SBB 2024-6-24 (PDF, 112 KB)
14. Zwischenmeldung SBB 2024-7-1 (PDF, 103 KB)
15. Zwischenmeldung SBB 2024-7-8 (PDF, 151 KB)
16. Zwischenmeldung SBB 2024-7-14 (PDF, 104 KB)
17. Zwischenmeldung SBB 2024-7-22 (PDF, 107 KB)
18. Zwischenmeldung SBB 2024-7-30 (PDF, 106 KB)
19. Zwischenmeldung SBB 2024-8-5 (PDF, 104 KB)
20. Zwischenmeldung SBB 2024-8-12 (PDF, 104 KB)
21. Zwischenmeldung SBB 2024-8-19 (PDF, 105 KB)
22. Zwischenmeldung SBB 2024-8-26 (PDF, 104 KB)
23. Zwischenmeldung SBB 2024-8-30 (PDF, 105 KB)
24. Zwischenmeldung SBB 2024-9-9 (PDF, 81 KB)
25. Zwischenmeldung SBB 2024-9-13 (PDF, 108 KB)
26. Zwischenmeldung SBB 2024-9-20 (PDF, 111 KB)
27. Zwischenmeldung SBB 2024-9-27 (PDF, 100 KB)
28. Zwischenmeldung SBB 2024-10-7 (PDF, 100 KB)
29. Zwischenmeldung SBB 2024-10-14 (PDF, 100 KB)
30. Zwischenmeldung SBB 2024-10-21 (PDF, 115 KB)
31. Zwischenmeldung SBB 2024-10-28 (PDF, 114 KB)
32.Zwischenmeldung SBB 2024-11-01 (PDF, 115 KB)
33.Zwischenmeldung SBB 2024-11-08 (PDF, 115 KB)
34.Zwischenmeldung SBB 2024-11-15 (PDF, 108 KB)
35.Zwischenmeldung SBB 2024-11-25 (PDF, 108 KB)
36.Zwischenmeldung SBB 2024-12-02 (PDF, 106 KB)
37.Zwischenmeldung SBB 2024-12-09 (PDF, 107 KB)
38.Zwischenmeldung SBB 2024-12-16 (PDF, 107 KB)
Abschlussmeldung SBB 2024-12-19 (PDF, 106 KB)
Letzte Aktualisierung: 19. Dezember 2024