"Sprache wechseln" Leichte Sprache

Aktienrückkaufprogramm 2024

8 Minute Lesezeit

Bonn, 2. Januar 2024
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 (PDF, 76 KB)

Bonn, 25. März 2024
Deutsche Telekom AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU)Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 (PDF, 108 KB)

Bonn, 20. Mai 2024
Deutsche Telekom AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr.596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 (PDF, 107 KB)

Bonn, 4. Juni 2024
Deutsche Telekom AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr.596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 (PDF, 108 KB)

Bonn, 2. Septemberi 2024
Deutsche Telekom AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr.596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 (PDF, 76 KB)

Datumzurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnitts-
preis (€) 		Gesamtpreis (€)

Pdf-Download Einzelumsätze

03.01.2024

344.820 

22,3082

7.692.314

Download (PDF, 1,24 MB)

04.01.2024

342.940

22,4301

7.692.178

Download (PDF, 1,22 MB)

05.01.2024

339.000

22,5015

7.628.009

Download (PDF, 1,19 MB)

 

08.01.2024

330.881

22,4078

7.414.315

Download (PDF, 1,02 MB)

09.01.2024

342.000

22,4580

7.680.636

Download (XLSX, 136 KB)

10.01.2024

341.000

22,5500

7.689.550

Download (PDF, 1,03 MB)

11.01.2024

342.565

22,4727

7.698.360

Download (PDF, 159 KB)

12.01.2024

335.000

22,4301

7.514.084

Download (PDF, 130 KB)

15.01.2024

322.000

22,6425

7.290.885

Download (PDF, 130 KB)

16.01.2024

321.000

22,7277

7.295.592

Download (PDF, 128 KB)

17.01.2024

321.000

22,6653

7.275.570

Download (PDF, 133 KB)

18.01.2024

320.000

22,7808

7.289.856

Download (PDF, 146 KB)

19.01.2024

302.313

23,02

6.959.245

Download (PDF, 107 KB)

22.01.2024

298.000

23,2107

6.916.789

Download (PDF, 137 KB)

23.01.2024

297.450

23,2731

6.922.584

Download (PDF, 135 KB)

24.01.2024

296.800

23,3231

6.922.296

Download (PDF, 124 KB)

25.01.2024

297.800

23,2203

6.915.005

Download (PDF, 120 KB)

26.01.2024

314.377

22,9096

7.202.265

Download (PDF, 144 KB)

29.01.2024

317.900

22,9888

7.308.149

Download (PDF, 129 KB)

30.01.2024

318.250

22,9592

7.306.765

Download (PDF, 125 KB)

31.01.2024

321.800

22,7072

7.307.170

Download (PDF, 127 KB)

01.02.2024

320.950

22,7678

7.307.325

Download (PDF, 114 KB)

02.02.2024

321.850

22,7055

7.307.765

Download (PDF, 121 KB)

05.02.2024

322.500

22,6601

7.307.880,93

Download (PDF, 131 KB)

06.02.2024

323.800

22,5329

7.296.160,70

Download (PDF, 150 KB)

07.02.2024

342.500

22,4610

7.692.893

Download (PDF, 127 KB)

08.02.2024

346.800

22,1789

7.691.648

Download (PDF, 130 KB)

09.02.2024

347.100

22,1573

7.690.799

Download (PDF, 123 KB)

12.02.2024

345.600

22,2512

7.690.015

Download (PDF, 117 KB)

13.02.2024

344.950

22,2983

7.691.799

Download (PDF, 147 KB)

14.02.2024

347.550

22,1296

7.691.142

Download (PDF, 123 KB)

15.02.2024

348.350

22,0813

7.692.017

Download (PDF, 127 KB)

16.02.2024

346.500

22,1995

7.692.138,88

Download (PDF, 139 KB)

19.02.2024

344.560

22,2841

7.678.202

Download (PDF, 132 KB)

20.02.2024

346.542

22,2427

7.708.030

Download (PDF, 146 KB)

21.02.2024

345.488

22,2149

7.674.971

Download (PDF, 113 KB)

22.02.2024

341.634

22,3865

7.648.004

Download (PDF, 128 KB)

23.02.2024

350.253

21,9308

7.681.346

Download (PDF, 159 KB)

26.02.2024

349.100

22,0359

7.692.733

Download (PDF, 131 KB)

27.02.2024

348.858

22,0237

7.683.127

Download (PDF, 153 KB)

28.02.2024

347.833

22,0700

7.676.657

Download (PDF, 150 KB)

29.02.2024

349.808

22,0128

7.700.263,27

Download (PDF, 132 KB)

01.03.2024

349.888

22,0164

7.703.259

Download (PDF, 120 KB)

04.03.2024

348.500

22,0624

7.688.739

Download (PDF, 126 KB)

05.03.2024

347.000

22,1105

7.672.338,50

Download (PDF, 123 KB)

06.03.2024

344.000

22,2902

7.667.817

Download (PDF, 148 KB)

07.03.2024

346.400

22,1983

7.689.488

Download (PDF, 131 KB)

08.03.2024

352.000

21,8283

7.683.575

Download (PDF, 151 KB)

11.03.2024

350.800

21,9207

7.689.788

Download (PDF, 130 KB)

12.03.2024

351.800

21,8557

7.688.827

Download (PDF, 136 KB)

13.03.2024

355.500

21,6332

7.690.618

Download (PDF, 143 KB)

14.03.2024

356.600

21,5676

7.690.998

Download (PDF, 151 KB)

15.03.2024

352.400

21,8262

7.691.549

Download (PDF, 146 KB)

18.03.2024

354.600

21,6865

7.690.044

Download (PDF, 123 KB)

19.03.2024

352.500

21,8383

7.697.987

Download (PDF, 124 KB)

20.03.2024

351.200

21,8748

7.682.436

Download (PDF, 127 KB)

21.03.2024

350.000

21,9726

7.690.414

Download (PDF, 124 KB)

22.03.2024

350.766

21,9643

7.704.332

Download (PDF, 143 KB)

25.03.2024

349.000

22,0182

7.684.369

Download (PDF, 130 KB)

26.03.2024

347.100

22,1500

7.688.277

Download (PDF, 143 KB)

27.03.2024

343.000

22,4017

7.683.769

Download (PDF, 124 KB)

28.03.2024

341.400

22,5257 

7.690.281

Download (PDF, 122 KB)

02.04.2024

341.700

22,5071

7.690.679

Download (PDF, 112 KB)

03.04.2024

344.600

22,3282

7.694.314

Download (PDF, 119 KB)

04.04.2024

344.100

22,3543

7.692.105

Download (PDF, 116 KB)

05.04.2024

349.800

21,9978

7.694.826

Download (PDF, 120 KB)

11.04.2024

340.367

21,3568

7.269.154

Download (PDF, 145 KB)

12.04.2024

362.674

21,2852

7.719.586

Download (PDF, 128 KB)

15.04.2024

363.187

21,1385

7.677.243

Download (PDF, 121 KB)

16.04.2024

366.100

21,0287

7.698.600

Download (PDF, 150 KB)

17.04.2024

369.290

20,8969

7.717.009

Download (PDF, 113 KB)

18.04.2024

368.405

20,9455

7.716.411

Download (PDF, 118 KB)

19.04.2024

367.175

21,1441

7.763.573

Download (PDF, 120 KB)

22.04.2024

357.700

21,5082

7.693.499

Download (PDF, 107 KB)

23.04.2024

337.882

21,6950

7.330.342

Download (PDF, 103 KB)

24.04.2024

335.700

21,7649

7.306.483

Download (PDF, 98 KB)

25.04.2024

342.284

21,704

7.429.252

Download (PDF, 128 KB)

26.04.2024

335.900

21,7595

7.309.024

Download (PDF, 104 KB)

29.04.2024

334.700

21,8289

7.306.119

Download (PDF, 98 KB)

30.04.2024

356.500

21,5801

7.693.316

Download (PDF, 116 KB)

02.05.2024

336.700

21,7082

7.309.165,03

Download (PDF, 122 KB)

03.05.2024

336.700

21,7001

7.306.437,06

Download (PDF, 113 KB)

06.05.2024

335.900

21,7421

7.303.159

Download (PDF, 92 KB)

07.05.2024

337.000

21,6827

7.307.086

Download (PDF, 105 KB)

08.05.2024

337.000

21,6653

7.301.206

Download (PDF, 110 KB)

09.05.2024

334.500

21,8320

7.302.789

Download (PDF, 99 KB)

10.05.2024

332.000

22,0279

7.313.269

Download (PDF, 112 KB)

13.05.2024

332.600

21,9667

7.306.125

Download (PDF, 105 KB)

14.05.2024

332.500

21,9873

7.310.765

Download (PDF, 115 KB)

15.05.2024

329.700

22,1576

7.305.362

Download (PDF, 113 KB)

16.05.2024

332.700

21,9590

7.305.754

Download (PDF, 116 KB)

17.05.2024

332.700

21,9544

7.304.227

Download (PDF, 119 KB)

20.05.2024

390.250

22,2060

8.665.892

Download (PDF, 209 KB)

21.05.2024

388.780 

22,1490

8.611.088

Download (PDF, 230 KB)

22.05.2024

391.602

22,0559 

8.637.135

Download (PDF, 228 KB)

23.05.2024

396.600

21,8391

8.661.387

Download (PDF, 236 KB)

24.05.2024

398.500

21,7334

8.660.760

Download (PDF, 221 KB)

27.05.2024

398.500

21,7437

8.664.865

Download (PDF, 242 KB)

28.05.2024

399.000

21,7124

8.663.248

Download (PDF, 214 KB)

29.05.2024

399.500

21,6764

8.659.722

Download (PDF, 233 KB)

30.05.2024

393.125

21,8941

8.607.118

Download (PDF, 212 KB)

31.05.2024

389.000

22,2688

8.662.563

Download (PDF, 232 KB)

03.06.2024

364.800

22,5648

8.231.639

Download (PDF, 231 KB)

04.06.2024

389.500

22,2460

8.664.817

Download (PDF, 229 KB)

05.06.2024

383.000

22,6160

8.661.928

Download (PDF, 219 KB)

06.06.2024

382.103

22,6681

8.661.549

Download (PDF, 214 KB)

07.06.2024

383.204

22,5817

8.653.398

Download (PDF, 224 KB)

10.06.2024

383.500

22,5851

8.661.386

Download (PDF, 227 KB)

11.06.2024

383.500

22,5775

8.658.471

Download (PDF, 234 KB)

12.06.2024

382.000

22,6725

8.660.895

Download (PDF, 231 KB)

13.06.2024

383.000

22,6072

8.658.558

Download (PDF, 224 KB)

14.06.2024

383.500

22,5928

8.664.339

Download (PDF, 235 KB)

17.06.2024

382.500

22,6418

8.660.489

Download (PDF, 226 KB)

18.06.2024

381.500

22,6987

8.659.554

Download (PDF, 232 KB)

19.06.2024

378.500

22,8568

8.651.299

Download (PDF, 326 KB)

20.06.2024

379.000

22,8602

8.664.016

Download (PDF, 377 KB)

21.06.2024

378.000

22,9034 

8.657.485

Download (PDF, 350 KB)

24.06.2024

374.750

23,1208

8.664.520

Download (PDF, 351 KB)

25.06.2024

353.000

23,2975

8.224.018

Download (PDF, 335 KB)

26.06.2024

350.050

23,3165

8.161.941

Download (PDF, 362 KB)

27.06.2024

351.500

23,3939

8.222.956

Download (PDF, 367 KB)

28.06.2024

350.000

23,4818

8.218.630

Download (PDF, 376 KB)

01.07.2024

348.000

23,6482

8.229.574

Download (PDF, 335 KB)

02.07.2024

349.750

23,5331

8.230.702

Download (PDF, 386 KB)

03.07.2024

348.000

23,6588

8.233.262

Download (PDF, 354 KB)

04.07.2024

327.500

23,7931

7.792.240

Download (PDF, 314 KB)

05.07.2024

326.700

23,8719

7.798.950

Download (PDF, 351 KB)

08.07.2024

322.833

23,9364

7.727.460

Download (PDF, 349 KB)

09.07.2024

347.000

23,6966

8.222.720

Download (PDF, 363 KB)

10.07.2024

327.500

23,8071

7.796.825

Download (PDF, 344 KB)

11.07.2024

327.500

23,8079

7.797.087

Download (PDF, 360 KB)

12.07.2024

326.000

23,9146

7.796.160

Download (PDF, 350 KB)

15.07.2024

325.099

23,8412

7.750.750

Download (PDF, 338 KB)

16.07.2024

341.794

23,7926

8.132.168

Download (PDF, 352 KB)

17.07.2024

323.725

23,9860

7.764.868

Download (PDF, 328 KB)

18.07.2024

321.461

24,2242

7.787.136

Download (PDF, 357 KB)

19.07.2024

322.000

24,2208

7.799.098

Download (PDF, 331 KB)

22.07.2024

320.500

24,3110

7.791.676

Download (PDF, 722 KB)

23.07.2024

321.557

24,1906

7.778.657

Download (PDF, 603 KB)

24.07.2024

325.000

23,9707

7.790.478

Download (PDF, 648 KB)

25.07.2024

322.500

24,1643

7.792.987

Download (PDF, 354 KB)

26.07.2024

322.500

24,1838

7.799.276

Download (PDF, 720 KB)

29.07.2024

321.000

24,2671

7.789.739

Download (PDF, 769 KB)

30.07.2024

322.000

24,1829

7.786.894

Download (PDF, 642 KB)

31.07.2024

325.250

23,9709

7.796.535

Download (PDF, 781 KB)

01.08.2024

324.000

24.0577

7.794.690

Download (PDF, 780 KB)

02.08.2024

323.000

24.1168

7.789.726

Download (PDF, 760 KB)

05.08.2024

347.000

23,7143

8.228.862

Download (PDF, 996 KB)

06.08.2024

347.500

23,6403

8.215.004

Download (PDF, 892 KB)

07.08.2024

326.000

23,8999

7.791.367

Download (PDF, 847 KB)

08.08.2024

319.000

24,4352

7.794.829

Download (PDF, 889 KB)

09.08.2024

318.000

24,4903

7.787.915

Download (PDF, 815 KB)

12.08.2024

316.000

24,6695

7.795.562

Download (PDF, 734 KB)

13.08.2024

310.968 

24,7306

7.690.425

Download (PDF, 711 KB)

14.08.2024

313.750

24,8541

7.797.974

Download (PDF, 693 KB)

15.08.2024

312.400

24,9579

7.796.848

Download (PDF, 675 KB)

16.08.2024

311.000

25,0771

7.798.978

Download (PDF, 604 KB)

19.08.2024

308.500

25,2777

7.798.170

Download (PDF, 620 KB)

20.08.2024

308.852

25,1322

7.762.130

Download (PDF, 736 KB)

21.08.2024

311.000

25,0332

7.785.325

Download (PDF, 709 KB)

22.08.2024

310.500

25,1084

7.796.158

Download (PDF, 650 KB)

23.08.2024

309.400

25,1977

7.796.168

Download (PDF, 745 KB)

26.08.204

309.000

25,2282

7.795.514

Download (PDF, 637 KB)

27.08.2024

307.500

25,3396

7.791.927

Download (PDF, 680 KB)

28.08.2024

306.000

25,4842

7.798.165

Download (PDF, 487 KB)

29.08.2024

302.500

25,7330

7.784.233

Download (PDF, 724 KB)

30.08.2024

302.000

25,7793

7.785.349

Download (PDF, 506 KB)

02.09.2024

345.105

25,9126

8.942.568

Download (PDF, 122 KB)

03.09.2024

346.739

25,7905

8.942.572

Download (PDF, 119 KB)

04.09.2024

343.437

26,0382

8.942.481

Download (PDF, 120 KB)

05.09.2024

339.808

26,3165

8.942.557

Download (PDF, 118 KB)

06.09.2024

341.869

26,1579

8.942.575

Download (PDF, 119 KB)

09.09.2024

342.841

26,0837

8.942.562

Download (PDF, 119 KB)

10.09.2024

343.715

26,0174

8.942.571

Download (PDF, 118 KB)

11.09.2024

342.068

26,1426

8,942,547

Download (PDF, 119 KB)

12.09.2024

321.371

26,4350

8.495.442

Download (PDF, 120 KB)

13.09.2024

317.657

26,7441

8.495.451

Download (PDF, 120 KB)

16.09.2024

317.061

26,7943

8.495.428

Download (PDF, 117 KB)

17.09.2024

317.238

26,7793

8.495.412

Download (PDF, 123 KB)

18.09.2024

319.654

26,5770

8.495.444

Download (PDF, 119 KB)

19.09.2024

344.661

25,9459

8.942.540

Download (PDF, 120 KB)

20.09.2024

341.853

26.1591

8.942.567

Download (PDF, 121 KB)

23.09.2024

339.828

26,3153

8.942.676

Download (PDF, 120 KB)

24.09.2024

322.878

26,3116

8.495.437

Download (PDF, 127 KB)

25.09.2024

321.024

26,4635

8.495.419

Download (PDF, 121 KB)

26.09.2024

339.780

26,3187

8.942.568

Download (PDF, 116 KB)

27.09.2024

340.084
 

26,2952
 

8.942.577
 

Download (PDF, 117 KB)

30.09.2024

321.589

26,4171

8.495.449

Download (PDF, 120 KB)

01.10.2024

320.548

26,5029

8.495.452

Download (PDF, 120 KB)

02.10.2024

339.190

26,3645

8.942.575

Download (PDF, 120 KB)

03.10.2024

340.218

26,2848

8.942.562

Download (PDF, 112 KB)

04.10.2024

339.767

26,3197

8.942.566

Download (PDF, 128 KB)

07.10.2024

321.662

26,4111

8.495.447

Download (PDF, 121 KB)

08.10.2024

319.635

26,5786

8.495.451

Download (PDF, 122 KB)

09.10.2024

319.474

26,5922

8.495.517

Download (PDF, 120 KB)

10.10.2024

15.000

26,8667

403.000,50

Download (PDF, 106 KB)

11.10.2024

35.000

26,9686

943.901,00

Download (PDF, 107 KB)

15.10.2024

75.000

28,0200

2.101.500

Download (PDF, 105 KB)

16.10.2024

286.362

28,1054

8.048.319

Download (PDF, 179 KB)

17.10.2024

284.938

28,2458

8.048.302

Download (PDF, 113 KB)

18.10.2024

286.070

28,1346

8.048.465

Download (PDF, 112 KB)

21.10.2024

286.367

28,1049

8.048.316

Download (PDF, 117 KB)

22.10.2024

291.650

27,5958

8.048.315

Download (PDF, 120 KB)

23.10.2024

291.313

27,6277

8.048.308

Download (PDF, 115 KB)

24.10.2024

287.471

27,9969

8.048.297

Download (PDF, 114 KB)

25.10.2024

285.305

28,2094

8.048.282

Download (PDF, 121 KB)

28.10.2024

359.239

28,1780

10.122.637

Download (PDF, 120 KB)

29.10.2024

357.099

28,3468

10.122.614

Download (PDF, 121 KB)

30.10.2024

359.867

28,1288

10.122.627

Download (PDF, 120 KB)

31.10.2024

363.997

27,8096

10.122.611

Download (PDF, 127 KB)

01.11.2024

361.781

27,9800

10.122.632

Download (PDF, 123 KB)

04.11.2024

360.297

28,0952

10.122.616

Download (PDF, 122 KB)

05.11.2024

360.563

28,0746

10.122.662

Download (PDF, 143 KB)

06.11.2024

354.412

28,5615

10.122.538

Download (PDF, 125 KB)

07.11.2024

358.447

28,2403

10.122.651

Download (PDF, 124 KB)

08.11.2024

355.793

28,4509

10.122.631

Download (PDF, 125 KB)

11.11.2024

353.000

28,6759

10.122.593

Download (PDF, 126 KB)

12.11.2024

356.925

28,3606

10.122.607

Download (PDF, 152 KB)

13.11.2024

362.550

27,9206

10.122.614

Download (PDF, 133 KB)

14.11.2024

333.644

28,8228

9.616.554

Download (PDF, 113 KB)

15.11.2024

353.189

28,6606

10.122.609

Download (PDF, 133 KB)

18.11.2024

353.572

28,6297   

10.122.660

Download (PDF, 220 KB)

19.11.2024

352.984

28,6772

10.122.593

Download (PDF, 124 KB)

20.11.2024

350.792

28,8565

10.122.629

Download (PDF, 120 KB)

21.11.2024

332.773

28,8985

9.616.641

Download (PDF, 122 KB)

22.11.2024

324.142

29,1743

9.456.616

Download (PDF, 116 KB)

25.11.2024

308.378

29,5428

9.110.350

Download (PDF, 116 KB)

26.11.2024

95.372

29,7050

2.833.025

Download (PDF, 110 KB)

27.11.2024

305.074

29,8628

9.110.364

Download (PDF, 123 KB)

28.11.2024

303.503

30,0173

9.110.341

Download (PDF, 121 KB)

29.11.2024

302.443

30,1225

9.110.339

Download (PDF, 116 KB)

02.12.2024

300.042

30,3636

9.110.355

Download (PDF, 119 KB)

03.12.2024

298.964

30,4731

9.110.360

Download (PDF, 120 KB)

04.12.2024

298.967

30,4728

9.110.362

Download (PDF, 119 KB)

05.12.2024

298.888

30,4808

9.110.345

Download (PDF, 117 KB)

06.12.2024

297.144

30,6597

9.110.346

Download (PDF, 117 KB)

09.12.2024

300.660

30,3013

9.110.389

Download (PDF, 115 KB)

10.12.2024

305.442

29,8268

9.110.357

Download (PDF, 119 KB)

11.12.2024

304.612

29,9081

9,110,366

Download (PDF, 117 KB)

12.12.2024

304.453

29,9237

9,110,360

Download (PDF, 118 KB)

13.12.2024

305.066

29,8636

9,110,369

Download (PDF, 118 KB)

16.12.2024

303.340

30,0335

9.110.362

Download (PDF, 130 KB)

17.12.2024

305.294

29,8413

9.110.370

Download (PDF, 118 KB)

18.12.2024

307.702

29,6077

9.110.349

Download (PDF, 112 KB)

1. Zwischenmeldung SBB 8.1.2024 (PDF, 102 KB)

2. Zwischenmeldung SBB 15.1.2024 (PDF, 158 KB)

3. Zwischenmeldung SBB 22.1.2024 (PDF, 402 KB)

4. Zwischenmeldung SBB 29.1.2024 (PDF, 158 KB)

5. Zwischenmeldung SBB 5.2.2024 (PDF, 148 KB)

6. Zwischenmeldung SBB 12.2.2024 (PDF, 123 KB)

7. Zwischenmeldung SBB 19.2.2024 (PDF, 159 KB)

8. Zwischenmeldung SBB 26.2.2024 (PDF, 159 KB)

9. Zwischenmeldung SBB 4.3.2024 (PDF, 158 KB)

10. Zwischenmeldung SBB 11.3.2024 (PDF, 123 KB)

11. Zwischenmeldung SBB 18.3.2024 (PDF, 161 KB)

12. Zwischenmeldung SBB 25.3.2024 (PDF, 103 KB)

1. Zwischenmeldung SBB 2024-4-1 (PDF, 105 KB)

2. Zwischenmeldung SBB 2024-4-8 (PDF, 106 KB)

3. Zwischenmeldung SBB 2024-4-15 (PDF, 98 KB)

4. Zwischenmeldung SBB 2024-4-22 (PDF, 105 KB)

5. Zwischenmeldung SBB 2024-4-29 (PDF, 102 KB)

6. Zwischenmeldung SBB 2024-5-6 (PDF, 105 KB)

7. Zwischenmeldung SBB 2024-5-13 (PDF, 105 KB)

8. Zwischenmeldung SBB 2024-5-20 (PDF, 105 KB)

9.Zwischenmeldung SBB 2024-5-28 (PDF, 107 KB)

10. Zwischenmeldung SBB 2024-6-3 (PDF, 106 KB)

11. Zwischenmeldung SBB 2024-6-10 (PDF, 105 KB)

12. Zwischenmeldung SBB 2024-6-18 (PDF, 105 KB)

13. Zwischenmeldung SBB 2024-6-24 (PDF, 112 KB)

14. Zwischenmeldung SBB 2024-7-1 (PDF, 103 KB)

15. Zwischenmeldung SBB 2024-7-8 (PDF, 151 KB)

16. Zwischenmeldung SBB 2024-7-14 (PDF, 104 KB)

17. Zwischenmeldung SBB 2024-7-22 (PDF, 107 KB)

18. Zwischenmeldung SBB 2024-7-30 (PDF, 106 KB)

19. Zwischenmeldung SBB 2024-8-5 (PDF, 104 KB)

20. Zwischenmeldung SBB 2024-8-12 (PDF, 104 KB)

21. Zwischenmeldung SBB 2024-8-19 (PDF, 105 KB)

22. Zwischenmeldung SBB 2024-8-26 (PDF, 104 KB)

23. Zwischenmeldung SBB 2024-8-30 (PDF, 105 KB)

24. Zwischenmeldung SBB 2024-9-9 (PDF, 81 KB)

25. Zwischenmeldung SBB 2024-9-13 (PDF, 108 KB)

26. Zwischenmeldung SBB 2024-9-20 (PDF, 111 KB)

27. Zwischenmeldung SBB 2024-9-27 (PDF, 100 KB)

28. Zwischenmeldung SBB 2024-10-7 (PDF, 100 KB)

29. Zwischenmeldung SBB 2024-10-14 (PDF, 100 KB)

30. Zwischenmeldung SBB 2024-10-21 (PDF, 115 KB)

31. Zwischenmeldung SBB 2024-10-28 (PDF, 114 KB)

32.Zwischenmeldung SBB 2024-11-01 (PDF, 115 KB)

33.Zwischenmeldung SBB 2024-11-08 (PDF, 115 KB)

34.Zwischenmeldung SBB 2024-11-15 (PDF, 108 KB)

35.Zwischenmeldung SBB 2024-11-25 (PDF, 108 KB)

36.Zwischenmeldung SBB 2024-12-02 (PDF, 106 KB)

37.Zwischenmeldung SBB 2024-12-09 (PDF, 107 KB)

38.Zwischenmeldung SBB 2024-12-16 (PDF, 107 KB)

Abschlussmeldung SBB 2024-12-19 (PDF, 106 KB)

Letzte Aktualisierung: 19. Dezember 2024

Investor Relations Kontakte