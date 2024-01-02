Announcement of share buy-back 2024

Bonn, January 2, 2024
Announcement pursuant to Article 5(1)(a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2(1) of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 (PDF, 76 KB)
Bonn, March 25, 2024
Deutsche Telekom AG / Announcement pursuant to Article 5(1)(a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2(1) of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 (PDF, 108 KB)
Bonn, 05/20/2024
Deutsche Telekom AG / Notification pursuant to Art. 5 (1) (a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (1) of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 (PDF, 107 KB)
Bonn, 06/04/2024
Deutsche Telekom AG / Notification pursuant to Art. 5 (1) (a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (1) of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 (PDF, 108 KB)
Bonn, Septemberi 2, 2024
Deutsche Telekom AG / Notification pursuant to Art. 5 (1) (a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (1) of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 (PDF, 76 KB)
|Date
|Repurchased shares (units)
|Average
price (€)
|Total price (€)
|
PDF download of individual transactions
|
01/03/2024
|344,820
|
22.3082
|
7,692,314
|
01/04/2024
|
342,940
|
22.4301
|
7,692,178
|
01/05/2024
|
339,000
|
22.5015
|
7,628,009
|Download (PDF, 1.19 MB)
|
01/08/2024
|
330,881
|
22.4078
|
7,414,315
|
01/09/2024
|
342,000
|
22.4580
|
7,680,636
|
01/10/2024
|
341,000
|
22.5500
|
7,689,550
|
01/11/2024
|
342,565
|
22.4727
|
7,698,360
|
01/12/2024
|
335,000
|
22.4301
|
7,514,084
|
01/15/2024
|
322,000
|
22.6425
|
7,290,885
|
01/16/2024
|
321,000
|
22.7277
|
7,295,592
|
01/17/2024
|
321,000
|
22.6653
|
7,275,570
|
01/18/2024
|
320,000
|
22.7808
|
7,289,856
|
01/19/2024
|
302,313
|
23.02
|
6,959,245
|
01/22/2024
|
298,000
|
23.2107
|
6,916,789
|
01/23/2024
|
297,450
|
23.2731
|
6,922,584
|
01/24/2024
|
296,800
|
23.3231
|
6,922,296
|
01/25/2024
|
297,800
|
23.2203
|
6,915,005
|
01/26/2024
|
314,377
|
22.9096
|
7,202,265
|
01/29/2024
|
317,900
|
22.9888
|
7,308,149
|
01/30/2024
|
318,250
|
22.9592
|
7,306,765
|
01/31/2024
|
321,800
|
22.7072
|
7,307,170
|
02/01/2024
|
320,950
|
22.7678
|
7,307,325
|
02/02/2024
|
321,850
|
22.7055
|
7,307,765
|
02/05/2024
|
322,500
|
22.6601
|
7,307,880.93
|
02/06/2024
|
323,800
|
22.5329
|
7,296,160.70
|
02/07/2024
|
342,500
|
22.4610
|
7,692,893
|
02/08/2024
|
346,800
|
22.1789
|
7,691,648
|
02/09/2024
|
347,100
|
22.1573
|
7,690,799
|
02/12/2024
|
345,600
|
22.2512
|
7,690,015
|
02/13/2024
|
344,950
|
22.2983
|
7,691,799
|
02/14/2024
|
347,550
|
22.1296
|
7,691,142
|
02/15/2024
|
348,350
|
22.0813
|
7,692,017
|
02/16/2024
|
346,500
|
22.1995
|
7,692,138.88
|
02/19/2024
|
344,560
|
22.2841
|
7,678,202
|
02/20/2024
|
346,542
|
22.2427
|
7,708,030
|
02/21/2024
|
345,488
|
22.2149
|
7,674,971
|
02/22/2024
|
341,634
|
22.3865
|
7,648,004
|
02/23/2024
|
350,253
|
21.9308
|
7,681,346
|
02/26/2024
|
349,100
|
22.0359
|
7,692,733
|
02/27/2024
|
348,858
|
22.0237
|
7,683,127
|
02/28/2024
|
347,833
|
22.0700
|
7,676,657
|
02/29/2024
|
349,808
|
22.0128
|
7,700,263.27
|
03/01/2024
|
349,888
|
22.0164
|
7,703,259
|
03/04/2024
|
348,500
|
22.0624
|
7,688,739
|
03/05/2024
|
347,000
|
22.1105
|
7,672,338.50
|
03/06/2024
|
344,000
|
22.2902
|
7,667,817
|
03/07/2024
|
346,400
|
22.1983
|
7,689,488
|
03/08/2024
|
352,000
|
21.8283
|
7,683,575
|
03/11/2024
|
350,800
|
21.9207
|
7,689,788
|
03/12/2024
|
351,800
|
21.8557
|
7,688,827
|
03/13/2024
|
355,500
|
21.6332
|
7,690,618
|
03/14/2024
|
356,600
|
21.5676
|
7,690,998
|
03/15/2024
|
352,400
|
21.8262
|
7,691,549
|
03/18/2024
|
354,600
|
21.6865
|
7,690,044
|
03/19/2024
|
352,500
|
21.8383
|
7,697,987
|
03/20/2024
|
351,200
|
21.8748
|
7,682,436
|
03/21/2024
|
350,000
|
21.9726
|
7,690,414
|
03/22/2024
|
350,766
|
21.9643
|
7,704,332
|
03/25/2024
|
349,000
|
22.0182
|
7,684,369
|
03/26/2024
|
347,100
|
22.1500
|
7,688,277
|
03/27/2024
|
343,000
|
22.4017
|
7,683,769
|
03/28/2024
|
341,400
|
22.5257
|
7,690,281
|
04/02/2024
|
341,700
|
22.5071
|
7,690,679
|
04/03/2024
|
344,600
|
22.3282
|
7,694,314
|
04/04/2024
|
344,100
|
22.3543
|
7,692,105
|
04/05/2024
|
349,800
|
21.9978
|
7,694,826
|
04/11/2024
|
340,367
|
21.3568
|
7,269,154
|
04/12/2024
|
362,674
|
21.2852
|
7,719,586
|
04/15/2024
|
363,187
|
21.1385
|
7,677,243
|
04/16/2024
|
366,100
|
21.0287
|
7,698,600
|
04/17/2024
|
369,290
|
20.8969
|
7,717,009
|
04/18/2024
|
368,405
|
20.9455
|
7,716,411
|
04/19/2024
|
367,175
|
21.1441
|
7,763,573
|
04/22/2024
|
357,700
|
21.5082
|
7,693,499
|
04/23/2024
|
337,882
|
21.6950
|
7,330,342
|
04/24/2024
|
335,700
|
21.7649
|
7,306,483
|
04/25/2024
|
342,284
|
21.704
|
7,429,252
|
04/26/2024
|
335,900
|
21.7595
|
7,309,024
|
04/29/2024
|
334,700
|
21.8289
|
7,306,119
|
04/30/2024
|
356,500
|
21.5801
|
7,693,316
|
05/02/2024
|
336,700
|
21.7082
|
7,309,165.03
|
05/03/2024
|
336,700
|
21.7001
|
7,306,437.06
|
05/06/2024
|
335,900
|
21.7421
|
7,303,159
|
05/07/2024
|
337,000
|
21.6827
|
7,307,086
|
05/08/2024
|
337,000
|
21.6653
|
7,301,206
|
05/09/2024
|
334,500
|
21.8320
|
7,302,789
|
05/10/2024
|
332,000
|
22.0279
|
7,313,269
|
05/13/2024
|
332,600
|
21.9667
|
7,306,125
|
05/14/2024
|
332,500
|
21.9873
|
7,310,765
|
05/15/2024
|
329,700
|
22.1576
|
7,305,362
|
05/16/2024
|
332,700
|
21.9590
|
7,305,754
|
05/17/2024
|
332,700
|
21.9544
|
7,304,227
|
05/20/2024
|
390,250
|
22.2060
|
8,665,892
|
05/21/2024
|
388,780
|
22.1490
|
8,611,088
|
05/22/2024
|
391,602
|
22.0559
|
8,637,135
|
05/23/2024
|
396,600
|
21.8391
|
8,661,387
|
05/24/2024
|
398,500
|
21.7334
|
8,660,760
|
05/27/2024
|
398,500
|
21.7437
|
8,664,865
|
05/28/2024
|
399,000
|
21.7124
|
8,663,248
|
05/29/2024
|
399,500
|
21.6764
|
8,659,722
|
05/30/2024
|
393,125
|
21.8941
|
8,607,118
|
05/31/2024
|
389,000
|
22.2688
|
8,662,563
|
06/03/2024
|
364,800
|
22.5648
|
8,231,639
|
06/04/2024
|
389,500
|
22.2460
|
8,664,817
|
06/05/2024
|
383,000
|
22.6160
|
8,661,928
|
06/06/2024
|
382,103
|
22.6681
|
8,661,549
|
06/07/2024
|
383,204
|
22.5817
|
8,653,398
|
06/10/2024
|
383,500
|
22.5851
|
8,661,386
|
06/11/2024
|
383,500
|
22.5775
|
8,658,471
|
06/12/2024
|
382,000
|
22.6725
|
8,660,895
|
06/13/2024
|
383,000
|
22.6072
|
8,658,558
|
06/14/2024
|
383,500
|
22.5928
|
8,664,339
|
06/17/2024
|
382,500
|
22.6418
|
8,660,489
|
06/18/2024
|
381,500
|
22.6987
|
8,659,554
|
06/19/2024
|
378,500
|
22.8568
|
8,651,299
|
06/20/2024
|
379,000
|
22.8602
|
8,664,016
|
06/21/2024
|
378,000
|
22.9034
|
8,657,485
|
06/24/2024
|
374,750
|
23.1208
|
8,664,520
|
06/25/2024
|
353,000
|
23.2975
|
8,224,018
|
06/26/2024
|
350,050
|
23.3165
|
8,161,941
|
06/27/2024
|
351,500
|
23.3939
|
8,222,956
|
06/28/2024
|
350,000
|
23.4818
|
8,218,630
|
07/01/2024
|
348,000
|
23.6482
|
8,229,574
|
07/02/2024
|
349,750
|
23.5331
|
8,230,702
|
07/03/2024
|
348,000
|
23.6588
|
8,233,262
|
07/04/2024
|
327,500
|
23.7931
|
7,792,240
|
07/05/2024
|
326,700
|
23.8719
|
7,798,950
|
07/08/2024
|
322,833
|
23.9364
|
7,727,460
|
07/09/2024
|
347,000
|
23.6966
|
8,222,720
|
07/10/2024
|
327,500
|
23.8071
|
7,796,825
|
07/11/2024
|
327,500
|
23.8079
|
7,797,087
|
07/12/2024
|
326,000
|
23.9146
|
7,796,160
|
07/15/2024
|
325,099
|
23.8412
|
7,750,750
|
07/16/2024
|
341,794
|
23.7926
|
8,132,168
|
07/17/2024
|
323,725
|
23.9860
|
7,764,868
|
07/18/2024
|
321,461
|
24.2242
|
7,787,136
|
07/19/2024
|
322,000
|
24.2208
|
7,799,098
|
07/22/2024
|
320,500
|
24.3110
|
7,791,676
|
07/23/2024
|
321,557
|
24.1906
|
7,778,657
|
07/24/2024
|
325,000
|
23.9707
|
7,790,478
|
07/25/2024
|
322,500
|
24.1643
|
7,792,987
|
07/26/2024
|
322,500
|
24.1838
|
7,799,276
|
07/29/2024
|
321,000
|
24.2671
|
7,789,739
|
07/30/2024
|
322,000
|
24.1829
|
7,786,894
|
07/31/2024
|
325,250
|
23.9709
|
7,796,535
|
08/01/2024
|
324,000
|
24.0577
|
7,794,690
|
08/02/2024
|
323,000
|
24.1168
|
7,789,726
|
08/05/2024
|
347,000
|
23.7143
|
8,228,862
|
08/06/2024
|
347,500
|
23.6403
|
8,215,004
|
08/07/2024
|
326,000
|
23.8999
|
7,791,367
|
08/08/2024
|
319,000
|
24.4352
|
7,794,829
|
08/09/2024
|
318,000
|
24.4903
|
7,787,915
|
08/12/2024
|
316,000
|
24.6695
|
7,795,562
|
08/13/2024
|
310,968
|
24.7306
|
7,690,425
|
08/14/2024
|
313,750
|
24.8541
|
7,797,974
|
08/15/2024
|
312,400
|
24.9579
|
7,796,848
|
08/16/2024
|
311,000
|
25.0771
|
7,798,978
|
08/19/2024
|
308,500
|
25.2777
|
7,798,170
|
08/20/2024
|
308,852
|
25.1322
|
7,762,130
|
08/21/2024
|
311,000
|
25.0332
|
7,785,325
|
08/22/2024
|
310,500
|
25.1084
|
7,796,158
|
08/23/2024
|
309,400
|
25.1977
|
7,796,168
|
08/26/204
|
309,000
|
25.2282
|
7,795,514
|
08/27/2024
|
307,500
|
25.3396
|
7,791,927
|
08/28/2024
|
306,000
|
25.4842
|
7,798,165
|
08/29/2024
|
302,500
|
25.7330
|
7,784,233
|
08/30/2024
|
302,000
|
25.7793
|
7,785,349
|
09/02/2024
|
345,105
|
25.9126
|
8,942,568
|
09/03/2024
|
346,739
|
25.7905
|
8,942,572
|
09/04/2024
|
343,437
|
26.0382
|
8,942,481
|
09/05/2024
|
339,808
|
26.3165
|
8,942,557
|
09/06/2024
|
341,869
|
26.1579
|
8,942,575
|
09/09/2024
|
342,841
|
26.0837
|
8,942,562
|
09/10/2024
|
343,715
|
26.0174
|
8,942,571
|
09/11/2024
|
342,068
|
26.1426
|
8,942,547
|
09/12/2024
|
321,371
|
26.4350
|
8,495,442
|
09/13/2024
|
317,657
|
26.7441
|
8,495,451
|
09/16/2024
|
317,061
|
26.7943
|
8,495,428
|
09/17/2024
|
317,238
|
26.7793
|
8,495,412
|
09/18/2024
|
319,654
|
26.5770
|
8,495,444
|
09/19/2024
|
344,661
|
25.9459
|
8,942,540
|
09/20/2024
|
341,853
|
26.1591
|
8,942,567
|
09/23/2024
|
339,828
|
26.3153
|
8,942,676
|
09/24/2024
|
322,878
|
26.3116
|
8,495,437
|
09/25/2024
|
321,024
|
26.4635
|
8,495,419
|
09/26/2024
|
339,780
|
26.3187
|
8,942,568
|
09/27/2024
|
340,084
|
26.2952
|
8,942,577
|
09/30/2024
|
321,589
|
26.4171
|
8,495,449
|
10/01/2024
|
320,548
|
26.5029
|
8,495,452
|
10/02/2024
|
339,190
|
26.3645
|
8,942,575
|
10/03/2024
|
340,218
|
26.2848
|
8,942,562
|
10/04/2024
|
339,767
|
26.3197
|
8,942,566
|
10/07/2024
|
321,662
|
26.4111
|
8,495,447
|
10/08/2024
|
319,635
|
26.5786
|
8,495,451
|
10/09/2024
|
319,474
|
26.5922
|
8,495,517
|
10/10/2024
|
15,000
|
26.8667
|
403,000.50
|
10/11/2024
|
35,000
|
26.9686
|
943,901.00
|
10/15/2024
|
75,000
|
28.0200
|
2,101,500
|
10/16/2024
|
286,362
|
28.1054
|
8,048,319
|
10/17/2024
|
284,938
|
28.2458
|
8,048,302
|
10/18/2024
|
286,070
|
28.1346
|
8,048,465
|
10/21/2024
|
286,367
|
28.1049
|
8,048,316
|
10/22/2024
|
291,650
|
27.5958
|
8,048,315
|
10/23/2024
|
291,313
|
27.6277
|
8,048,308
|
10/24/2024
|
287,471
|
27.9969
|
8,048,297
|
10/25/2024
|
285,305
|
28.2094
|
8,048,282
|
10/28/2024
|
359,239
|
28.1780
|
10,122,637
|
10/29/2024
|
357,099
|
28.3468
|
10,122,614
|
10/30/2024
|
359,867
|
28.1288
|
10,122,627
|
10/31/2024
|
363,997
|
27.8096
|
10,122,611
|
11/01/2024
|
361,781
|
27.9800
|
10,122,632
|
11/04/2024
|
360,297
|
28.0952
|
10,122,616
|
11/05/2024
|
360,563
|
28.0746
|
10,122,662
|
11/06/2024
|
354,412
|
28.5615
|
10,122,538
|
11/07/2024
|
358,447
|
28.2403
|
10,122,651
|
11/08/2024
|
355,793
|
28.4509
|
10,122,631
|
11/11/2024
|
353,000
|
28.6759
|
10,122,593
|
11/12/2024
|
356,925
|
28.3606
|
10,122,607
|
11/13/2024
|
362,550
|
27.9206
|
10,122,614
|
11/14/2024
|
333,644
|
28.8228
|
9,616,554
|
11/15/2024
|
353,189
|
28.6606
|
10,122,609
|
11/18/2024
|
353,572
|
28.6297
|
10,122,660
|
11/19/2024
|
352,984
|
28.6772
|
10,122,593
|
11/20/2024
|
350,792
|
28.8565
|
10,122,629
|
11/21/2024
|
332,773
|
28.8985
|
9,616,641
|
11/22/2024
|
324,142
|
29.1743
|
9,456,616
|
11/25/2024
|
308,378
|
29.5428
|
9,110,350
|
11/26/2024
|
95,372
|
29.7050
|
2,833,025
|
11/27/2024
|
305,074
|
29.8628
|
9,110,364
|
11/28/2024
|
303,503
|
30.0173
|
9,110,341
|
11/29/2024
|
302,443
|
30.1225
|
9,110,339
|
12/02/2024
|
300,042
|
30.3636
|
9,110,355
|
12/03/2024
|
298,964
|
30.4731
|
9,110,360
|
12/04/2024
|
298,967
|
30.4728
|
9,110,362
|
12/05/2024
|
298,888
|
30.4808
|
9,110,345
|
12/06/2024
|
297,144
|
30.6597
|
9,110,346
|
12/09/2024
|
300,660
|
30.3013
|
9,110,389
|
12/10/2024
|
305,442
|
29.8268
|
9,110,357
|
12/11/2024
|
304,612
|
29.9081
|
9,110,366
|
12/12/2024
|
304,453
|
29.9237
|
9,110,360
|
12/13/2024
|
305,066
|
29.8636
|
9,110,369
|
12/16/2024
|
303,340
|
30.0335
|
9,110,362
|
12/17/2024
|
305,294
|
29.8413
|
9,110,370
|
12/18/2024
|
307,702
|
29.6077
|
9,110,349
1st Interim Report SBB 1/8/2024 (PDF, 102 KB)
2nd Interim Report SBB 1/15/2024 (PDF, 158 KB)
3rd Interim Report SBB 1/22/2024 (PDF, 402 KB)
4th Interim Report SBB 1/29/2024 (PDF, 158 KB)
5th Interim Report SBB 2/5/2024 (PDF, 148 KB)
6th Interim Report SBB 2/12/2024 (PDF, 123 KB)
7th interim report SBB 02/19/2024 (PDF, 159 KB)
8th interim report SBB 02/26/2024 (PDF, 159 KB)
9th interim report SBB 03/04/2024 (PDF, 158 KB)
10th interim report SBB 03/11/2024 (PDF, 123 KB)
11th interim report SBB 03/18/2024 (PDF, 161 KB)
12th interim report SBB 03/25/2024 (PDF, 103 KB)
1st Interim Report SBB 2024-4-1 (PDF, 105 KB)
2nd Interim Report SBB 2024-4-8 (PDF, 106 KB)
3rd Interim Report SBB 2024-4-15 (PDF, 98 KB)
4th Interim Report SBB 2024-4-22 (PDF, 105 KB)
5th Interim Report SBB 2024-4-29 (PDF, 102 KB)
6th Interim Report SBB 2024-5-6 (PDF, 105 KB)
7th Interim Report SBB 2024-5-13 (PDF, 105 KB)
8. SBB Interim Report 05/20/2024 (PDF, 105 KB)
9. SBB Interim Report 05/28/2024 (PDF, 107 KB)
10. SBB Interim Report 06/03/2024 (PDF, 106 KB)
11. SBB Interim Report 06/10/2024 (PDF, 105 KB)
12. SBB Interim Report 06/18/2024 (PDF, 105 KB)
13. SBB Interim Report 06/24/2024 (PDF, 112 KB)
14th Interim Report SBB 07/01/2024 (PDF, 103 KB)
15th Interim Report SBB 07/08/2024 (PDF, 151 KB)
16th Interim Report SBB 07/14/2024 (PDF, 104 KB)
17th Interim Report SBB 07/22/2024 (PDF, 107 KB)
18th Interim Report SBB 07/30/2024 (PDF, 106 KB)
19th Interim Report SBB 08/05/2024 (PDF, 104 KB)
20th Interim Report SBB 08/12/2024 (PDF, 104 KB)
21st Interim Report SBB 08/19/2024 (PDF, 105 KB)
22nd Interim Report SBB 08/26/2024 (PDF, 104 KB)
23rd Interim Report SBB 8/30/2024 (PDF, 105 KB)
24th Interim Report SBB 9/9/2024 (PDF, 81 KB)
25th Interim Report SBB 9/13/2024 (PDF, 108 KB)
26th Interim Report SBB 9/20/2024 (PDF, 111 KB)
27th Interim Report SBB 9/27/2024 (PDF, 100 KB)
28th Interim Report SBB 10/7/2024 (PDF, 100 KB)
29th Interim Report SBB 10/14/2024 (PDF, 100 KB)
30th Interim Report SBB 10/21/2024 (PDF, 115 KB)
31st Interim Report SBB 10/28/2024 (PDF, 114 KB)
32. Interim Report SBB 11/01/2024 (PDF, 115 KB)
33. Interim Report SBB 11/08/2024 (PDF, 115 KB)
34. Interim Report SBB 11/15/2024 (PDF, 108 KB)
35. Interim Report SBB 11/25/2024 (PDF, 108 KB)
36. Interim Report SBB 12/02/2024 (PDF, 106 KB)
37. Interim Report SBB 12/09/2024 (PDF, 107 KB)
38. Interim Report SBB 12/16/2024 (PDF, 107 KB)
Final Report SBB 12/19/2024 (PDF, 106 KB)
Last updated: December 19, 2024