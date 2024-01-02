"Switch language"

Announcement of share buy-back 2024

8 min read

Bonn, January 2, 2024
Announcement pursuant to Article 5(1)(a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2(1) of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 (PDF, 76 KB)

Bonn, March 25, 2024
Deutsche Telekom AG / Announcement pursuant to Article 5(1)(a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2(1) of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 (PDF, 108 KB)

Bonn, 05/20/2024
Deutsche Telekom AG / Notification pursuant to Art. 5 (1) (a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (1) of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 (PDF, 107 KB)

Bonn, 06/04/2024
Deutsche Telekom AG / Notification pursuant to Art. 5 (1) (a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (1) of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 (PDF, 108 KB)

Bonn, Septemberi 2, 2024
Deutsche Telekom AG / Notification pursuant to Art. 5 (1) (a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (1) of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 (PDF, 76 KB)

DateRepurchased shares (units)Average
price (€)		Total price (€)

PDF download of individual transactions

01/03/2024

344,820 

22.3082

7,692,314

Download (PDF, 1.24 MB)

01/04/2024

342,940

22.4301

7,692,178

Download (PDF, 1.22 MB)

01/05/2024

339,000

22.5015

7,628,009

Download (PDF, 1.19 MB)

 

01/08/2024

330,881

22.4078

7,414,315

Download (PDF, 1.02 MB)

01/09/2024

342,000

22.4580

7,680,636

Download (XLSX, 136 KB)

01/10/2024

341,000

22.5500

7,689,550

Download (PDF, 1.03 MB)

01/11/2024

342,565

22.4727

7,698,360

Download (PDF, 159 KB)

01/12/2024

335,000

22.4301

7,514,084

Download (PDF, 130 KB)

01/15/2024

322,000

22.6425

7,290,885

Download (PDF, 130 KB)

01/16/2024

321,000

22.7277

7,295,592

Download (PDF, 128 KB)

01/17/2024

321,000

22.6653

7,275,570

Download (PDF, 133 KB)

01/18/2024

320,000

22.7808

7,289,856

Download (PDF, 146 KB)

01/19/2024

302,313

23.02

6,959,245

Download (PDF, 107 KB)

01/22/2024

298,000

23.2107

6,916,789

Download (PDF, 137 KB)

01/23/2024

297,450

23.2731

6,922,584

Download (PDF, 135 KB)

01/24/2024

296,800

23.3231

6,922,296

Download (PDF, 124 KB)

01/25/2024

297,800

23.2203

6,915,005

Download (PDF, 120 KB)

01/26/2024

314,377

22.9096

7,202,265

Download (PDF, 144 KB)

01/29/2024

317,900

22.9888

7,308,149

Download (PDF, 129 KB)

01/30/2024

318,250

22.9592

7,306,765

Download (PDF, 125 KB)

01/31/2024

321,800

22.7072

7,307,170

Download (PDF, 127 KB)

02/01/2024

320,950

22.7678

7,307,325

Download (PDF, 114 KB)

02/02/2024

321,850

22.7055

7,307,765

Download (PDF, 121 KB)

02/05/2024

322,500

22.6601

7,307,880.93

Download (PDF, 131 KB)

02/06/2024

323,800

22.5329

7,296,160.70

Download (PDF, 150 KB)

02/07/2024

342,500

22.4610

7,692,893

Download (PDF, 127 KB)

02/08/2024

346,800

22.1789

7,691,648

Download (PDF, 130 KB)

02/09/2024

347,100

22.1573

7,690,799

Download (PDF, 123 KB)

02/12/2024

345,600

22.2512

7,690,015

Download (PDF, 117 KB)

02/13/2024

344,950

22.2983

7,691,799

Download (PDF, 147 KB)

02/14/2024

347,550

22.1296

7,691,142

Download (PDF, 123 KB)

02/15/2024

348,350

22.0813

7,692,017

Download (PDF, 127 KB)

02/16/2024

346,500

22.1995

7,692,138.88

Download (PDF, 139 KB)

02/19/2024

344,560

22.2841

7,678,202

Download (PDF, 132 KB)

02/20/2024

346,542

22.2427

7,708,030

Download (PDF, 146 KB)

02/21/2024

345,488

22.2149

7,674,971

Download (PDF, 113 KB)

02/22/2024

341,634

22.3865

7,648,004

Download (PDF, 128 KB)

02/23/2024

350,253

21.9308

7,681,346

Download (PDF, 159 KB)

02/26/2024

349,100

22.0359

7,692,733

Download (PDF, 131 KB)

02/27/2024

348,858

22.0237

7,683,127

Download (PDF, 153 KB)

02/28/2024

347,833

22.0700

7,676,657

Download (PDF, 150 KB)

02/29/2024

349,808

22.0128

7,700,263.27

Download (PDF, 132 KB)

03/01/2024

349,888

22.0164

7,703,259

Download (PDF, 120 KB)

03/04/2024

348,500

22.0624

7,688,739

Download (PDF, 126 KB)

03/05/2024

347,000

22.1105

7,672,338.50

Download (PDF, 123 KB)

03/06/2024

344,000

22.2902

7,667,817

Download (PDF, 148 KB)

03/07/2024

346,400

22.1983

7,689,488

Download (PDF, 131 KB)

03/08/2024

352,000

21.8283

7,683,575

Download (PDF, 151 KB)

03/11/2024

350,800

21.9207

7,689,788

Download (PDF, 130 KB)

03/12/2024

351,800

21.8557

7,688,827

Download (PDF, 136 KB)

03/13/2024

355,500

21.6332

7,690,618

Download (PDF, 143 KB)

03/14/2024

356,600

21.5676

7,690,998

Download (PDF, 151 KB)

03/15/2024

352,400

21.8262

7,691,549

Download (PDF, 146 KB)

03/18/2024

354,600

21.6865

7,690,044

Download (PDF, 123 KB)

03/19/2024

352,500

21.8383

7,697,987

Download (PDF, 124 KB)

03/20/2024

351,200

21.8748

7,682,436

Download (PDF, 127 KB)

03/21/2024

350,000

21.9726

7,690,414

Download (PDF, 124 KB)

03/22/2024

350,766

21.9643

7,704,332

Download (PDF, 143 KB)

03/25/2024

349,000

22.0182

7,684,369

Download (PDF, 130 KB)

03/26/2024

347,100

22.1500

7,688,277

Download (PDF, 143 KB)

03/27/2024

343,000

22.4017

7,683,769

Download (PDF, 124 KB)

03/28/2024

341,400

22.5257 

7,690,281

Download (PDF, 122 KB)

04/02/2024

341,700

22.5071

7,690,679

Download (PDF, 112 KB)

04/03/2024

344,600

22.3282

7,694,314

Download (PDF, 119 KB)

04/04/2024

344,100

22.3543

7,692,105

Download (PDF, 116 KB)

04/05/2024

349,800

21.9978

7,694,826

Download (PDF, 120 KB)

04/11/2024

340,367

21.3568

7,269,154

Download (PDF, 145 KB)

04/12/2024

362,674

21.2852

7,719,586

Download (PDF, 128 KB)

04/15/2024

363,187

21.1385

7,677,243

Download (PDF, 121 KB)

04/16/2024

366,100

21.0287

7,698,600

Download (PDF, 150 KB)

04/17/2024

369,290

20.8969

7,717,009

Download (PDF, 113 KB)

04/18/2024

368,405

20.9455

7,716,411

Download (PDF, 118 KB)

04/19/2024

367,175

21.1441

7,763,573

Download (PDF, 120 KB)

04/22/2024

357,700

21.5082

7,693,499

Download (PDF, 107 KB)

04/23/2024

337,882

21.6950

7,330,342

Download (PDF, 103 KB)

04/24/2024

335,700

21.7649

7,306,483

Download (PDF, 98 KB)

04/25/2024

342,284

21.704

7,429,252

Download (PDF, 128 KB)

04/26/2024

335,900

21.7595

7,309,024

Download (PDF, 104 KB)

04/29/2024

334,700

21.8289

7,306,119

Download (PDF, 98 KB)

04/30/2024

356,500

21.5801

7,693,316

Download (PDF, 116 KB)

05/02/2024

336,700

21.7082

7,309,165.03

Download (PDF, 122 KB)

05/03/2024

336,700

21.7001

7,306,437.06

Download (PDF, 113 KB)

05/06/2024

335,900

21.7421

7,303,159

Download (PDF, 92 KB)

05/07/2024

337,000

21.6827

7,307,086

Download (PDF, 105 KB)

05/08/2024

337,000

21.6653

7,301,206

Download (PDF, 110 KB)

05/09/2024

334,500

21.8320

7,302,789

Download (PDF, 99 KB)

05/10/2024

332,000

22.0279

7,313,269

Download (PDF, 112 KB)

05/13/2024

332,600

21.9667

7,306,125

Download (PDF, 105 KB)

05/14/2024

332,500

21.9873

7,310,765

Download (PDF, 115 KB)

05/15/2024

329,700

22.1576

7,305,362

Download (PDF, 113 KB)

05/16/2024

332,700

21.9590

7,305,754

Download (PDF, 116 KB)

05/17/2024

332,700

21.9544

7,304,227

Download (PDF, 119 KB)

05/20/2024

390,250

22.2060

8,665,892

Download (PDF, 209 KB)

05/21/2024

388,780 

22.1490

8,611,088

Download (PDF, 230 KB)

05/22/2024

391,602

22.0559 

8,637,135

Download (PDF, 228 KB)

05/23/2024

396,600

21.8391

8,661,387

Download (PDF, 236 KB)

05/24/2024

398,500

21.7334

8,660,760

Download (PDF, 221 KB)

05/27/2024

398,500

21.7437

8,664,865

Download (PDF, 242 KB)

05/28/2024

399,000

21.7124

8,663,248

Download (PDF, 214 KB)

05/29/2024

399,500

21.6764

8,659,722

Download (PDF, 233 KB)

05/30/2024

393,125

21.8941

8,607,118

Download (PDF, 212 KB)

05/31/2024

389,000

22.2688

8,662,563

Download (PDF, 232 KB)

06/03/2024

364,800

22.5648

8,231,639

Download (PDF, 231 KB)

06/04/2024

389,500

22.2460

8,664,817

Download (PDF, 229 KB)

06/05/2024

383,000

22.6160

8,661,928

Download (PDF, 219 KB)

06/06/2024

382,103

22.6681

8,661,549

Download (PDF, 214 KB)

06/07/2024

383,204

22.5817

8,653,398

Download (PDF, 224 KB)

06/10/2024

383,500

22.5851

8,661,386

Download (PDF, 227 KB)

06/11/2024

383,500

22.5775

8,658,471

Download (PDF, 234 KB)

06/12/2024

382,000

22.6725

8,660,895

Download (PDF, 231 KB)

06/13/2024

383,000

22.6072

8,658,558

Download (PDF, 224 KB)

06/14/2024

383,500

22.5928

8,664,339

Download (PDF, 235 KB)

06/17/2024

382,500

22.6418

8,660,489

Download (PDF, 226 KB)

06/18/2024

381,500

22.6987

8,659,554

Download (PDF, 232 KB)

06/19/2024

378,500

22.8568

8,651,299

Download (PDF, 326 KB)

06/20/2024

379,000

22.8602

8,664,016

Download (PDF, 377 KB)

06/21/2024

378,000

22.9034 

8,657,485

Download (PDF, 350 KB)

06/24/2024

374,750

23.1208

8,664,520

Download (PDF, 351 KB)

06/25/2024

353,000

23.2975

8,224,018

Download (PDF, 335 KB)

06/26/2024

350,050

23.3165

8,161,941

Download (PDF, 362 KB)

06/27/2024

351,500

23.3939

8,222,956

Download (PDF, 367 KB)

06/28/2024

350,000

23.4818

8,218,630

Download (PDF, 376 KB)

07/01/2024

348,000

23.6482

8,229,574

Download (PDF, 335 KB)

07/02/2024

349,750

23.5331

8,230,702

Download (PDF, 386 KB)

07/03/2024

348,000

23.6588

8,233,262

Download (PDF, 354 KB)

07/04/2024

327,500

23.7931

7,792,240

Download (PDF, 314 KB)

07/05/2024

326,700

23.8719

7,798,950

Download (PDF, 351 KB)

07/08/2024

322,833

23.9364

7,727,460

Download (PDF, 349 KB)

07/09/2024

347,000

23.6966

8,222,720

Download (PDF, 363 KB)

07/10/2024

327,500

23.8071

7,796,825

Download (PDF, 344 KB)

07/11/2024

327,500

23.8079

7,797,087

Download (PDF, 360 KB)

07/12/2024

326,000

23.9146

7,796,160

Download (PDF, 350 KB)

07/15/2024

325,099

23.8412

7,750,750

Download (PDF, 338 KB)

07/16/2024

341,794

23.7926

8,132,168

Download (PDF, 352 KB)

07/17/2024

323,725

23.9860

7,764,868

Download (PDF, 328 KB)

07/18/2024

321,461

24.2242

7,787,136

Download (PDF, 357 KB)

07/19/2024

322,000

24.2208

7,799,098

Download (PDF, 331 KB)

07/22/2024

320,500

24.3110

7,791,676

Download (PDF, 722 KB)

07/23/2024

321,557

24.1906

7,778,657

Download (PDF, 603 KB)

07/24/2024

325,000

23.9707

7,790,478

Download (PDF, 648 KB)

07/25/2024

322,500

24.1643

7,792,987

Download (PDF, 354 KB)

07/26/2024

322,500

24.1838

7,799,276

Download (PDF, 720 KB)

07/29/2024

321,000

24.2671

7,789,739

Download (PDF, 769 KB)

07/30/2024

322,000

24.1829

7,786,894

Download (PDF, 642 KB)

07/31/2024

325,250

23.9709

7,796,535

Download (PDF, 781 KB)

08/01/2024

324,000

24.0577

7,794,690

Download (PDF, 780 KB)

08/02/2024

323,000

24.1168

7,789,726

Download (PDF, 760 KB)

08/05/2024

347,000

23.7143

8,228,862

Download (PDF, 996 KB)

08/06/2024

347,500

23.6403

8,215,004

Download (PDF, 892 KB)

08/07/2024

326,000

23.8999

7,791,367

Download (PDF, 847 KB)

08/08/2024

319,000

24.4352

7,794,829

Download (PDF, 889 KB)

08/09/2024

318,000

24.4903

7,787,915

Download (PDF, 815 KB)

08/12/2024

316,000

24.6695

7,795,562

Download (PDF, 734 KB)

08/13/2024

310,968 

24.7306

7,690,425

Download (PDF, 711 KB)

08/14/2024

313,750

24.8541

7,797,974

Download (PDF, 693 KB)

08/15/2024

312,400

24.9579

7,796,848

Download (PDF, 675 KB)

08/16/2024

311,000

25.0771

7,798,978

Download (PDF, 604 KB)

08/19/2024

308,500

25.2777

7,798,170

Download (PDF, 620 KB)

08/20/2024

308,852

25.1322

7,762,130

Download (PDF, 736 KB)

08/21/2024

311,000

25.0332

7,785,325

Download (PDF, 709 KB)

08/22/2024

310,500

25.1084

7,796,158

Download (PDF, 650 KB)

08/23/2024

309,400

25.1977

7,796,168

Download (PDF, 745 KB)

08/26/204

309,000

25.2282

7,795,514

Download (PDF, 637 KB)

08/27/2024

307,500

25.3396

7,791,927

Download (PDF, 680 KB)

08/28/2024

306,000

25.4842

7,798,165

Download (PDF, 487 KB)

08/29/2024

302,500

25.7330

7,784,233

Download (PDF, 724 KB)

08/30/2024

302,000

25.7793

7,785,349

Download (PDF, 506 KB)

09/02/2024

345,105

25.9126

8,942,568

Download (PDF, 122 KB)

09/03/2024

346,739

25.7905

8,942,572

Download (PDF, 119 KB)

09/04/2024

343,437

26.0382

8,942,481

Download (PDF, 120 KB)

09/05/2024

339,808

26.3165

8,942,557

Download (PDF, 118 KB)

09/06/2024

341,869

26.1579

8,942,575

Download (PDF, 119 KB)

09/09/2024

342,841

26.0837

8,942,562

Download (PDF, 119 KB)

09/10/2024

343,715

26.0174

8,942,571

Download (PDF, 118 KB)

09/11/2024

342,068

26.1426

8,942,547

Download (PDF, 119 KB)

09/12/2024

321,371

26.4350

8,495,442

Download (PDF, 120 KB)

09/13/2024

317,657

26.7441

8,495,451

Download (PDF, 120 KB)

09/16/2024

317,061

26.7943

8,495,428

Download (PDF, 117 KB)

09/17/2024

317,238

26.7793

8,495,412

Download (PDF, 123 KB)

09/18/2024

319,654

26.5770

8,495,444

Download (PDF, 119 KB)

09/19/2024

344,661

25.9459

8,942,540

Download (PDF, 120 KB)

09/20/2024

341,853

26.1591

8,942,567

Download (PDF, 121 KB)

09/23/2024

339,828

26.3153

8,942,676

Download (PDF, 120 KB)

09/24/2024

322,878

26.3116

8,495,437

Download (PDF, 127 KB)

09/25/2024

321,024

26.4635

8,495,419

Download (PDF, 121 KB)

09/26/2024

339,780

26.3187

8,942,568

Download (PDF, 116 KB)

09/27/2024

340,084
 

26.2952
 

8,942,577
 

Download (PDF, 117 KB)

09/30/2024

321,589

26.4171

8,495,449

Download (PDF, 120 KB)

10/01/2024

320,548

26.5029

8,495,452

Download (PDF, 120 KB)

10/02/2024

339,190

26.3645

8,942,575

Download (PDF, 120 KB)

10/03/2024

340,218

26.2848

8,942,562

Download (PDF, 112 KB)

10/04/2024

339,767

26.3197

8,942,566

Download (PDF, 128 KB)

10/07/2024

321,662

26.4111

8,495,447

Download (PDF, 121 KB)

10/08/2024

319,635

26.5786

8,495,451

Download (PDF, 122 KB)

10/09/2024

319,474

26.5922

8,495,517

Download (PDF, 120 KB)

10/10/2024

15,000

26.8667

403,000.50

Download (PDF, 106 KB)

10/11/2024

35,000

26.9686

943,901.00

Download (PDF, 107 KB)

10/15/2024

75,000

28.0200

2,101,500

Download (PDF, 105 KB)

10/16/2024

286,362

28.1054

8,048,319

Download (PDF, 179 KB)

10/17/2024

284,938

28.2458

8,048,302

Download (PDF, 113 KB)

10/18/2024

286,070

28.1346

8,048,465

Download (PDF, 112 KB)

10/21/2024

286,367

28.1049

8,048,316

Download (PDF, 117 KB)

10/22/2024

291,650

27.5958

8,048,315

Download (PDF, 120 KB)

10/23/2024

291,313

27.6277

8,048,308

Download (PDF, 115 KB)

10/24/2024

287,471

27.9969

8,048,297

Download (PDF, 114 KB)

10/25/2024

285,305

28.2094

8,048,282

Download (PDF, 121 KB)

10/28/2024

359,239

28.1780

10,122,637

Download (PDF, 120 KB)

10/29/2024

357,099

28.3468

10,122,614

Download (PDF, 121 KB)

10/30/2024

359,867

28.1288

10,122,627

Download (PDF, 120 KB)

10/31/2024

363,997

27.8096

10,122,611

Download (PDF, 127 KB)

11/01/2024

361,781

27.9800

10,122,632

Download (PDF, 123 KB)

11/04/2024

360,297

28.0952

10,122,616

Download (PDF, 122 KB)

11/05/2024

360,563

28.0746

10,122,662

Download (PDF, 143 KB)

11/06/2024

354,412

28.5615

10,122,538

Download (PDF, 125 KB)

11/07/2024

358,447

28.2403

10,122,651

Download (PDF, 124 KB)

11/08/2024

355,793

28.4509

10,122,631

Download (PDF, 125 KB)

11/11/2024

353,000

28.6759

10,122,593

Download (PDF, 126 KB)

11/12/2024

356,925

28.3606

10,122,607

Download (PDF, 152 KB)

11/13/2024

362,550

27.9206

10,122,614

Download (PDF, 133 KB)

11/14/2024

333,644

28.8228

9,616,554

Download (PDF, 113 KB)

11/15/2024

353,189

28.6606

10,122,609

Download (PDF, 133 KB)

11/18/2024

353,572

28.6297   

10,122,660

Download (PDF, 220 KB)

11/19/2024

352,984

28.6772

10,122,593

Download (PDF, 124 KB)

11/20/2024

350,792

28.8565

10,122,629

Download (PDF, 120 KB)

11/21/2024

332,773

28.8985

9,616,641

Download (PDF, 122 KB)

11/22/2024

324,142

29.1743

9,456,616

Download (PDF, 116 KB)

11/25/2024

308,378

29.5428

9,110,350

Download (PDF, 116 KB)

11/26/2024

95,372

29.7050

2,833,025

Download (PDF, 110 KB)

11/27/2024

305,074

29.8628

9,110,364

Download (PDF, 123 KB)

11/28/2024

303,503

30.0173

9,110,341

Download (PDF, 121 KB)

11/29/2024

302,443

30.1225

9,110,339

Download (PDF, 116 KB)

12/02/2024

300,042

30.3636

9,110,355

Download (PDF, 119 KB)

12/03/2024

298,964

30.4731

9,110,360

Download (PDF, 120 KB)

12/04/2024

298,967

30.4728

9,110,362

Download (PDF, 119 KB)

12/05/2024

298,888

30.4808

9,110,345

Download (PDF, 117 KB)

12/06/2024

297,144

30.6597

9,110,346

Download (PDF, 117 KB)

12/09/2024

300,660

30.3013

9,110,389

Download (PDF, 115 KB)

12/10/2024

305,442

29.8268

9,110,357

Download (PDF, 119 KB)

12/11/2024

304,612

29.9081

9,110,366

Download (PDF, 117 KB)

12/12/2024

304,453

29.9237

9,110,360

Download (PDF, 118 KB)

12/13/2024

305,066

29.8636

9,110,369

Download (PDF, 118 KB)

12/16/2024

303,340

30.0335

9,110,362

Download (PDF, 130 KB)

12/17/2024

305,294

29.8413

9,110,370

Download (PDF, 118 KB)

12/18/2024

307,702

29.6077

9,110,349

Download (PDF, 112 KB)

1st Interim Report SBB 1/8/2024 (PDF, 102 KB)

2nd Interim Report SBB 1/15/2024 (PDF, 158 KB)

3rd Interim Report SBB 1/22/2024 (PDF, 402 KB)

4th Interim Report SBB 1/29/2024 (PDF, 158 KB)

5th Interim Report SBB 2/5/2024 (PDF, 148 KB)

6th Interim Report SBB 2/12/2024 (PDF, 123 KB)

7th interim report SBB 02/19/2024 (PDF, 159 KB)

8th interim report SBB 02/26/2024 (PDF, 159 KB)

9th interim report SBB 03/04/2024 (PDF, 158 KB)

10th interim report SBB 03/11/2024 (PDF, 123 KB)

11th interim report SBB 03/18/2024 (PDF, 161 KB)

12th interim report SBB 03/25/2024 (PDF, 103 KB)

1st Interim Report SBB 2024-4-1 (PDF, 105 KB)

2nd Interim Report SBB 2024-4-8 (PDF, 106 KB)

3rd Interim Report SBB 2024-4-15 (PDF, 98 KB)

4th Interim Report SBB 2024-4-22 (PDF, 105 KB)

5th Interim Report SBB 2024-4-29 (PDF, 102 KB)

6th Interim Report SBB 2024-5-6 (PDF, 105 KB)

7th Interim Report SBB 2024-5-13 (PDF, 105 KB)

8. SBB Interim Report 05/20/2024 (PDF, 105 KB)

9. SBB Interim Report 05/28/2024 (PDF, 107 KB)

10. SBB Interim Report 06/03/2024 (PDF, 106 KB)

11. SBB Interim Report 06/10/2024 (PDF, 105 KB)

12. SBB Interim Report 06/18/2024 (PDF, 105 KB)

13. SBB Interim Report 06/24/2024 (PDF, 112 KB)

14th Interim Report SBB 07/01/2024 (PDF, 103 KB)

15th Interim Report SBB 07/08/2024 (PDF, 151 KB)

16th Interim Report SBB 07/14/2024 (PDF, 104 KB)

17th Interim Report SBB 07/22/2024 (PDF, 107 KB)

18th Interim Report SBB 07/30/2024 (PDF, 106 KB)

19th Interim Report SBB 08/05/2024 (PDF, 104 KB)

20th Interim Report SBB 08/12/2024 (PDF, 104 KB)

21st Interim Report SBB 08/19/2024 (PDF, 105 KB)

22nd Interim Report SBB 08/26/2024 (PDF, 104 KB)

23rd Interim Report SBB 8/30/2024 (PDF, 105 KB)

24th Interim Report SBB 9/9/2024 (PDF, 81 KB)

25th Interim Report SBB 9/13/2024 (PDF, 108 KB)

26th Interim Report SBB 9/20/2024 (PDF, 111 KB)

27th Interim Report SBB 9/27/2024 (PDF, 100 KB)

28th Interim Report SBB 10/7/2024 (PDF, 100 KB)

29th Interim Report SBB 10/14/2024 (PDF, 100 KB)

30th Interim Report SBB 10/21/2024 (PDF, 115 KB)

31st Interim Report SBB 10/28/2024 (PDF, 114 KB)

32. Interim Report SBB 11/01/2024 (PDF, 115 KB)

33. Interim Report SBB 11/08/2024 (PDF, 115 KB)

34. Interim Report SBB 11/15/2024 (PDF, 108 KB)

35. Interim Report SBB 11/25/2024 (PDF, 108 KB)

36. Interim Report SBB 12/02/2024 (PDF, 106 KB)

37. Interim Report SBB 12/09/2024 (PDF, 107 KB)

38. Interim Report SBB 12/16/2024 (PDF, 107 KB)

Final Report SBB 12/19/2024 (PDF, 106 KB)

Last updated: December 19, 2024