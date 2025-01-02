Aktienrückkaufprogramm 2025

Die im Geschäftsjahr 2024 zurückgekauften Aktien werden 2025 eingezogen (Kapitalherabsetzung): Damit soll einen Teil des Verwässerungseffekts aus der Kapitalerhöhung der Deutschen Telekom im Jahr 2021 ausgeglichen werden, die zum Erwerb von T-Mobile US-Aktien von Softbank durchgeführt wurde. Im Januar 2025 haben wir einen weiteren Aktienrückkauf in Höhe von bis zu 2 Milliarden Euro gestartet.
Bonn, 3. Januar 2025
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 (PDF, 125 KB)
Bonn, 10. April 2025
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 (PDF, 82 KB)
Bonn, 4. Juli 2025
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 (PDF, 84 KB)
Bonn, 1. Oktober 2025
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 (PDF, 84 KB)
|Datum
|zurückgekaufte Aktien (Stück)
| Durchschnitts-
preis (€)
|Gesamtpreis (€)
|
Pdf-Download Einzelumsätze
|
3.1.2025
|
257.822
|
29,3782
|
7.574.343
|
6.1.2025
|
260.850
|
29,041874
|
7.575.573
|
7.1.2025
|
261.495
|
29,952283
|
7.570.877
|
8.1.2025
|
261.014
|
29,024330
|
7.575.756
|
9.1.2025
|
258.810
|
29,271487
|
7.575.755
|
10.1.2025
|
255.989
|
29,593994
|
7.575.737
|
13.1.2025
|
252.125
|
29,736425
|
7.497.324
|
14.1.2025
|
240.089
|
29,975457
|
7.196.777
|
15.1.2025
|
238.930
|
30,118475
|
7.196.207
|
16.1.2025
|
240.764
|
29,889054
|
7.196.208
|
17.1.2025
|
237.661
|
30,283041
|
7.197.098
|
20.1.2025
|
236.987
|
30,363300
|
7.195.707
|
21.1.2025
|
237.144
|
30,345899
|
7.196.347
|
22.1.2025
|
239.954
|
29,983321
|
7.194.618
|
23.1.2025
|
239.070
|
30,103950
|
7.196.951
|
24.1.2025
|
255.615
|
29,636926
|
7.575.643
|
27.1.2025
|
254.433
|
29,773911
|
7.575.466
|
28.1.2025
|
224.400
|
30,383707
|
6.818.104
|
29.1.2025
|
218.781
|
31,163570
|
6.817.997
|
30.1.2025
|
212.540
|
32,077837
|
6.817.823
|
31.1.2025
|
211.250
|
32,275098
|
6.818.114
|
3.2.2025
|
209.689
|
32,516947
|
6.818.446
|
4.2.2025
|
210.246
|
32,309067
|
6.792.852
|
5.2.2025
|
209.672
|
32,522030
|
6.818.959
|
6.2.2025
|
208.312
|
32,738033
|
6.819.725
|
7.2.2025
|
206.400
|
33,031682
|
6.817.739
|
10.2.2025
|
204.850
|
33,278975
|
6.817.198
|
11.2.2025
|
202.535
|
33,663622
|
6.818.062
|
12.2.2025
|
200.840
|
33,947605
|
6.818.037
|
13.2.2025
|
202.952
|
33,594780
|
6.818.128
|
14.2.2025
|
203.360
|
33,528228
|
6.818.300
|
17.2.2025
|
201.564
|
33,834852
|
6.819.888
|
18.2.2025
|
200.299
|
34,301784
|
6.870.613
|
19.2.2025
|
197.030
|
34,598052
|
6.816.854
|
20.2.2025
|
197.450
|
34,522871
|
6.816.541
|
21.2.2025
|
198.680
|
34,326540
|
6.819.997
|
24.2.2025
|
196.730
|
34,654274
|
6.817.535
|
25.2.2025
|
178.980
|
34,881340
|
6.243.062
|
26.2.2025
|
200.770
|
33,961633
|
6.818.477
|
27.2.2025
|
199.200
|
34,226835
|
6.817.986
|
28.2.2025
|
197.590
|
34,521745
|
6.821.152
|
3.3.2025
|
193.340
|
35,275736
|
6.820.210
|
4.3.2025
|
191.640
|
35,566633
|
6.815.990
|
5.3.2025
|
198.330
|
34,377931
|
6.818.175
|
6.3.2025
|
205.599
|
33,162395
|
6.818.155
|
7.3.2025
|203.504
|
33,503773
|
6.818.152
|
10.3.2025
|
200.200
|
34,202795
|
6.847.400
|
11.3.2025
|
199.650
|
34,147067
|
6.817.462
|
12.3.2025
|
204.767
|
33,299739
|
6.818.688
|
13.3.2025
|
203.105
|
33,572925
|
6.818.829
|
14.3.2025
|
203.025
|
33,580767
|
6.817.735
|
17.3.2025
|
202.300
|
33,703696
|
6.818.258
|
18.3.2025
|
201.800
|
33,765733
|
6.813.925
|
19.3.2025
|
202.080
|
33,738379
|
6.817.852
|
20.3.2025
|
203.596
|
33,485719
|
6.817.558
|
21.3.2025
|
203.000
|
33,568846
|
6.814.476
|
24.3.2025
|
202.600
|
33,549924
|
6.797.215
|
25.3.2025
|
203.550
|
33,494625
|
6.817.831
|
26.3.2025
|
205.007
|
33,259281
|
6.818.385
|
27.3.2025
|
203.930
|
33,432514
|
6.817.893
|
28.3.2025
|
201.170
|
33,891429
|
6.817.939
|
31.3.2025
|
199.170
|
34,231705
|
6.817.929
|
1.4.2025
|
198.201
|
34,407500
|
6.819.601
|
2.4.2025
|
199.073
|
34,249566
|
6.818.164
|
3.4.2025
|
199.895
|
34,108700
|
6.818.159
|
4.4.2025
|
204.185
|
33,391943
|
6.818.133,88
|
10.4.2025
|
265.977
|
31,338400
|
8.335.294
|
11.4.2025
|
280.078
|
30,779600
|
8.620.689
|
14.4.2025
|
275.902
|
31,245400
|
8.620.668
|
15.4.2025
|
259.435
|
31,567200
|
8.189.637
|
16.04.2025
|
256.872
|
31,882200
|
8.189.644
|
17.4.2025
|
257.863
|
31,759700
|
8.189.652
|
22.4.2025
|
257.652
|
31,785700
|
8.189.649
|
23.4.2025
|
239.869
|
32,345200
|
7.758.611
|
24.4.2025
|
237.168
|
32,713500
|
7.758.595
|
25.4.2025
|
271.427
|
31,760600
|
8.620.684
|
28.4.2025
|
277.559
|
31,058900
|
8.620.677
|
29.4.2025
|
277.860
|
31,025200
|
8.620.662
|
30.4.2025
|
260.074
|
31,489600
|
8.189.626
|
2.5.2025
|
257.985
|
31,744600
|
8.189.631
|
5.5.2025
|
256.475
|
31,931500
|
8.189.631
|
6.5.2025
|
255.714
|
32,026500
|
8.189.624
|
7.5.2025
|
255.068
|
32,107700
|
8.189.647
|
8.5.2025
|
256.383
|
31,943000
|
8.189.642
|
9.5.2025
|
241.097
|
32,180400
|
7.758.598
|
12.5.2025
|
257.357
|
31,822100
|
8.189.640
|
13.5.2025
|
257.579
|
31,794700
|
8.189.647
|
14.5.2025
|
257.140
|
31,849000
|
8.189.652
|
15.5.2025
|
243.533
|
31,858500
|
7.758.596
|
16.5.2025
|
236.750
|
32,771300
|
7.758.605
|
19.5.2025
|
233.988
|
33,158100
|
7.758.598
|
20.5.2025
|
231.059
|
33,578400
|
7.758.592
|
21.5.2025
|
228.241
|
33,993100
|
7.758.619
|
22.5.2025
|
227.158
|
34,155100
|
7.758.604
|
23.5.2025
|
228.342
|
33,978000
|
7.758.604
|
26.5.2025
|
228.230
|
33,994700
|
7.758.610
|
27.6.2025
|
226.826
|
34,205100
|
7.758.606
|
28.5.2025
|
228.740
|
33,918800
|
7.758.586
|
29.5.2025
|
233.167
|
33,274900
|
7.758.609
|
30.5.2025
|
233.039
|
33,293200
|
7.758.614
|
02.6.2025
|
234.288
|
33,115700
|
7.758.611
|
03.6.2025
|
231.145
|
33,565900
|
7.758.590
|
04.6.2025
|
231.515
|
33,512300
|
7.758.600
|
05.6.2025
|
229.119
|
33.862700
|
7.758.588
|
06.6.2025
|
228.015
|
34.026700
|
7.758.598
|
09.6.2025
|
230.364
|
33,679800
|
7.758.613
|
10.6.2025
|
234.045
|
33,150100
|
7.758.615
|
11.6.2025
|
237.079
|
32,726200
|
7.758.695
|
12.6.2025
|
271.948
|
31.699700
|
8.620.670
|
13.6.2025
|
282.722
|
30,491700
|
8.620.674
|
16.6.2025
|
279.934
|
30,795400
|
8.620.680
|
17.6.2025
|
282.324
|
30,534700
|
8.620.679
|
18.6.2025
|
282.905
|
30,472000
|
8.620.681
|
19.6.2025
|
283.158
|
30,444800
|
8.620.689
|
20.6.2025
|
282.508
|
30,514800
|
8.620.675
|
23.6.2025
|
279.892
|
30,800000
|
8.620.674
|
24.6.2025
|
259.103
|
31,607600
|
8.189.624
|
25.6.2025
|
276.274
|
31,203400
|
8.620.688
|
26.6.2025
|
280.021
|
30,785800
|
8.620.671
|
27.6.2025
|
278.048
|
31,004300
|
8.620.684
|
30.6.2025
|
277.849
|
31,026500
|
8.620.682
|
1.7.2025
|
277.660
|
31,047500
|
8.620.649
|
2.7.2025
|
277.216
|
31,097300
|
8.620.669
|
3.7.2025
|
278.951
|
30,903900
|
8.620.674
|
4.7.2025
|
282.731
|
30,8779
|
8.730.140
|
7.7.2025
|
283.123
|
30,8347
|
8.730.013
|
8.7.2025
|
281.945
|
30,9636
|
8.730.032
|
9.7.2025
|
281.460
|
31,0169
|
8.730.017
|
10.7.2025
|
283.640
|
30,7788
|
8.730.099
|
11.7.2025
|
286.630
|
30,4574
|
8.730.005
|
12.7.2025
|
286.186
|
30,5051
|
8.730.133
|
15.7.2025
|
287.727
|
30,3416
|
8.730.098
|
16.7.2025
|
285.784
|
30,5480
|
8.730.130
|
17.7.2025
|
286.426
|
30,4794
|
8.730.093
|
18.7.2025
|
286.231
|
30,5003
|
8.730.131
|
21.7.2025
|
288.348
|
30,2764
|
8.730.139
|
22.7.2025
|
287.986
|
30,3144
|
8.730.123
|
23.7.2025
|
287.167
|
30,4008
|
8.730.107
|
24.7.2025
|
260.860
|
31,7932
|
8.293.574
|
25.7.2025
|
275.885
|
31,6441
|
8.730.133
|
28.7.2025
|
276.677
|
31,5535
|
8.730.128
|
29.7.2025
|
277.488
|
31,4613
|
8.730.133
|
30.7.2025
|
261.301
|
31,7398
|
8.293.641
|
31.7.2025
|
276.042
|
31,6261
|
8.730.132
|
1.8.2025
|
278.908
|
31,3012
|
8.730.155
|
4.8.2025
|
277.850
|
31,4204
|
8.730.158
|
5.8.2025
|
277.044
|
31,5118
|
8.730.155
|
6.8.2025
|
278.932
|
31,2986
|
8.730.181
|
7.8.2025
|
305.953
|
29,9600
|
9.166.362
|
8.8.2025
|
308.934
|
29,6718
|
9.166.628
|
11.8.2025
|
307.257
|
29,8338
|
9.166.644
|
12.8.2025
|
290.322
|
30,0706
|
8.730.157
|
13.8.2025
|
288.536
|
30,2567
|
8.730.147
|
14.8.2025
|
286.480
|
30,4893
|
8.734.575
|
15.8.2025
|
283.571
|
30,7865
|
8.730.159
|
18.8.2025
|
282.990
|
30,8498
|
8.730.185
|
19.8.2025
|
279.994
|
31,1798
|
8.730.157
|
20.8.2025
|
277.368
|
31,4750
|
8.730.158
|
21.8.2025
|
278.095
|
31,3928
|
8.730.181
|
22.8.2025
|
277.137
|
31,5012
|
8.730.148
|
25.8.2025
|
278.578
|
31,3383
|
8.730.161
|
26.8.2025
|
274.961
|
31,7505
|
8.730.149
|
27.8.2025
|
275.574
|
31,6798
|
8.730.129
|
28.8.2025
|
277.899
|
31,4149
|
8.730.169
|
29.08.2025
|
279.002
|
31,2907
|
8.730.168
|
1.9.2025
|
278.611
|
31,3345
|
8.730.136
|
2.9.2025
|
278.130
|
31,3888
|
8.730.167
|
3.9.2025
|
279.391
|
31,2471
|
8.730.159
|
4.9.2025
|
262.675
|
31,5739
|
8.293.674
|
5.9.2025
|
275.421
|
31,6975
|
8.730.157
|
8.9.2025
|
282.161
|
30,9404
|
8.730.174
|
9.9.2025
|
284.911
|
30,6417
|
8.730.157
|
10.9.2025
|
303.980
|
30,1555
|
9.166.669
|
11.9.2025
|
304.572
|
30,0968
|
9.166.643
|
12.9.2025
|
305.590
|
29,9965
|
9.166.630
|
15.9.2025
|
307.107
|
29,8485
|
9.166.683
|
16.9.2025
|
326.236
|
29,4362
|
9.603.148
|
17.9.2025
|
329.332
|
29,1595
|
9.603.157
|
18.9.2025
|
328.733
|
29,2127
|
9.603.179
|
19.9.2025
|
328.728
|
29,2130
|
9.603.131
|
22.9.2025
|
335.364
|
28,6350
|
9.603.148
|
23.9.2025
|
337.209
|
28,4784
|
9.603.173
|
24.9.2025
|
335.524
|
28,6214
|
9.603.166,61
|
25.9.2025
|
335.229
|
28,6464
|
9.603.104
|
26.9.2025
|
334.779
|
28,6851
|
9.603.169
|
29.9.2025
|
334.737
|
28,6887
|
9.603.169
|
30.09.2025
|
332.443
|
28,8867
|
9.603.181
|
1.10.2025
|
320.560
|
29,2072
|
9.362.658
|
2.10.2025
|
319.302
|
29,3222
|
9.362.650
|
3.10.2025
|
320.563
|
29,2069
|
9.362.660
|
6.10.2025
|
320.335
|
29,2277
|
9.362.659
|
7.10.2025
|
321.825
|
29,0924
|
9.362.646
|
8.10.2025
|
320.620
|
29,2018
|
9.362.667
|
9.10.2025
|
316.881
|
29,5463
|
9.362.671
|
10.10.2025
|
313.494
|
29,7938
|
9.340.178
|
13.10.2025
|
317.691
|
29,4710
|
9.362.662
|
14.10.2025
|
316.051
|
29,6239
|
9.362.657
|
15.10.2025
|
318.135
|
29,4298
|
9.362.654
|
16.10.2025
|
317.219
|
29,5148
|
9.362.654
|
17.10.2025
|
299.415
|
29,7063
|
8.894.524
|
20.10.2025
|
295.030
|
30,1479
|
8.894.534
|
21.10.2025
|
295.247
|
30,1257
|
8.894.535
|
22.10.2025
|
296.426
|
30,0058
|
8.894.513
|
23.10.2025
|
314.254
|
29,7933
|
9.362.663
|
24.10.2025
|
320.017
|
29,2568
|
9.362.658
|
27.10.2025
|
324.209
|
28,8785
|
9.362.655
|
28.10.2025
|
321.739
|
29,1001
|
9.362.650
|
29.10.2025
|
342.545
|
28,6993
|
9.830.795
|
30.10.2025
|
373.439
|
27,5786
|
10.298.931
|
31.10.2025
|
381.455
|
26,9991
|
10.298.938
|
3.11.2025
|
381.433
|
27,0006
|
10.298.935
|
4.11.2025
|
391.045
|
26,3369
|
10.298.919
|
5.11.2025
|
385.771
|
26,6970
|
10.298.921
|
6.11.2025
|
386.612
|
26,6389
|
10.298.920
|
7.11.2025
|
390.481
|
26,3750
|
10.298.929
|
10.11.2025
|
386.916
|
26,6180
|
10.298.915
|
11.11.2025
|
381.989
|
26,9613
|
10.298.936
|
12.11.2025
|
378.003
|
27,2456
|
10.298.936
|
13.11.2025
|
378.360
|
27,2199
|
10.298.930
|
14.11.2025
|
376.472
|
27,3564
|
10.298.927
|
17.11.2025
|
378,909
|
27.1805
|
10,298,926
|
18.11.2025
|
383.043
|
26,8871
|
10.298.917
|
19.11.2025
|
378.824
|
27,1866
|
10.298.928
|
20.11.2025
|
375.828
|
27,4033
|
10.298.938
|
21.11.2025
|
359.769
|
27,5546
|
9.913.305
|
24.11.2025
|
374.919
|
27,4698
|
10.298.935
|
25.11.2025
|
358.279
|
27,4389
|
9.830.788
|
26.11.2025
|
355.864
|
27,6251
|
9.830.794
|
27.11.2025
|
373.543
|
27,5709
|
10.298.920
|
28.11.2025
|
355.690
|
27,6387
|
9.830.794
|
1.12.2025
|
353.843
|
27,7829
|
9.830.791
|
2.12.2025
|
372.865
|
27,6211
|
10.298.927
|
3.12.2025
|
375.488
|
27,4281
|
10.298.918
|
4.12.2025
|
376.598
|
27,3474
|
10.298.974
|
5.12.2025
|
374.892
|
27,4717
|
10.298.931
|
8.12.2025
|
376.700
|
27,3399
|
10.298.937
|
9.12.2025
|
379.331
|
27,1502
|
10.298.921
|
10.12.2025
|
383.398
|
26,8623
|
10.298.937
|
11.12.2025
|
137.678
|
26,7653
|
3.684.992
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Letzte Aktualisierung: 15. Dezember 2025