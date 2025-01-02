Announcement of share buy-back 2025

The shares repurchased in the 2024 financial year will be retired in 2025 (capital reduction). This is intended to offset part of the dilutive effect of Deutsche Telekom’s 2021 capital increase, which was carried out to acquire T-Mobile US shares from Softbank. In January 2025, we launched a further share buyback program of up to EUR 2 billion.
Bonn, January 3, 2025
Announcement pursuant to Article 5(1)(a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2(1) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 (PDF, 125 KB)
Bonn, April 10, 2025
Announcement pursuant to Article 5(1)(a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2(1) of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 (PDF, 82 KB)
Bonn, July 4, 2025
Announcement pursuant to Article 5(1)(a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2(1) of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 (PDF, 84 KB)
Bonn, October 1, 2025
Announcement pursuant to Article 5(1)(a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2(1) of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 (PDF, 84 KB)
|Date
|Number of shares acquired
| Average
price (€)
|Purchased volume (€)
|
PDF download single trades
|
1/3/2025
|
257,822
|
29.3782
|
7,574,343
|
1/6/2025
|
260,850
|
29.041874
|
7,575,573
|
01/07/2025
|
261,495
|
29.952283
|
7,570,877
|
01/08/2025
|
261,014
|
29.024330
|
7,575,756
|
01/09/2025
|
258,810
|
29.271487
|
7,575,755
|
01/10/2025
|
255,989
|
29.593994
|
7,575,737
|
01/13/2025
|
252,125
|
29.736425
|
7,497,324
|
01/14/2025
|
240,089
|
29.975457
|
7,196,777
|
1/15/2025
|
238,930
|
30.118475
|
7,196,207
|
1/16/2025
|
240,764
|
29.889054
|
7,196,208
|
1/17/2025
|
237,661
|
30.283041
|
7,197,098
|
1/20/2025
|
236,987
|
30.363300
|
7,195,707
|
1/21/2025
|
237,144
|
30.345899
|
7,196,347
|
1/22/2025
|
239,954
|
29.983321
|
7,194,618
|
01/23/2025
|
239,070
|
30.103950
|
7,196,951
|
01/24/2025
|
255,615
|
29.636926
|
7,575,643
|
01/27/2025
|
254,433
|
29.773911
|
7,575,466
|
01/28/2025
|
224,400
|
30.383707
|
6,818,104
|
01/29/2025
|
218,781
|
31.163570
|
6,817,997
|
01/30/2025
|
212,540
|
32.077837
|
6,817,823
|
1/31/2025
|
211,250
|
32.275098
|
6,818,114
|
2/3/2025
|
209,689
|
32.516947
|
6,818,446
|
2/4/2025
|
210,246
|
32.309067
|
6,792,852
|
2/5/2025
|
209,672
|
32.522030
|
6,818,959
|
2/6/2025
|
208,312
|
32.738033
|
6,819,725
|
2/7/2025
|
206,400
|
33.031682
|
6,817,739
|
2/10/2025
|
204,850
|
33.278975
|
6,817,198
|
2/11/2025
|
202,535
|
33.663622
|
6,818,062
|
2/12/2025
|
200,840
|
33.947605
|
6,818,037
|
2/13/2025
|
202,952
|
33.594780
|
6,818,128
|
2/14/2025
|
203,360
|
33.528228
|
6,818,300
|
2/17/2025
|
201,564
|
33.834852
|
6,819,888
|
2/18/2025
|
200,299
|
34.301784
|
6,870,613
|
2/19/2025
|
197,030
|
34.598052
|
6,816,854
|
2/20/2025
|
197,450
|
34.522871
|
6,816,541
|
2/21/2025
|
198,680
|
34.326540
|
6,819,997
|
2/24/2025
|
196,730
|
34.654274
|
6,817,535
|
2/25/2025
|
178,980
|
34.881340
|
6,243,062
|
2/26/2025
|
200,770
|
33.961633
|
6,818,477
|
2/27/2025
|
199,200
|
34.226835
|
6,817,986
|
2/28/2025
|
197,590
|
34.521745
|
6,821,152
|
3/3/2025
|
193,340
|
35.275736
|
6,820,210
|
3/4/2025
|
191,640
|
35.566633
|
6,815,990
|
3/5/2025
|
198,330
|
34.377931
|
6,818,175
|
3/6/2025
|
205,599
|
33.162395
|
6,818,155
|
3/7/2025
|203,504
|
33.503773
|
6,818,152
|
3/10/2025
|
200,200
|
34.202795
|
6,847,400
|
3/11/2025
|
199,650
|
34.147067
|
6,817,462
|
3/12/2025
|
204,767
|
33.299739
|
6,818,688
|
3/13/2025
|
203,105
|
33.572925
|
6,818,829
|
03/14/2025
|
203,025
|
33.580767
|
6,817,735
|
03/17/2025
|
202,300
|
33.703696
|
6,818,258
|
03/18/2025
|
201,800
|
33.765733
|
6,813,925
|
03/19/2025
|
202,080
|
33.738379
|
6,817,852
|
03/20/2025
|
203,596
|
33.485719
|
6,817,558
|
03/21/2025
|
203,000
|
33.568846
|
6,814,476
|
03/24/2025
|
202,600
|
33.549924
|
6,797,215
|
03/25/2025
|
203,550
|
33.494625
|
6,817,831
|
03/26/2025
|
205,007
|
33.259281
|
6,818,385
|
03/27/2025
|
203,930
|
33.432514
|
6,817,893
|
03/28/2025
|
201,170
|
33.891429
|
6,817,939
|
03/31/2025
|
199,170
|
34.231705
|
6,817,929
|
4/1/2025
|
198,201
|
34.407500
|
6,819,601
|
4/2/2025
|
199,073
|
34.249566
|
6,818,164
|
4/3/2025
|
199,895
|
34.108700
|
6,818,159
|
4/4/2025
|
204,185
|
33.391943
|
6,818,133.88
|
4/10/2025
|
265,977
|
31.338400
|
8,335,294
|
4/11/2025
|
280,078
|
30.779600
|
8,620,689
|
04/14/2025
|
275,902
|
31.245400
|
8,620,668
|
04/15/2025
|
259,435
|
31.567200
|
8,189,637
|
04/16/2025
|
256,872
|
31.882200
|
8,189,644
|
04/17/2025
|
257,863
|
31.759700
|
8,189,652
|
04/22/2025
|
257,652
|
31.785700
|
8,189,649
|
04/23/2025
|
239,869
|
32.345200
|
7,758,611
|
4/24/2025
|
237,168
|
32.713500
|
7,758,595
|
4/25/2025
|
271,427
|
31.760600
|
8,620,684
|
4/28/2025
|
277,559
|
31.058900
|
8,620,677
|
4/29/2025
|
277,860
|
31.025200
|
8,620,662
|
4/30/2025
|
260,074
|
31.489600
|
8,189,626
|
5/2/2025
|
257,985
|
31.744600
|
8,189,631
|
5/5/2025
|
256,475
|
31.931500
|
8,189,631
|
5/6/2025
|
255,714
|
32.026500
|
8,189,624
|
5/7/2025
|
255,068
|
32.107700
|
8,189,647
|
5/8/2025
|
256,383
|
31.943000
|
8,189,642
|
5/9/2025
|
241,097
|
32.180400
|
7,758,598
|
5/12/2025
|
257,357
|
31.822100
|
8,189,640
|
05/13/2025
|
257,579
|
31.794700
|
8,189,647
|
05/14/2025
|
257,140
|
31.849000
|
8,189,652
|
05/15/2025
|
243,533
|
31.858500
|
7,758,596
|
05/16/2025
|
236,750
|
32.771300
|
7,758,605
|
05/19/2025
|
233,988
|
33.158100
|
7,758,598
|
05/20/2025
|
231,059
|
33.578400
|
7,758,592
|
05/21/2025
|
228,241
|
33.993100
|
7,758,619
|
05/22/2025
|
227,158
|
34.155100
|
7,758,604
|
05/23/2025
|
228,342
|
33.978000
|
7,758,604
|
05/26/2025
|
228,230
|
33.994700
|
7,758,610
|
06/27/2025
|
226,826
|
34.205100
|
7,758,606
|
05/28/2025
|
228,740
|
33.918800
|
7,758,586
|
05/29/2025
|
233,167
|
33.274900
|
7,758,609
|
05/30/2025
|
233,039
|
33.293200
|
7,758,614
|
06/02/2025
|
234,288
|
33.115700
|
7,758,611
|
06/03/2025
|
231,145
|
33.565900
|
7,758,590
|
06/04/2025
|
231,515
|
33.512300
|
7,758,600
|
06/05/2025
|
229,119
|
33.862700
|
7,758,588
|
06/06/2025
|
228,015
|
34.026700
|
7,758,598
|
06/09/2025
|
230,364
|
33.679800
|
7,758,613
|
06/10/2025
|
234,045
|
33.150100
|
7,758,615
|
06/11/2025
|
237,079
|
32.726200
|
7,758,695
|
06/12/2025
|
271,948
|
31.699700
|
8,620,670
|
06/13/2025
|
282,722
|
30.491700
|
8,620,674
|
6/16/2025
|
279,934
|
30.795400
|
8,620,680
|
6/17/2025
|
282,324
|
30.534700
|
8,620,679
|
6/18/2025
|
282,905
|
30.472000
|
8,620,681
|
6/19/2025
|
283,158
|
30.444800
|
8,620,689
|
6/20/2025
|
282,508
|
30.514800
|
8,620,675
|
6/23/2025
|
279,892
|
30.800000
|
8,620,674
|
06/24/2025
|
259,103
|
31.607600
|
8,189,624
|
06/25/2025
|
276,274
|
31.203400
|
8,620,688
|
06/26/2025
|
280,021
|
30.785800
|
8,620,671
|
06/27/2025
|
278,048
|
31.004300
|
8,620,684
|
06/30/2025
|
277,849
|
31.026500
|
8,620,682
|
07/01/2025
|
277,660
|
31.047500
|
8,620,649
|
7/2/2025
|
277,216
|
31.097300
|
8,620,669
|
7/3/2025
|
278,951
|
30.903900
|
8,620,674
|
7/4/2025
|
282,731
|
30.8779
|
8,730,140
|
7/7/2025
|
283,123
|
30.8347
|
8,730,013
|
7/8/2025
|
281,945
|
30.9636
|
8,730,032
|
7/9/2025
|
281,460
|
31.0169
|
8,730,017
|
7/10/2025
|
283,640
|
30.7788
|
8,730,099
|
7/11/2025
|
286,630
|
30.4574
|
8,730,005
|
7/12/2025
|
286,186
|
30.5051
|
8,730,133
|
7/15/2025
|
287,727
|
30.3416
|
8,730,098
|
7/16/2025
|
285,784
|
30.5480
|
8,730,130
|
7/17/2025
|
286,426
|
30.4794
|
8,730,093
|
7/18/2025
|
286,231
|
30.5003
|
8,730,131
|
7/21/2025
|
288,348
|
30.2764
|
8,730,139
|
7/22/2025
|
287,986
|
30.3144
|
8,730,123
|
7/23/2025
|
287,167
|
30.4008
|
8,730,107
|
7/24/2025
|
260,860
|
31.7932
|
8,293,574
|
7/25/2025
|
275,885
|
31.6441
|
8,730,133
|
07/28/2025
|
276,677
|
31.5535
|
8,730,128
|
07/29/2025
|
277,488
|
31.4613
|
8,730,133
|
07/30/2025
|
261,301
|
31.7398
|
8,293,641
|
07/31/2025
|
276,042
|
31.6261
|
8,730,132
|
08/01/2025
|
278,908
|
31.3012
|
8,730,155
|
08/04/2025
|
277,850
|
31.4204
|
8,730,158
|
8/5/2025
|
277,044
|
31.5118
|
8,730,155
|
8/6/2025
|
278,932
|
31.2986
|
8,730,181
|
8/7/2025
|
305,953
|
29.9600
|
9,166,362
|
8/8/2025
|
308,934
|
29.6718
|
9,166,628
|
8/11/2025
|
307,257
|
29.8338
|
9,166,644
|
8/12/2025
|
290,322
|
30.0706
|
8,730,157
|
08/13/2025
|
288,536
|
30.2567
|
8,730,147
|
08/14/2025
|
286,480
|
30.4893
|
8,734,575
|
08/15/2025
|
283,571
|
30.7865
|
8,730,159
|
08/18/2025
|
282,990
|
30.8498
|
8,730,185
|
08/19/2025
|
279,994
|
31.1798
|
8,730,157
|
08/20/2025
|
277,368
|
31.4750
|
8,730,158
|
8/21/2025
|
278,095
|
31.3928
|
8,730,181
|
8/22/2025
|
277,137
|
31.5012
|
8,730,148
|
8/25/2025
|
278,578
|
31.3383
|
8,730,161
|
8/26/2025
|
274,961
|
31.7505
|
8,730,149
|
8/27/2025
|
275,574
|
31.6798
|
8,730,129
|
8/28/2025
|
277,899
|
31.4149
|
8,730,169
|
08/29/2025
|
279,002
|
31.2907
|
8,730,168
|
09/01/2025
|
278,611
|
31.3345
|
8,730,136
|
09/02/2025
|
278,130
|
31.3888
|
8,730,167
|
09/03/2025
|
279,391
|
31.2471
|
8,730,159
|
09/04/2025
|
262,675
|
31.5739
|
8,293,674
|
09/05/2025
|
275,421
|
31.6975
|
8,730,157
|
09/08/2025
|
282,161
|
30.9404
|
8,730,174
|
09/09/2025
|
284,911
|
30.6417
|
8,730,157
|
09/10/2025
|
303,980
|
30.1555
|
9,166,669
|
09/11/2025
|
304,572
|
30.0968
|
9,166,643
|
09/12/2025
|
305,590
|
29.9965
|
9,166,630
|
09/15/2025
|
307,107
|
29.8485
|
9,166,683
|
9/16/2025
|
326,236
|
29.4362
|
9,603,148
|
9/17/2025
|
329,332
|
29.1595
|
9,603,157
|
9/18/2025
|
328,733
|
29.2127
|
9,603,179
|
9/19/2025
|
328,728
|
29.2130
|
9,603,131
|
9/22/2025
|
335,364
|
28.6350
|
9,603,148
|
9/23/2025
|
337,209
|
28.4784
|
9,603,173
|
09/24/2025
|
335,524
|
28.6214
|
9,603,166.61
|
09/25/2025
|
335,229
|
28.6464
|
9,603,104
|
09/26/2025
|
334,779
|
28.6851
|
9,603,169
|
09/29/2025
|
334,737
|
28.6887
|
9,603,169
|
09/30/2025
|
332,443
|
28.8867
|
9,603,181
|
10/01/2025
|
320,560
|
29.2072
|
9,362,658
|
10/2/2025
|
319,302
|
29.3222
|
9,362,650
|
10/3/2025
|
320,563
|
29.2069
|
9,362,660
|
10/6/2025
|
320,335
|
29.2277
|
9,362,659
|
10/7/2025
|
321,825
|
29.0924
|
9,362,646
|
10/8/2025
|
320,620
|
29.2018
|
9,362,667
|
10/9/2025
|
316,881
|
29.5463
|
9,362,671
|
10/10/2025
|
313,494
|
29.7938
|
9,340,178
|
10/13/2025
|
317,691
|
29.4710
|
9,362,662
|
10/14/2025
|
316,051
|
29.6239
|
9,362,657
|
10/15/2025
|
318,135
|
29.4298
|
9,362,654
|
10/16/2025
|
317,219
|
29.5148
|
9,362,654
|
10/17/2025
|
299,415
|
29.7063
|
8,894,524
|
10/20/2025
|
295,030
|
30.1479
|
8,894,534
|
10/21/2025
|
295,247
|
30.1257
|
8,894,535
|
10/22/2025
|
296,426
|
30.0058
|
8,894,513
|
10/23/2025
|
314,254
|
29.7933
|
9,362,663
|
10/24/2025
|
320,017
|
29.2568
|
9,362,658
|
10/27/2025
|
324,209
|
28.8785
|
9,362,655
|
10/28/2025
|
321,739
|
29.1001
|
9,362,650
|
10/29/2025
|
342,545
|
28.6993
|
9,830,795
|
10/30/2025
|
373,439
|
27.5786
|
10,298,931
|
10/31/2025
|
381,455
|
26.9991
|
10,298,938
|
11/03/2025
|
381,433
|
27.0006
|
10,298,935
|
11/04/2025
|
391,045
|
26.3369
|
10,298,919
|
11/05/2025
|
385,771
|
26.6970
|
10,298,921
|
11/06/2025
|
386,612
|
26.6389
|
10,298,920
|
11/07/2025
|
390,481
|
26.3750
|
10,298,929
|
11/10/2025
|
386,916
|
26.6180
|
10,298,915
|
11/11/2025
|
381,989
|
26.9613
|
10,298,936
|
11/12/2025
|
378,003
|
27.2456
|
10,298,936
|
11/13/2025
|
378,360
|
27.2199
|
10,298,930
|
11/14/2025
|
376,472
|
27.3564
|
10,298,927
|
11/17/2025
|
378,909
|
27.1805
|
10,298,926
|
11/18/2025
|
383,043
|
26.8871
|
10,298,917
|
11/19/2025
|
378,824
|
27.1866
|
10,298,928
|
11/20/2025
|
375,828
|
27.4033
|
10,298,938
|
11/21/2025
|
359,769
|
27.5546
|
9,913,305
|
11/24/2025
|
374,919
|
27.4698
|
10,298,935
|
11/25/2025
|
358,279
|
27.4389
|
9,830,788
|
11/26/2025
|
355,864
|
27.6251
|
9,830,794
|
11/27/2025
|
373,543
|
27.5709
|
10,298,920
|
11/28/2025
|
355,690
|
27.6387
|
9,830,794
|
12/01/2025
|
353,843
|
27.7829
|
9,830,791
|
12/02/2025
|
372,865
|
27.6211
|
10,298,927
|
12/03/2025
|
375,488
|
27.4281
|
10,298,918
|
12/04/2025
|
376,598
|
27.3474
|
10,298,974
|
12/05/2025
|
374,892
|
27.4717
|
10,298,931
|
12/08/2025
|
376,700
|
27.3399
|
10,298,937
|
12/09/2025
|
379,331
|
27.1502
|
10,298,921
|
12/10/2025
|
383,398
|
26.8623
|
10,298,937
|
12/11/2025
|
137,678
|
26.7653
|
3,684,992
1. Interim Notification SBB 01/13/2025 (PDF, 109 KB)
2. Interim Notification SBB 01/20/2025 (PDF, 110 KB)
3. Interim Notification SBB 01/27/2025 (PDF, 110 KB)
4. Interim Notification SBB 02/03/2025 (PDF, 110 KB)
5. Interim Notification SBB 02/10/2025 (PDF, 79 KB)
6. Interim Notification SBB 02/17/2025 (PDF, 80 KB)
7. Interim Report SBB 2/24/2025 (PDF, 80 KB)
8. Interim Report SBB 3/3/2025 (PDF, 78 KB)
9. Interim Report SBB 3/10/2025 (PDF, 88 KB)
10. Interim Report SBB 3/17/2025 (PDF, 79 KB)
11.Interim Report SBB 3/24/2025 (PDF, 89 KB)
12.Interim Report SBB 3/31/2025 (PDF, 88 KB)
13th Interim Report SBB 4/4/2025 (PDF, 87 KB)
1st Interim Report SBB 4/14/2025 (PDF, 87 KB)
2nd Interim Report SBB 4/21/2025 (PDF, 87 KB)
3rd Interim Report SBB 4/28/2025 (PDF, 87 KB)
4th Interim Report SBB 5/5/2025 (PDF, 88 KB)
5th Interim Report SBB 5/12/2025 (PDF, 87 KB)
6th Interim Report SBB 5/19/2025 (PDF, 88 KB)
7th Interim Report SBB 5/26/2025 (PDF, 87 KB)
8th Interim Report SBB 6/2/2025 (PDF, 85 KB)
9th Interim Report SBB 6/9/2025 (PDF, 88 KB)
10th Interim Report SBB 6/16/2025 (PDF, 87 KB)
11th Interim Report SBB 6/23/2025 (PDF, 88 KB)
12. Interim Report SBB 06/30/2025 (PDF, 87 KB)
13. Interim Report SBB 07/07/2025 (PDF, 85 KB)
14. Interim Report SBB 07/11/2025 (PDF, 89 KB)
15. Interim Report SBB 07/21/2025 (PDF, 88 KB)
16. Interim Report SBB 07/28/2025 (PDF, 85 KB)
17. Interim Report SBB 08/04/2025 (PDF, 88 KB)
18. Interim Report SBB 08/11/2025 (PDF, 87 KB)
19. Interim Report SBB 08/18/2025 (PDF, 86 KB)
20. Interim Report SBB 08/25/2025 (PDF, 86 KB)
21. Interim Report SBB 09/01/2025 (PDF, 87 KB)
22. Interim Report SBB 09/08/2025 (PDF, 85 KB)
23. Interim Report SBB 09/15/2025 (PDF, 86 KB)
24. SBB Interim Report 09/22/2025 (PDF, 87 KB)
25. SBB Interim Report 09/29/2025 (PDF, 85 KB)
26. SBB Interim Report 10/01/2025 (PDF, 85 KB)
27. SBB Interim Report 10/06/2025 (PDF, 85 KB)
28. SBB Interim Report 10/13/2025 (PDF, 85 KB)
29. SBB Interim Report 10/20/2025 (PDF, 85 KB)
30. SBB Interim Report 10/27/2025 (PDF, 86 KB)
31. Interim Report SBB 11/03/2025 (PDF, 88 KB)
32. Interim Report SBB 11/10/2025 (PDF, 90 KB)
33. Interim Report SBB 11/17/2025 (PDF, 90 KB)
34. Interim Report SBB 11/24/2025 (PDF, 87 KB)
35. Interim Report SBB 12/01/2025 (PDF, 87 KB)
36. Interim Report SBB 12/08/2025 (PDF, 89 KB)
37. Interim Report SBB 12/15/2025 (PDF, 86 KB)
Last updated: December 15, 2025