"Switch language"

Announcement of share buy-back 2025

8 min read

The shares repurchased in the 2024 financial year will be retired in 2025 (capital reduction). This is intended to offset part of the dilutive effect of Deutsche Telekom’s 2021 capital increase, which was carried out to acquire T-Mobile US shares from Softbank. In January 2025, we launched a further share buyback program of up to EUR 2 billion.

Bonn, January 3, 2025
Announcement pursuant to Article 5(1)(a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2(1) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 (PDF, 125 KB)

Bonn, April 10, 2025
Announcement pursuant to Article 5(1)(a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2(1) of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 (PDF, 82 KB)

Bonn, July 4, 2025
Announcement pursuant to Article 5(1)(a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2(1) of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 (PDF, 84 KB)

Bonn, October 1, 2025
Announcement pursuant to Article 5(1)(a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2(1) of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 (PDF, 84 KB)

DateNumber of shares acquired Average
price (€) 		Purchased volume (€)

PDF download single trades

1/3/2025

257,822

29.3782 

7,574,343

Download (PDF, 245 KB)

1/6/2025

260,850

29.041874

7,575,573

Download (PDF, 317 KB)

01/07/2025

261,495

29.952283

7,570,877

Download (PDF, 343 KB)

01/08/2025

261,014

29.024330

7,575,756

Download (PDF, 365 KB)

01/09/2025

258,810

29.271487

7,575,755

Download (PDF, 288 KB)

01/10/2025

255,989

29.593994

7,575,737

Download (PDF, 355 KB)

01/13/2025

252,125

29.736425

7,497,324

Download (PDF, 333 KB)

01/14/2025

240,089

29.975457

7,196,777

Download (PDF, 312 KB)

1/15/2025

238,930

30.118475

7,196,207

Download (PDF, 330 KB)

1/16/2025

240,764

29.889054

7,196,208

Download (PDF, 342 KB)

1/17/2025

237,661

30.283041

7,197,098

Download (PDF, 300 KB)

1/20/2025

236,987

30.363300 

7,195,707

Download (PDF, 278 KB)

1/21/2025

237,144

30.345899

7,196,347

Download (PDF, 289 KB)

1/22/2025

239,954

29.983321

7,194,618

Download (PDF, 331 KB)

01/23/2025

239,070

30.103950

7,196,951

Download (PDF, 280 KB)

01/24/2025

255,615

29.636926

7,575,643

Download (PDF, 363 KB)

01/27/2025

254,433

29.773911

7,575,466

Download (PDF, 369 KB)

01/28/2025

224,400

30.383707

6,818,104

Download (PDF, 344 KB)

01/29/2025

218,781

31.163570

6,817,997

Download (PDF, 393 KB)

01/30/2025

212,540

32.077837

6,817,823

Download (PDF, 370 KB)

1/31/2025

211,250

32.275098 

6,818,114

Download (PDF, 330 KB)

2/3/2025

209,689 

32.516947 

6,818,446

Download (PDF, 409 KB)

2/4/2025

210,246

32.309067

6,792,852

Download (PDF, 405 KB)

2/5/2025

209,672

32.522030

6,818,959

Download (PDF, 288 KB)

2/6/2025

208,312

32.738033

6,819,725

Download (PDF, 338 KB)

2/7/2025

206,400

33.031682

6,817,739

Download (PDF, 335 KB)

2/10/2025

204,850

33.278975

6,817,198

Download (PDF, 330 KB)

2/11/2025

202,535

33.663622

6,818,062

Download (PDF, 302 KB)

2/12/2025

200,840

33.947605 

6,818,037

Download (PDF, 347 KB)

2/13/2025

202,952

33.594780

6,818,128

Download (PDF, 393 KB)

2/14/2025

203,360

33.528228

6,818,300

Download (PDF, 352 KB)

2/17/2025

201,564

33.834852

6,819,888

Download (PDF, 296 KB)

2/18/2025

200,299

34.301784

6,870,613

Download (PDF, 353 KB)

2/19/2025

197,030

34.598052

6,816,854

Download (PDF, 394 KB)

2/20/2025

197,450

34.522871

6,816,541

Download (PDF, 370 KB)

2/21/2025

198,680

34.326540

6,819,997

Download (PDF, 371 KB)

2/24/2025

196,730

34.654274

6,817,535

Download (PDF, 322 KB)

2/25/2025

178,980

34.881340

6,243,062

Download (PDF, 365 KB)

2/26/2025

200,770

33.961633

6,818,477

Download (PDF, 427 KB)

2/27/2025

199,200

34.226835

6,817,986

Download (PDF, 412 KB)

2/28/2025

197,590

34.521745

6,821,152

Download (PDF, 376 KB)

3/3/2025

193,340

35.275736

6,820,210

Download (PDF, 415 KB)

3/4/2025

191,640

35.566633

6,815,990

Download (PDF, 429 KB)

3/5/2025

198,330

34.377931

6,818,175

Download (PDF, 422 KB)

3/6/2025

205,599

33.162395

6,818,155

Download (PDF, 466 KB)

3/7/2025

203,504 

33.503773

 6,818,152

Download (PDF, 416 KB)

3/10/2025

200,200

34.202795

6,847,400

Download (PDF, 443 KB)

3/11/2025

199,650

34.147067

6,817,462

Download (PDF, 447 KB)

3/12/2025

204,767

33.299739

6,818,688

Download (PDF, 396 KB)

3/13/2025

203,105

33.572925

6,818,829

Download (PDF, 413 KB)

03/14/2025

203,025

33.580767

6,817,735

Download (PDF, 418 KB)

03/17/2025

202,300

33.703696

6,818,258

Download (PDF, 389 KB)

03/18/2025

201,800

33.765733

6,813,925

Download (PDF, 441 KB)

03/19/2025

202,080

33.738379

6,817,852

Download (PDF, 381 KB)

03/20/2025

203,596

33.485719

6,817,558

Download (PDF, 398 KB)

03/21/2025

203,000

33.568846 

6,814,476

Download (PDF, 422 KB)

03/24/2025

202,600

33.549924

6,797,215

Download (PDF, 416 KB)

03/25/2025

203,550

33.494625

6,817,831

Download (PDF, 386 KB)

03/26/2025

205,007

33.259281

6,818,385

Download (PDF, 414 KB)

03/27/2025

203,930

33.432514

6,817,893

Download (PDF, 417 KB)

03/28/2025

201,170

33.891429

6,817,939

Download (PDF, 440 KB)

03/31/2025

199,170

34.231705

6,817,929

Download (PDF, 429 KB)

4/1/2025

198,201

34.407500

6,819,601

Download (PDF, 383 KB)

4/2/2025

199,073 

34.249566

6,818,164

Download (PDF, 405 KB)

4/3/2025

199,895

34.108700

6,818,159

Download (PDF, 456 KB)

4/4/2025

204,185

33.391943

6,818,133.88

Download (PDF, 514 KB)

4/10/2025

265,977

31.338400

8,335,294

Download (PDF, 117 KB)

4/11/2025

280,078

30.779600

8,620,689

Download (PDF, 128 KB)

04/14/2025

275,902

31.245400

8,620,668

Download (PDF, 97 KB)

04/15/2025

259,435

31.567200

8,189,637

Download (PDF, 87 KB)

04/16/2025

256,872

31.882200

8,189,644

Download (PDF, 82 KB)

04/17/2025

257,863

31.759700

8,189,652

Download (PDF, 90 KB)

04/22/2025

257,652

31.785700

8,189,649

Download (PDF, 93 KB)

04/23/2025

239,869

32.345200

7,758,611

Download (PDF, 96 KB)

4/24/2025

237,168

32.713500

7,758,595

Download (PDF, 86 KB)

4/25/2025

271,427

31.760600

8,620,684

Download (PDF, 102 KB)

4/28/2025

277,559

31.058900

8,620,677

Download (PDF, 91 KB)

4/29/2025

277,860

31.025200

8,620,662

Download (PDF, 82 KB)

4/30/2025

260,074

31.489600

8,189,626

Download (PDF, 89 KB)

5/2/2025

257,985

31.744600

8,189,631

Download (PDF, 86 KB)

5/5/2025

256,475

31.931500

8,189,631

Download (PDF, 80 KB)

5/6/2025

255,714

32.026500

8,189,624

Download (PDF, 86 KB)

5/7/2025

255,068

32.107700

8,189,647

Download (PDF, 89 KB)

5/8/2025

256,383

31.943000

8,189,642

Download (PDF, 83 KB)

5/9/2025

241,097

32.180400

7,758,598

Download (PDF, 78 KB)

5/12/2025

257,357

31.822100

8,189,640

Download (PDF, 252 KB)

05/13/2025

257,579

31.794700

8,189,647

Download (PDF, 94 KB)

05/14/2025

257,140 

31.849000

8,189,652

Download (PDF, 96 KB)

05/15/2025

243,533

31.858500

7,758,596

Download (PDF, 243 KB)

05/16/2025

236,750

32.771300

7,758,605

Download (PDF, 514 KB)

05/19/2025

233,988

33.158100

7,758,598

Download (PDF, 77 KB)

05/20/2025

231,059

33.578400

7,758,592

Download (PDF, 518 KB)

05/21/2025

228,241

33.993100

7,758,619

Download (PDF, 462 KB)

05/22/2025

227,158

34.155100

7,758,604

Download (PDF, 80 KB)

05/23/2025

 228,342

33.978000

7,758,604

Download (PDF, 90 KB)

05/26/2025

228,230 

33.994700

7,758,610

Download (PDF, 75 KB)

06/27/2025

226,826

34.205100

7,758,606

Download (PDF, 75 KB)

05/28/2025

228,740

33.918800

7,758,586

Download (PDF, 87 KB)

05/29/2025

233,167

33.274900

7,758,609

Download (PDF, 81 KB)

05/30/2025

233,039

33.293200

7,758,614

Download (PDF, 81 KB)

06/02/2025

234,288

33.115700

7,758,611

Download (PDF, 83 KB)

06/03/2025

231,145

33.565900

7,758,590

Download (PDF, 79 KB)

06/04/2025

231,515

33.512300

7,758,600

Download (PDF, 79 KB)

06/05/2025

229,119

33.862700

7,758,588

Download (PDF, 86 KB)

06/06/2025

228,015

34.026700

7,758,598

Download (PDF, 467 KB)

06/09/2025

230,364

33.679800

7,758,613

Download (PDF, 76 KB)

06/10/2025

234,045

33.150100

7,758,615

Download (PDF, 85 KB)

06/11/2025

237,079

32.726200

7,758,695

Download (PDF, 85 KB)

06/12/2025

271,948

31.699700

8,620,670

Download (PDF, 100 KB)

06/13/2025

282,722

30.491700

8,620,674

Download (PDF, 85 KB)

6/16/2025

279,934

30.795400

8,620,680

Download (PDF, 81 KB)

6/17/2025

282,324

30.534700

8,620,679

Download (PDF, 93 KB)

6/18/2025

282,905

30.472000

8,620,681

Download (PDF, 81 KB)

6/19/2025

283,158

30.444800

8,620,689

Download (PDF, 87 KB)

6/20/2025

282,508

30.514800

8,620,675

Download (PDF, 513 KB)

6/23/2025

279,892

30.800000

8,620,674

Download (PDF, 77 KB)

06/24/2025

259,103

31.607600

8,189,624

Download (PDF, 82 KB)

06/25/2025

276,274

31.203400

8,620,688

Download (PDF, 88 KB)

06/26/2025

280,021

30.785800

8,620,671

Download (PDF, 93 KB)

06/27/2025

278,048

31.004300

8,620,684

Download (PDF, 446 KB)

06/30/2025

277,849

31.026500

8,620,682

Download (PDF, 561 KB)

07/01/2025

277,660

31.047500

8,620,649

Download (PDF, 93 KB)

7/2/2025

277,216

31.097300

8,620,669

Download (PDF, 87 KB)

7/3/2025

278,951

30.903900

8,620,674

Download (PDF, 89 KB)

7/4/2025

282,731

30.8779

8,730,140

Download (PDF, 207 KB)

7/7/2025

283,123  

30.8347

8,730,013

Download (PDF, 204 KB)

7/8/2025

281,945

30.9636

8,730,032

Download (PDF, 203 KB)

7/9/2025

281,460

31.0169

8,730,017

Download (PDF, 208 KB)

7/10/2025

283,640

30.7788

8,730,099

Download (MSG, 278 KB)

7/11/2025

286,630

30.4574

8,730,005

Download (PDF, 201 KB)

7/12/2025

286,186

30.5051

8,730,133

Download (PDF, 202 KB)

7/15/2025

287,727

30.3416

8,730,098

Download (PDF, 210 KB)

7/16/2025

285,784

30.5480

8,730,130

Download (PDF, 205 KB)

7/17/2025

286,426

30.4794

8,730,093

Download (PDF, 207 KB)

7/18/2025

286,231

30.5003

8,730,131

Download (PDF, 207 KB)

7/21/2025

288,348

30.2764 

8,730,139

Download (PDF, 209 KB)

7/22/2025

287,986

30.3144

8,730,123

Download (PDF, 203 KB)

7/23/2025

287,167

30.4008

8,730,107

Download (PDF, 206 KB)

7/24/2025

 260,860

31.7932

8,293,574

Download (PDF, 204 KB)

7/25/2025

275,885

31.6441

8,730,133

Download (PDF, 207 KB)

07/28/2025

276,677

31.5535

8,730,128

Download (PDF, 208 KB)

07/29/2025

277,488

31.4613

8,730,133

Download (PDF, 210 KB)

07/30/2025

261,301

31.7398

8,293,641

Download (PDF, 207 KB)

07/31/2025

276,042

31.6261

8,730,132

Download (PDF, 209 KB)

08/01/2025

278,908 

31.3012

8,730,155

Download (PDF, 206 KB)

08/04/2025

277,850

31.4204

8,730,158

Download (PDF, 207 KB)

8/5/2025

277,044

31.5118

8,730,155

Download (PDF, 209 KB)

8/6/2025

278,932

31.2986

8,730,181

Download (PDF, 209 KB)

8/7/2025

305,953

29.9600

9,166,362

Download (PDF, 205 KB)

8/8/2025

308,934

29.6718

9,166,628

Download (PDF, 208 KB)

8/11/2025

307,257

29.8338

9,166,644

Download (PDF, 209 KB)

8/12/2025

290,322

30.0706

8,730,157

Download (PDF, 204 KB)

08/13/2025

288,536

30.2567

8,730,147

Download (PDF, 206 KB)

08/14/2025

286,480

30.4893

8,734,575

Download (PDF, 207 KB)

08/15/2025

283,571

30.7865

8,730,159

Download (PDF, 205 KB)

08/18/2025

282,990

30.8498

8,730,185

Download (PDF, 206 KB)

08/19/2025

279,994

31.1798

8,730,157

Download (PDF, 208 KB)

08/20/2025

277,368

31.4750

8,730,158

Download (PDF, 205 KB)

8/21/2025

 278,095   

31.3928

8,730,181

Download (PDF, 205 KB)

8/22/2025

277,137

31.5012

8,730,148

Download (PDF, 211 KB)

8/25/2025

278,578

31.3383

8,730,161

Download (PDF, 207 KB)

8/26/2025

274,961

31.7505

8,730,149

Download (PDF, 207 KB)

8/27/2025

275,574

31.6798

8,730,129

Download (PDF, 207 KB)

8/28/2025

277,899

31.4149

8,730,169

Download (PDF, 211 KB)

08/29/2025

279,002

31.2907

8,730,168

Download (PDF, 210 KB)

09/01/2025

278,611

31.3345

8,730,136

Download (PDF, 207 KB)

09/02/2025

278,130

31.3888

8,730,167

Download (PDF, 211 KB)

09/03/2025

279,391

31.2471

8,730,159

Download (PDF, 208 KB)

09/04/2025

262,675

31.5739

8,293,674

Download (PDF, 206 KB)

09/05/2025

275,421

31.6975

8,730,157

Download (PDF, 209 KB)

09/08/2025

282,161

30.9404

8,730,174

Download (PDF, 206 KB)

09/09/2025

284,911

30.6417

8,730,157

Download (PDF, 211 KB)

09/10/2025

303,980

30.1555

9,166,669

Download (PDF, 208 KB)

09/11/2025

304,572

30.0968

9,166,643

Download (PDF, 211 KB)

09/12/2025

 305,590

29.9965

9,166,630

Download (PDF, 208 KB)

09/15/2025

307,107

29.8485

9,166,683

Download (PDF, 208 KB)

9/16/2025

326,236

29.4362

9,603,148

Download (PDF, 209 KB)

9/17/2025

329,332

29.1595

9,603,157

Download (PDF, 209 KB)

9/18/2025

328,733

29.2127

9,603,179

Download (PDF, 209 KB)

9/19/2025

328,728

29.2130

9,603,131

Download (PDF, 213 KB)

9/22/2025

335,364

28.6350

9,603,148

Download (PDF, 207 KB)

9/23/2025

337,209

28.4784

9,603,173

Download (PDF, 207 KB)

09/24/2025

335,524

28.6214

9,603,166.61

Download (PDF, 208 KB)

09/25/2025

335,229

28.6464

9,603,104

Download (PDF, 207 KB)

09/26/2025

334,779

28.6851

9,603,169

Download (PDF, 211 KB)

09/29/2025

334,737

28.6887

9,603,169

Download (PDF, 210 KB)

09/30/2025

332,443

28.8867

9,603,181

Download (PDF, 213 KB)

10/01/2025

320,560

29.2072

9,362,658

Download (PDF, 203 KB)

10/2/2025

319,302 

29.3222

9,362,650

Download (PDF, 175 KB)

10/3/2025

320,563

29.2069

9,362,660

Download (PDF, 182 KB)

10/6/2025

320,335

29.2277

9,362,659

Download (PDF, 196 KB)

10/7/2025

321,825

29.0924

9,362,646

Download (PDF, 193 KB)

10/8/2025

320,620

29.2018

9,362,667

Download (PDF, 188 KB)

10/9/2025

316,881

29.5463

9,362,671

Download (PDF, 220 KB)

10/10/2025

313,494

29.7938

9,340,178

Download (PDF, 226 KB)

10/13/2025

317,691

29.4710

9,362,662

Download (PDF, 211 KB)

10/14/2025

316,051

29.6239

9,362,657

Download (PDF, 212 KB)

10/15/2025

318,135

29.4298

9,362,654

Download (PDF, 190 KB)

10/16/2025

317,219

29.5148

9,362,654

Download (PDF, 206 KB)

10/17/2025

299,415 

29.7063

8,894,524

Download (PDF, 133 KB)

10/20/2025

295,030

30.1479

8,894,534

Download (PDF, 198 KB)

10/21/2025

295,247

30.1257

8,894,535

Download (PDF, 183 KB)

10/22/2025

296,426

30.0058

8,894,513

Download (PDF, 206 KB)

10/23/2025

314,254

29.7933

9,362,663

Download (PDF, 268 KB)

10/24/2025

320,017

29.2568

9,362,658

Download (PDF, 239 KB)

10/27/2025

324,209

28.8785

9,362,655

Download (PDF, 225 KB)

10/28/2025

321,739

29.1001

9,362,650

Download (PDF, 213 KB)

10/29/2025

342,545

28.6993

9,830,795

Download (PDF, 438 KB)

10/30/2025

373,439

27.5786

10,298,931

Download (PDF, 223 KB)

10/31/2025

381,455

26.9991

10,298,938

Download (PDF, 282 KB)

11/03/2025

381,433

27.0006

10,298,935

Download (PDF, 233 KB)

11/04/2025

391,045

26.3369

10,298,919

Download (PDF, 269 KB)

11/05/2025

385,771

26.6970

10,298,921

Download (PDF, 231 KB)

11/06/2025

386,612

26.6389

10,298,920

Download (PDF, 266 KB)

11/07/2025

390,481

26.3750

10,298,929

Download (PDF, 260 KB)

11/10/2025

386,916

26.6180

10,298,915

Download (PDF, 213 KB)

11/11/2025

381,989

26.9613

10,298,936

Download (PDF, 198 KB)

11/12/2025

378,003

27.2456

10,298,936

Download (PDF, 232 KB)

11/13/2025

378,360

27.2199

10,298,930

Download (PDF, 220 KB)

11/14/2025

376,472

27.3564

10,298,927

Download (PDF, 204 KB)

11/17/2025

378,909

27.1805

10,298,926

Download (PDF, 244 KB)

11/18/2025

383,043

26.8871

10,298,917

Download (PDF, 240 KB)

11/19/2025

378,824

27.1866

10,298,928

Download (PDF, 224 KB)

11/20/2025

375,828

27.4033

10,298,938

Download (PDF, 225 KB)

11/21/2025

359,769

27.5546

9,913,305

Download (PDF, 242 KB)

11/24/2025

374,919

27.4698

10,298,935

Download (PDF, 225 KB)

11/25/2025

358,279

27.4389

9,830,788

Download (PDF, 195 KB)

11/26/2025

355,864

27.6251

9,830,794

Download (PDF, 249 KB)

11/27/2025

373,543

27.5709

10,298,920

Download (PDF, 208 KB)

11/28/2025

355,690

27.6387

9,830,794 

Download (PDF, 239 KB)

12/01/2025

353,843 

27.7829

9,830,791

Download (PDF, 205 KB)

12/02/2025

372,865

27.6211

10,298,927

Download (PDF, 240 KB)

12/03/2025

375,488

27.4281

10,298,918

Download (PDF, 246 KB)

12/04/2025

376,598

27.3474

10,298,974

Download (PDF, 196 KB)

12/05/2025

374,892

27.4717

10,298,931

Download (PDF, 208 KB)

12/08/2025

376,700

27.3399

10,298,937

Download (PDF, 234 KB)

12/09/2025

379,331

27.1502

10,298,921

Download (PDF, 261 KB)

12/10/2025

383,398

26.8623

10,298,937

Download (PDF, 205 KB)

12/11/2025

137,678

26.7653

3,684,992

Download (PDF, 232 KB)

1. Interim Notification SBB 01/13/2025 (PDF, 109 KB)
2. Interim Notification SBB 01/20/2025 (PDF, 110 KB)
3. Interim Notification SBB 01/27/2025 (PDF, 110 KB)
4. Interim Notification SBB 02/03/2025 (PDF, 110 KB)
5. Interim Notification SBB 02/10/2025 (PDF, 79 KB)
6. Interim Notification SBB 02/17/2025 (PDF, 80 KB)
7. Interim Report SBB 2/24/2025 (PDF, 80 KB)
8. Interim Report SBB 3/3/2025 (PDF, 78 KB)
9. Interim Report SBB 3/10/2025 (PDF, 88 KB)
10. Interim Report SBB 3/17/2025 (PDF, 79 KB)
11.Interim Report SBB 3/24/2025 (PDF, 89 KB)
12.Interim Report SBB 3/31/2025 (PDF, 88 KB)
13th Interim Report SBB 4/4/2025 (PDF, 87 KB)
1st Interim Report SBB 4/14/2025 (PDF, 87 KB)
2nd Interim Report SBB 4/21/2025 (PDF, 87 KB)
3rd Interim Report SBB 4/28/2025 (PDF, 87 KB)
4th Interim Report SBB 5/5/2025 (PDF, 88 KB)
5th Interim Report SBB 5/12/2025 (PDF, 87 KB)
6th Interim Report SBB 5/19/2025 (PDF, 88 KB)
7th Interim Report SBB 5/26/2025 (PDF, 87 KB)
8th Interim Report SBB 6/2/2025 (PDF, 85 KB)
9th Interim Report SBB 6/9/2025 (PDF, 88 KB)
10th Interim Report SBB 6/16/2025 (PDF, 87 KB)
11th Interim Report SBB 6/23/2025 (PDF, 88 KB)
12. Interim Report SBB 06/30/2025 (PDF, 87 KB)
13. Interim Report SBB 07/07/2025 (PDF, 85 KB)
14. Interim Report SBB 07/11/2025 (PDF, 89 KB)
15. Interim Report SBB 07/21/2025 (PDF, 88 KB)
16. Interim Report SBB 07/28/2025 (PDF, 85 KB)
17. Interim Report SBB 08/04/2025 (PDF, 88 KB)
18. Interim Report SBB 08/11/2025 (PDF, 87 KB)
19. Interim Report SBB 08/18/2025 (PDF, 86 KB)
20. Interim Report SBB 08/25/2025 (PDF, 86 KB)
21. Interim Report SBB 09/01/2025 (PDF, 87 KB)
22. Interim Report SBB 09/08/2025 (PDF, 85 KB)
23. Interim Report SBB 09/15/2025 (PDF, 86 KB)
24. SBB Interim Report 09/22/2025 (PDF, 87 KB)
25. SBB Interim Report 09/29/2025 (PDF, 85 KB)
26. SBB Interim Report 10/01/2025 (PDF, 85 KB)
27. SBB Interim Report 10/06/2025 (PDF, 85 KB)
28. SBB Interim Report 10/13/2025 (PDF, 85 KB)
29. SBB Interim Report 10/20/2025 (PDF, 85 KB)
30. SBB Interim Report 10/27/2025 (PDF, 86 KB)
31. Interim Report SBB 11/03/2025 (PDF, 88 KB)
32. Interim Report SBB 11/10/2025 (PDF, 90 KB)
33. Interim Report SBB 11/17/2025 (PDF, 90 KB)
34. Interim Report SBB 11/24/2025 (PDF, 87 KB)
35. Interim Report SBB 12/01/2025 (PDF, 87 KB)
36. Interim Report SBB 12/08/2025 (PDF, 89 KB)
37. Interim Report SBB 12/15/2025 (PDF, 86 KB)

Last updated: December 15, 2025