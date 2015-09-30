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Aktienrückkauf 2015

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Der Vorstand der Deutschen Telekom AG, Bonn, ISIN DE0005557508, hat am  29. September 2015 beschlossen, 950.000 Aktien der Deutschen Telekom AG, was rund 0,021 % des Grundkapitals der Deutschen Telekom AG entspricht, über die Börse zu erwerben.

Dokumente
Bekanntgabe über Aktienrückkauf (PDF, 53 KB)
Aktienrückkauf Abschlussmeldung (PDF, 51 KB)

 

DatumAnzahl der erworbenen AktienAnteil am Grundkapital Durchschnitts-
preis je Aktie in Euro 		Gesamtpreis in EuroPdf-Download Einzelumsätze
Summe950.0000,021%15,57 14.787.413 
30.09.201590.0000,002%15,881.429.314Download (PDF, 53 KB)
01.10.2015860.0000,019%15,5413.358.099Download (PDF, 447 KB)

 

Letzte Aktualisierung: 02. Oktober 2015

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