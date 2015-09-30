Der Vorstand der Deutschen Telekom AG, Bonn, ISIN DE0005557508, hat am 29. September 2015 beschlossen, 950.000 Aktien der Deutschen Telekom AG, was rund 0,021 % des Grundkapitals der Deutschen Telekom AG entspricht, über die Börse zu erwerben.
Dokumente
Bekanntgabe über Aktienrückkauf (PDF, 53 KB)
Aktienrückkauf Abschlussmeldung (PDF, 51 KB)
|Datum
|Anzahl der erworbenen Aktien
|Anteil am Grundkapital
| Durchschnitts-
preis je Aktie in Euro
|Gesamtpreis in Euro
|Pdf-Download Einzelumsätze
|Summe
|950.000
|0,021%
|15,57
|14.787.413
|30.09.2015
|90.000
|0,002%
|15,88
|1.429.314
|Download (PDF, 53 KB)
|01.10.2015
|860.000
|0,019%
|15,54
|13.358.099
|Download (PDF, 447 KB)
Letzte Aktualisierung: 02. Oktober 2015