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Analysten

1 Minute Lesezeit

Analystenmeinungen über die Deutsche Telekom AG sind auf den allgemein zugänglichen Börsen-Informationsdiensten im Internet abzurufen.

Die Deutsche Telekom AG wird von zahlreichen deutschen und internationalen Finanzanalysten beobachtet und analysiert (Coverage). Die nachfolgende Auflistung, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, führt die Investmenthäuser auf, die regelmäßig über die Deutsche Telekom AG berichten. Sie soll einen Überblick über das Interesse der Finanzgemeinde an unserem Unternehmen geben. Diese Auflistung ist nicht als Empfehlung für ein finanzielles Investment in das Unternehmen gedacht.

Bank

BüroAnalyst

Status

Zielpreis

 

AlphaValue

 

Paris

Salvador, Jean-Michel

Kaufen

40,90

 

Banca Intesa

 

Mailand

Devita, Andrea

Kaufen

37,50

 

Banco Sabadell

 

Madrid

Del Pozo Maroto, Alavaro

Kaufen

38,00

 

Bank of America

 

London

Wright, David

Kaufen

36,00

 

Barclays

 

London

Robilliard, Mathieu

Kaufen

35,00

 

Berenberg Bank

 

London

Sidney, Paul 

Kaufen

35,20

 

Bernstein

 

London

Rathe, Ulrich

Kaufen

37,00

 

BNP Paribas

 

London

Mills, Joshua 

Kaufen

35,00

 

Citi Investment Research

 

London

Murdock-Smith, Carl  

Kaufen

39,00

 

Deutsche Bank

 

London

Grindle, Robert

Kaufen

40,00

 

DZ Bank

 

Frankfurt

Oblinger, Karsten

Kaufen

35,00

 

Goldman Sachs

 

London

Lee, Andrew

Kaufen

40,00

 

J.P. Morgan

 

London

Dattani, Akhil

Kaufen

38,00

 

Kepler Cheuvreux

 

Paris

Triesch, Florian

Halten

32,00

 

Morgan Stanley

 

London

Kelly, Emmet

Kaufen

38,00

 

New Street Research

 

London

Ratzer, James

Kaufen

43,00

 

Nextgen Research

 

London

Funnell, Justin

Kaufen

35,00

 

OddoBHF

 

Paris

Beyazian, Stephane

Kaufen

33,00

 

UBS

 

London

Tang, Polo

Kaufen

36,20

Was spricht für ein Investment?

Eine attraktive Dividende, Wettbewerbsfähigkeit und starke Marktpositionen sind nur einige der Gründe für ein Investment.

Gute Gründe für ein Investment

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