Verantwortung in der Lieferkette
Wir achten auf Menschenrechte und Umweltbelange in unseren Lieferketten. Gemeinsam mit unseren Lieferanten arbeiten wir an der Umsetzung von sozialen und ökologischen Anforderungen.
Wir achten auf Menschenrechte und Umweltbelange in unseren Lieferketten. Gemeinsam mit unseren Lieferanten arbeiten wir an der Umsetzung von sozialen und ökologischen Anforderungen.
Im Rahmen unserer Konzernleitlinien bekennen wir uns zur Achtung und Förderung der Menschenrechte sowie zum Schutz der Umwelt entlang der globalen Lieferketten. Dieses Selbstverständnis prägt unser unternehmerisches Handeln seit mehr als drei Jahrzehnten und ist ein zentraler Bestandteil unserer Unternehmenskultur.
Wir arbeiten mit mehr als 20.000 direkten Lieferanten in über 150 Ländern zusammen. Durch definierte ökologische und soziale Anforderungen, ein etabliertes Risikomanagement inkl. regelmäßiger Lieferantenüberprüfungen sowie einen intensiven, partnerschaftlichen Austausch binden wir unsere Lieferanten aktiv ein, um sie gezielt bei der Erfüllung unserer Anforderungen zu unterstützen und gemeinsam Fortschritte bei der Umsetzung zu erzielen:
Mit diesen Maßnahmen entwickeln wir unsere Prozesse zur Bewertung und Bearbeitung menschenrechtlicher und umweltbezogener Risiken weiter.