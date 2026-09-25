Verantwortung in der Lieferkette

Im Rahmen unserer Konzernleitlinien bekennen wir uns zur Achtung und Förderung der Menschenrechte sowie zum Schutz der Umwelt entlang der globalen Lieferketten. Dieses Selbstverständnis prägt unser unternehmerisches Handeln seit mehr als drei Jahrzehnten und ist ein zentraler Bestandteil unserer Unternehmenskultur.

Wir arbeiten mit mehr als 20.000 direkten Lieferanten in über 150 Ländern zusammen. Durch definierte ökologische und soziale Anforderungen, ein etabliertes Risikomanagement inkl. regelmäßiger Lieferantenüberprüfungen sowie einen intensiven, partnerschaftlichen Austausch binden wir unsere Lieferanten aktiv ein, um sie gezielt bei der Erfüllung unserer Anforderungen zu unterstützen und gemeinsam Fortschritte bei der Umsetzung zu erzielen:

Die Anforderungen an unsere Lieferanten sind in unserem Verhaltenskodex für Lieferanten festgelegt, welcher integraler Bestandteil der Lieferantenverträge ist. Unser Verhaltenskodex für Lieferanten definiert ethische, soziale und ökologische Standards und enthält unsere Anforderungen zur Achtung der Menschenrechte – im Einklang mit den Anforderungen des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG).

Wir analysieren potenzielle Risiken und Menschenrechtsverletzungen, die von unseren Lieferanten ausgehen oder durch unsere Geschäftstätigkeiten entlang der Lieferkette verursacht werden können. Durch die Ableitung gezielter Maßnahmen tragen wir zur Minderung negativer Auswirkungen bei und fördern die Einhaltung nachhaltiger Standards.

Nachhaltigkeit wird ebenfalls im Rahmen unserer Vergabeprozesse berücksichtigt. Wir berücksichtigen menschenrechtliche und umweltbezogene Anforderungen bei der Auswahl unserer Lieferanten.

Die menschenrechtlichen und umweltbezogenen Bedingungen an den Produktionsstandorten unserer Lieferanten werden von uns regelmäßig überprüft. Die gewonnenen Erkenntnisse fließen in unser etabliertes Risikomanagement ein und dienen als Grundlage für die Entwicklung und Umsetzung geeigneter Maßnahmen, zur Reduzierung von menschenrechtlichen und umweltbezogenen Risiken.

Mit diesen Maßnahmen entwickeln wir unsere Prozesse zur Bewertung und Bearbeitung menschenrechtlicher und umweltbezogener Risiken weiter.