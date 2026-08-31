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ADR-Programm

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Am 18. Juni 2010 hat die Deutsche Telekom AG die Notierung an der New Yorker Börse (NYSE) eingestellt. Seit dem 21. Juni 2010 werden die American Depositary Shares (ADRs) der Deutschen Telekom AG auf OTCQX International Premier (Ticker-Symbol: "DTEGY") gehandelt.

Der OTCQX-Markt ist der Premium-Sektor des U.S.-amerikanischen Over-the-Counter-Markts (Außerbörslicher Handel). Weitere Informationen über OTCQX finden Sie unter www.otcqx.com.

Das Verhältnis der American Depositary Receipts (ADRs) gegenüber den zugrunde liegender Stammaktien beträgt 1:1. Damit entspricht ein ADR der Deutschen Telekom AG einer Stammaktie der Gesellschaft.

Die Deutsche Telekom führt ihr American Depositary Receipt Programm auf Basis eines sogenannten "Level I-Programms". Dieses Programm ermöglicht Anlegern Anteile am Unternehmen in Form von ADR zu halten.

Sofern Sie zum Stichtag ADR-Inhaber sind, stehen Ihnen für die entsprechende Anzahl der zugrundeliegenden Aktien Stimmrechte gemäß Ihrem ADR-Bestand zu. ADR-Inhaber erhalten ihre Dividenden in U.S. Dollar. Investoren können aktuelle Finanzdaten und Echtzeit Level II Quoten auf www.otcgx.com finden.

Die Deutsche Bank agiert als Depotbank für Deutsche Telekom’s ADR Programm und bietet Beratung zur Notierung auf OTCQX als Deutsche Telekom’s Principle American Liason ("PAL").

ISIN

US2515661054

CUSIP

251566105

Branche

Telekommunikation

Verhältnis

1 ADR = 1 Ordinary Share

OTC Handelsplattform

OTCQX

Ticker

DTEGY

Bloomberg USA

DTEGY US

Reuters USA

DTEGY.PK

Land

Deutschland

Dividende

Wikipedia: American depositary receipt

OTCQX Kurse für Deutsche Telekom ADRs

Medieninformation: Kosten einsparen: Deutsche Telekom plant Delsiting von der New Yorker Börse

Die ADRs der Deutschen Telekom sind in den ‚2023 OTCQX Best 50‘ gelistet und gehören damit zu den Top50 von mehr als 12.000 Wertpapieren, die über OTC-Märkte gehandelt werden. Wir sind das einzige DAX-Unternehmen in dieser Liste. Basis für die Liste ist das Wachstum der Gesamtrendite und das durchschnittliche tägliche Dollar-Handelsvolumen im Jahr 2022.

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