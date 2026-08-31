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Börsengänge

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Nach der Umwandlung der Deutschen Bundespost Telekom in eine Aktiengesellschaft zum Jahresanfang 1995 markierten die Börsengange der Deutschen Telekom die Öffnung des Unternehmens für den Kapitalmarkt.

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Datum der Erstnotierung18. Nov 199628. Jun 199919. Jun 2000
Gesamterlös10,0 Mrd. €10,8 Mrd. €13 Mrd. €
Empfänger des PlatzierungserlösesDeutsche Telekom AGDeutsche Telekom AGKfW
VerkaufsprospekteDT1 1996 (PDF, 0,99 MB)DT2 1999 (PDF, 1,21 MB)DT3 2000 (PDF, 1,40 MB)

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