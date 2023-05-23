Was bedeutet eigentlich Klimaneutralität? 

VIDEO Moderatorin Vanessa de Lacaze spricht mit dem Meteorologen Dr. Andreas Becker vom Deutschen Wetterdienst über Klimafakten und -mythen. Außerdem interviewte sie Melanie Kubin-Hardewig, um herauszufinden, wie ein Konzern wie die Deutsche Telekom die Herausforderung der Klimaneutralität angeht. Anschließend besucht sie eine norddeutsche Kommune im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Laut dem Deutschen Städte- und Gemeindebund ist es eine Vorzeigekommune auf dem Weg zur Klimaneutralität. Kann der dortige Weg für klimafreundliches und zugleich bezahlbares Wohnen eine Blaupause für weitere solcher Projekte in der Republik werden?

Reporter Tobias Budde lässt die Theorie hinter sich und stürzt sich ins praktische Experiment: Er versucht, eine Woche lang klimaneutral zu leben! Unterstützung erhält er dabei sowohl durch nützliche Apps als auch durch eine Familie, die schon seit zehn Jahren klimaneutral lebt. Welche Tipps und Tricks funktionieren dabei am besten? Tobias findet es heraus!

In dieser Folge gibt es auch ein interessantes „FairÄnderer“-Portrait über Dale Vince, den Gründer der „Renewable Energy Company“. Dale hat mit seiner Firma ein Vermögen gemacht und einen Teil des Geldes in einen veganen Fußballclub investiert. So verbindet er populären Sport und Umweltschutz auf kreative Weise.

Das und vieles mehr, gibt es dann heute Abend um 21:30 Uhr bei #dabei TV!

Alle bisherigen Folgen von „Heute retten wir die Welt! Ein bisschen.“ können über YouTube aufgerufen werden:

Episode 1: Kreislaufwirtschaft

Episode 2: Gegen Hass im Netz

Episode 3: Energieeffizienz

Episode 4: Klimaneutralität