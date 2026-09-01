Compliance und Nachhaltigkeit

Als börsennotiertes Unternehmen setzen wir auf hohe Sozial- und Umweltstandards. Wir erwarten von allen unseren Lieferanten und Partnern, dass diese Standards eingehalten werden.

Eine gute Zusammenarbeit beginnt mit der Akzeptanz unseres Lieferantenkodexes (SCoC), der für alle Einkaufsverträge gilt. Wir haben den Lieferantenkodex aktualisiert und erfüllen damit auch die Anforderungen an das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG). Konkret wurden folgende Aspekte stärker berücksichtigt:

Einhaltung des SCoC in der gesamten Lieferkette des Lieferanten

Verankerung der im LkSG referenzierten UN-Leitprinzipien

Sicherstellung eines Beschwerdemanagements

Festlegung von Präventivmaßnahmen zur Vermeidung und Aufdeckung von Verstößen

Festlegung der vom LKSG geforderten Abhilfemaßnahmen bei Verstößen

Darüber hinaus nutzen wir diverse Instrumente und Methoden, um unsere Nachhaltigkeitsanforderungen in der Lieferkette sicherzustellen.