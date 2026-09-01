Compliance und Nachhaltigkeit
Als börsennotiertes Unternehmen setzen wir auf hohe Sozial- und Umweltstandards. Wir erwarten von allen unseren Lieferanten und Partnern, dass diese Standards eingehalten werden.
Als börsennotiertes Unternehmen setzen wir auf hohe Sozial- und Umweltstandards. Wir erwarten von allen unseren Lieferanten und Partnern, dass diese Standards eingehalten werden.
Als börsennotiertes Unternehmen setzen wir auf hohe Sozial- und Umweltstandards. Wir erwarten von allen unseren Lieferanten und Partnern, dass diese Standards eingehalten werden.
Eine gute Zusammenarbeit beginnt mit der Akzeptanz unseres Lieferantenkodexes (SCoC), der für alle Einkaufsverträge gilt. Wir haben den Lieferantenkodex aktualisiert und erfüllen damit auch die Anforderungen an das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG). Konkret wurden folgende Aspekte stärker berücksichtigt:
Darüber hinaus nutzen wir diverse Instrumente und Methoden, um unsere Nachhaltigkeitsanforderungen in der Lieferkette sicherzustellen.