"Sprache wechseln" Leichte Sprache

Einkaufsbedingungen

2 Minute Lesezeit
BI_Mann_an_Arbeitsplatz_Draufsicht

Die Deutsche Telekom legt ihren Einkaufsvorgängen Allgemeine Einkaufsbedingungen (AEB) (PDF, 128 KB) zugrunde. Diese können firmenspezifisch oder produktspezifisch ausgestaltet sein. Der verantwortliche Einkäufer informiert den Lieferanten über fallspezifisch anzuwendende Bedingungen.

Die Einkaufsbedingungen für die T-Systems International finden Sie hier.

Die Allgemeinen Datenschutzhinweise des Einkaufs der Deutschen Telekom AG finden sie hier (PDF, 87 KB) .

Einkaufsbedingungen für gesonderte Einkaufsthemen

Für spezielle Einkaufsthemen sind Einkaufsbedingungen (EB) für die darin geregelten Einkaufs-Sachverhalte vorrangig (vor AEB/IAEB) und ausschließlich oder ergänzend anzuwenden. Der verantwortliche Einkäufer informiert den Lieferanten über fallspezifisch anzuwendende Bedingungen.

Einkaufsbedingungen zum Download

Telekom Einkauf

Der Einkauf der Deutschen Telekom AG leistet seinen Beitrag zu Effizienz, Qualität und Innovation, durch die gezielte Auswahl von Lieferanten und wettbewerbsfähigen Konditionen. Hier finden Sie alle Informationen für Lieferanten.

Mehr Erfahren