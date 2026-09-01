Die Deutsche Telekom legt ihren Einkaufsvorgängen Allgemeine Einkaufsbedingungen (AEB) (PDF, 128 KB) zugrunde. Diese können firmenspezifisch oder produktspezifisch ausgestaltet sein. Der verantwortliche Einkäufer informiert den Lieferanten über fallspezifisch anzuwendende Bedingungen.

Die Einkaufsbedingungen für die T-Systems International finden Sie hier.

Die Allgemeinen Datenschutzhinweise des Einkaufs der Deutschen Telekom AG finden sie hier (PDF, 87 KB) .