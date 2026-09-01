Zusatzvereinbarung Einkauf von Hotel- und Tagungsleistungen, Langzeitunterbringung (ZV Hotel/Tagung),
ZV-Hotel-Tagung gültig ab 01.05.2026 (PDF, 134 KB)
ZV-Hotel-Tagung gültig bis 30.04.2026 (PDF, 103 KB)
Die Deutsche Telekom legt ihren Einkaufsvorgängen Allgemeine Einkaufsbedingungen (AEB) (PDF, 128 KB) zugrunde. Diese können firmenspezifisch oder produktspezifisch ausgestaltet sein. Der verantwortliche Einkäufer informiert den Lieferanten über fallspezifisch anzuwendende Bedingungen.
Die Einkaufsbedingungen für die T-Systems International finden Sie hier.
Die Allgemeinen Datenschutzhinweise des Einkaufs der Deutschen Telekom AG finden sie hier (PDF, 87 KB) .
Für spezielle Einkaufsthemen sind Einkaufsbedingungen (EB) für die darin geregelten Einkaufs-Sachverhalte vorrangig (vor AEB/IAEB) und ausschließlich oder ergänzend anzuwenden. Der verantwortliche Einkäufer informiert den Lieferanten über fallspezifisch anzuwendende Bedingungen.
Zusatzvereinbarung Einkauf von Hotel- und Tagungsleistungen, Langzeitunterbringung (ZV Hotel/Tagung),
ZV-Hotel-Tagung gültig ab 01.05.2026 (PDF, 134 KB)
ZV-Hotel-Tagung gültig bis 30.04.2026 (PDF, 103 KB)
Einkaufsbedingungen ICT-Services (PDF, 188 KB)
Einkaufsbedingungen ICT-Projekte (PDF, 195 KB)
Einkaufsbedingungen Hardware (PDF, 157 KB)
Einkaufsbedingungen Standardsoftware (PDF, 199 KB)
Einkaufsbedingungen Softwarepflege (PDF, 126 KB)
Einkaufsbedingungen Cloud based Software (Englisch) (PDF, 200 KB)
Allgemeine Vertragsbedingungen für Bauleistungen, gültig ab 01.01.2025 (PDF, 491 KB)
Allgemeine Vertragsbedingungen für Bauleistungen, gültig bis 31.12.2024 (PDF, 529 KB)
Allgemeine Vertragsbedingungen Ingenieur- und Architekturleistungen (PDF, 373 KB)
Allgemeine Vertragsbedingungen Projektmanagementleistungen (PDF, 349 KB)
BVB-GU – Bau Vertragsbedingungen der Telekom Shop Vertriebsgesellschaft mbH (PDF, 637 KB)
EB Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag (PDF, 121 KB)
Technische und organisatorische Maßnahmen des Datenschutzes (TOM1) (PDF, 257 KB)
Technische und organisatorische Maßnahmen des Datenschutzes (TOM2) (PDF, 218 KB)
Technische und organisatorische Maßnahmen des Datenschutzes (TOM3) (PDF, 178 KB)
Für Telekommunikationsdienstleistungen, die ein Unternehmer an einen Wiederverkäufer für Telekommunikationsdienstleistungen erbringt, geht die Umsatzsteuerschuld auf den leistungsempfangenden Unternehmer, also den Wiederverkäufer, über. In diesen Fällen darf in Rechnungen über Telekommunikationsdienstleistungen keine Umsatzsteuer ausgewiesen werden. Die Umsatzsteuer wird vom leistungsempfangenden Wiederverkäufer erklärt. (Gesetzesänderung in der Umsatzsteuer zum 01.01.2021;
§ 13b Umsatzsteuergesetz). Der Nachweis der Wiederverkäufereigenschaft erfolgt durch eine besondere Bescheinigung.
Die folgenden Unternehmen der Telekom-Gruppe haben Wiederverkäuferbescheinigungen. Diese können heruntergeladen werden.
Telekom Deutschland GmbH (PDF, 1,21 MB)
T-Systems International GmbH (PDF, 1,24 MB)
Deutsche Telekom Business Solutions GmbH (PDF, 1,27 MB)
ITENOS (PDF, 1,20 MB)
Häufig gestellte Fragen zu Nachweisen für Wiederverkäufer von Telekommunikationsdienstleistungen (Übergang der Steuerschuld nach § 13b UStG). FAQ
Nutzungsbedingungen für elektronische Kommunikationsverfahren der Deutschen Telekom AG
Nutzungsbedingungen eCommerce (PDF, 69 KB)
Nutzungsbedingungen für unser Hauptlieferantenportal/ Sourcing Plattform One.Source 2.0
Nutzungsbedingungen One.Source 2.0 (PDF, 48 KB)