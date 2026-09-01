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Fragen und Antworten zum Einkauf

Häufig gestellte Fragen zum Einkauf, sowie zu Nachweisen für Wiederverkäufer von Telekommunikationsdienstleistungen (Übergang der Steuerschuld nach § 13b UStG).

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Telekom Einkauf

Der Einkauf der Deutschen Telekom AG leistet seinen Beitrag zu Effizienz, Qualität und Innovation, durch die gezielte Auswahl von Lieferanten und wettbewerbsfähigen Konditionen. Hier finden Sie alle Informationen für Lieferanten.

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