Fragen und Antworten zum Einkauf

Sie haben diese Information erhalten, weil wir Ihr Unternehmen als möglichen Lieferanten von Telekommunikationsdienstleistungen identifiziert haben. Wenn Sie Telekommunikationsdienstleistungen an die genannten Telekom-Unternehmen (=Unternehmen mit Nachweis für Wiederverkäufer für Telekommunikationsdienstleistungen) erbringen, geht die Umsatzsteuerschuld auf diese Unternehmen über. Das müssen Sie dann bei der Rechnungserteilung berücksichtigen. Entsprechende Rechnungen sind ohne Umsatzsteuer auszustellen.

Die Neuregelung wurde mit dem Jahressteuergesetz 2020 in das Umsatzsteuergesetz eingeführt.