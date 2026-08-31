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Directors' Dealings

Transactions by persons discharging managerial responsibilities at Deutsche Telekom AG and persons closely associated with them are subject to notification requirements. Click one of the following names for more information.

Decorative image: Directors' Dealings

Current members of the Board of Management

Supervisory Board

Former members of the Board of Management

Further information

Here you can find further information on the legal basis for transactions by persons discharging managerial responsibilities.

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