Directors' Dealings

|
Name
|
Units
|
Directors‘ Dealing (*.pdf)
|
Timotheus Höttges
|
347,355
|
Reinhard Clemens
|
224,471
|
Niek Jan van Damme
|
221,830
|
Thomas Dannenfeldt
|
57,577
|
Srinivasan Gopalan
|
19,840
|
Dr. Thomas Kremer
|
83,201
|
Claudia Nemat
|
99,595
|
Christian P. Illek
|
50,700
|
Karl-Heinz Streibich
|
37,200
|
Dr. Adriane Höttges
|
40,783
|Petra Steffi Kreusel
|450
|Granting of subscription rights (PDF, 21 KB)
|Date
|Units
|Director's dealings (*.pdf)
|
05/20/2026
|
10,980
|
05/12/2026
|
2,610
|
10/08/2025
|
20,000
|
05/27/2025
|
12,818
|
05/20/2025
|
1
|
05/20/2025
|
7,761
|
Buy by Feri Abolhassan Pur-Moghaddam, 05/20/2025 (PDF, 84 KB)
|
03/13/2025
|
20,000
|
Sell by Feri Abolhassan Pur-Moghaddam, 03/13/2025 (PDF, 77 KB)
|
05/17/2024
|
2,049
|
Buy by Feri Abolhassan Pur-Moghaddam, 05/17/2024 (PDF, 91 KB)
|
04/03/2024
|
12,800
|Date
|Units
|Director's dealings (*.pdf)
|
05/20/2026
|
20,860
|
05/20/2026
|
24,273
|
09/23/2025
|
42,560
|
05/27/2025
|
21,280
|
05/20/2025
|
17,207
|
01/17/2025
|
24,219
|
01/17/2025
|
9,500
|
06/05/2024
|
11,940
|
05/28/2024
|
7,279
|
05/17/2024
|
24,863
|
04/04/2024
|
5,000
|
05/15/2023
|
25,280
|
05/16/2022
|
24,273
|
25.05.2021
|
21.280
|
04.06.2020
|
11.940
|
25.05.2020
|
7.279
|
07.04.2020
|
5.000
|Buy by Birgit Bohle, 07.04.2020 (PDF, 180 KB)
|
Date
|
Units
|
Director's dealings (*.pdf)
|06/30/2026
|2,000
|Buy Rodrigo Francisco Diehl, 06/30/2026 (PDF, 81 KB)
|06/29/2026
|2,000
|Buy Rodrigo Francisco Diehl, 06/29/2026 (PDF, 78 KB)
|
05/20/2026
|
12,437
|
04/30/2026
|
6,066
|
05/20/2025
|
4,585
|Date
|Units
|Director's dealings (*.pdf)
|
05/20/2026
|
21,787
|
05/20/2026
|
34,946
|
09/01/2025
|
26,240
|
08/20/2025
|
30,000
|
05/28/2025
|
25,000
|
05/28/2025
|
5,000
|
05/27/2025
|
25,542
|
05/20/2025
|
17,845
|
10/29/2024
|
200,000
|
10/29/2024
|
7,500
|
10/29/2024
|
100,000
|
10/29/2024
|
100,000
|
06/19/2024
|
4,445
|
06/17/2024
|
10,490
|
06/04/2024
|
14,183
|
05/17/2024
|
25,578
|
04/04/2024
|
16,292
|
06/07/2023
|
10,511
|
06/05/2023
|
100,000
|
06/05/2023
|
100,000
|
06/05/2023
|
100,000
|
05/15/2023
|
25,311
|
05/12/2023
|
9,680
|
03/16/2023
|
15,000
|
03/16/2023
|
12,500
|
03/16/2023
|
7,500
|
03/16/2023
|
7,500
|
03/16/2023
|
10,000
|
03/15/2023
|
75,000
|
03/15/2023
|
50,000
|
03/15/2023
|
50,000
|
03/15/2023
|
2,000
|
03/15/2023
|
25,000
|
15.03.2023
|
180.000
|
15.03.2023
|
50.000
|
15.03.2023
|
50.000
|
15.03.2023
|
50.000
|
15.03.2023
|
50.000
|
15.03.2023
|
50.000
|
15.03.2023
|
17.500
|
12/19/2022
|
15,000
|
12/19/2022
|
10,000
|
12/19/2022
|
10,000
|
12/19/2022
|
12,500
|
11/14/2022
|
7,500
|BuyThorsten Langheim, 11/14/2022 (PDF, 87 KB)
|
11/14/2022
|
7,500
|Buy Thorsten Langheim, 11/14/2022 (PDF, 90 KB)
|
11/14/2022
|
7,500
|Buy Thorsten Langheim, 11/14/2022 (PDF, 89 KB)
|
11/14/2022
|
7,500
|
08/17/2022
|
2,000
|
08/17/2022
|
75,000
|
08/17/2022
|
25,000
|
08/17/2022
|
180,000
|
08/17/2022
|
50,000
|
05/16/2022
|
36,465
|
05/12/2022
|
8,265
|
10/11/2021
|
50,000
|Buy by Thorsten Langheim, 10/11/2021 (PDF, 130 KB)
|
10/11/2021
|
50,000
|
10/11/2021
|
50,000
|
10/11/2021
|
50,000
|
10/11/2021
|
50,000
|Date
|Number of shares
|Notice (*.pdf)
|
10/07/2021
|
5,000
|
06/16/2021
|
7,540
|
05/25/2021
|
26,653
|Buy by Thorsten Langheim, 05/25/2021 (PDF, 132 KB)
|
07/01/2020
|
1,751
|
06/03/2020
|
14,800
|
04/06/2020
|
17,000
|Buy by Thorsten Langheim, 04/06/2020 (PDF, 180 KB)
|
02/27/2020
|
6,455
|Transfer of shares under Share Matching Plan (PDF, 102 KB)
|
05/13/2019
|
10,100
|Buy by Thorsten Langheim, 05/13/2019 (PDF, 66 KB)
|
04/23/2019
|
5,000
|Transfer of shares under Share Matching Plan (PDF, 67 KB)
|Date
|
Units
|Director's dealings (*.pdf)
|
05/20/2026
|
21,443
|
05/20/2026
|
30,350
|
02/27/2026
|
100,000
|
05/28/2025
|
26,000
|
05/27/2025
|
26,189
|
05/20/2025
|
17,827
|
11/22/2024
|
48,000
|
05/28/2024
|
24,000
|
05/17/2024
|
25,045
|
06/27/2023
|
26,000
|
05/15/2023
|
20,835
|
06/28/2022
|
25,500
|
05/16/2022
|
20,000
|
05/16/2022
|
30,250
|
06/30/2021
|
14,060
|
05/25/2021
|
26,189
|
05/27/2020
|
24,000
|
05/27/2020
|
20,000
|
05/06/2020
|
11,121
|
03/13/2020
|
20,000
|Buy Christian P. Illek 03/13/2020 (PDF, 144 KB)
|
06/26/2019
|
26,000
|Buy Christian P. Illek 06/26/2019 (PDF, 71 KB)
|
06/26/2018
|
25,500
|Buy Christian P. Illek 06/26/2018 (PDF, 130 KB)
|
06/29/2017
|
14,065
|Buy Christian P. Illek 06/29/2017 (PDF, 21 KB)
|
05/04/2016
|
11,200
|Buy Christian P. Illek, 05/04/2016 (PDF, 16 KB)
|
05/29/2015
|
39,500
|Buy Christian P. Illek, 05/29/2015 (PDF, 4 KB)
|
Date
|
Units
|
Director's dealings (*.pdf)
|
05/20/2026
|
25,097
|
05/28/2025
|
3,273
|
05/20/2025
|
17,904
|
05/17/2024
|
24,293
|
05/15/2023
|
24,663
|
05/16/2022
|
29,297
|
05/25/2021
|
3,273
|Date
|
Units
|Director's dealings (*.pdf)
|04/01/2016
|
300
|Buy Hans-Jürgen Kallmeier 04/01/2016 (PDF, 13 KB)
|08/09/2011
|
400
|Buy Hans-Jürgen Kallmeier 08/09/2011 (PDF, 10 KB)
|01/17/2011
|
1,000
|Buy Hans-Jürgen Kallmeier 01/17/2011 (PDF, 10 KB)
|Date
|
Units
|Director's dealings (*.pdf)
|
05/19/2026
|
358
|
12/16/2025
|
1,796
|
10/13/2025
|
1,796
|
05/28/2025
|
295
|
05/21/2024
|
453
|
06/07/2022
|
520
|
06/01/2021
|
577
|
06/18/2020
|
653
|
06/17/2019
|
631
|Buy Petra Steffi Kreusel 06/17/2019 (PDF, 71 KB)
|
06/28/2017
|
16
|Exercise of subscription rights (PDF, 21 KB)
|
06/28/2017
|
138
|Buy Petra Steffi Kreusel 06/28/2017 (PDF, 21 KB)
|
05/29/2017
|
450
|Buy Petra Steffi Kreusel 05/29/2017 (PDF, 21 KB)
|Date
|
Units
|Director's dealings (*.pdf)
|
03/03/2025
|
2,868
|
04/14/2023
|
4,363
|Date
|
Units
|Director's dealings (*.pdf)
|
02/28/2023
|
1,500
|
11/19/2021
|
90
|
03/08/2021
|
2,500
|Date
|
Units
|Director's dealings (*.pdf)
|04/18/2012
|57,000
|Buy René Obermann 04/18/2012 (PDF, 15 KB)
|06/01/2011
|
44,000
|Buy René Obermann 06/01/2011 (PDF, 9 KB)
|12/16/2010
|
5,000
|Buy René Obermann 12/16/2010 (1) (PDF, 11 KB)
|12/16/2010
|
2,274
|Buy René Obermann 12/16/2010 (2) (PDF, 11 KB)
|12/16/2010
|
5,927
|Buy René Obermann 12/16/2010 (3) (PDF, 11 KB)
|12/16/2010
|
1,299
|Buy by René Obermann 12/16/2010 (4) (PDF, 11 KB)
|12/16/2010
|
5,000
|Buy by René Obermann 12/16/2010 (5) (PDF, 11 KB)
|12/16/2010
|
4,415
|Buy by René Obermann 12/16/2010 (6) (PDF, 11 KB)
|12/16/2010
|
585
|Buy René Obermann 12/16/2010 (7) (PDF, 11 KB)
|12/16/2010
|
5,000
|Buy René Obermann 12/16/2010 (8) (PDF, 11 KB)
|12/16/2010
|
5,000
|Buy René Obermann 12/16/2010 (9) (PDF, 11 KB)
|12/16/2010
|
5,000
|Buy René Obermann 12/16/2010 (10) (PDF, 11 KB)
|05/21/2010
|
50,000
|Buy René Obermann 05/21/2010 (PDF, 10 KB)
|05/13/2009
|
20,000
|Buy René Obermann 05/13/2009 (PDF, 9 KB)
|05/12/2009
|
50,000
|Buy René Obermann 05/12/2009 (PDF, 9 KB)
|Date
|Units
|Director's dealings (*.pdf)
|
02/28/2025
|
33,305
|
02/27/2025
|
33,305
|
02/26/2025
|
8,140
|
02/26/2025
|
11,688
|
02/26/2025
|
13,472
|
05/17/2024
|
25,929
|
05/17/2024
|
26,450
|
05/15/2023
|
25,822
|
03/31/2023
|
23,505
|
06/02/2022
|
45,460
|
05/16/2022
|
34,534
|
05/10/2022
|
22,730
|
05/25/2021
|
26,666
|
05/14/2020
|
26,450
|
08/09/2019
|
20,090
|Sell by Srinivasan Gopalan, 08/09/2019 (PDF, 72 KB)
|
04/04/2019
|
23,505
|Buy by Srinivasan Gopalan, 04/04/2019 (PDF, 64 KB)
|
05/09/2018
|
22,980
|Buy by Srinivasan Gopalan, 05/09/2018 (PDF, 130 KB)
|
01/27/2017
|
19,840
|Buy by Srinivasan Gopalan, 01/27/2017 (PDF, 51 KB)
|Date
|Units
|Director's dealings (*.pdf)
|
05/15/2023
|
21,849
|
05/12/2023
|
26,820
|
05/16/2022
|
30,250
|
05/25/2021
|
25,128
|
04/08/2020
|
32,500
|Buy Adel Al-Saleh, 04/08/2020 (PDF, 180 KB)
|
05/13/2019
|
26,820
|Buy Adel Al-Saleh, 05/13/2019 (PDF, 67 KB)
|Date
|
Units
|Director's dealings (*.pdf)
|04/18/2012
|
10,000
|Buy Dr. Manfred Balz 04/18/2012 (PDF, 8 KB)
|03/22/2012
|
9,000
|Buy Dr. Manfred Balz 03/22/2012 (PDF, 9 KB)
|05/25/2009
|
3,000
|Buy Dr. Manfred Balz 05/25/2009 (PDF, 9 KB)
|Date
|
Units
|Director's dealings (*.pdf)
|05/11/2012
|
2,370
|Buy Hermann Josef Becker 05/11/2012 (PDF, 207 KB)
|Date
|
Units
|Director's dealings (*.pdf)
|05/23/2017
|24,934
|Transfer of shares under Share Matching Plan (PDF, 21 KB)
|02/26/2016
|
13,030
|Buy Reinhard Clemens 02/26/2016 (PDF, 42 KB)
|05/12/2016
|3,850
|Buy Reinhard Clemems 05/12/2016 (PDF, 16 KB)
|05/12/2016
|2,000
|Sell Reinhard Clemems 05/12/2016 (PDF, 29 KB)
|05/12/2016
|12,000
|Sell Reinhard Clemems 05/12/2016 (PDF, 29 KB)
|06/11/2014
|
20,000
|Buy Reinhard Clemens 06/11/2014 (PDF, 7 KB)
|05/23/2013
|
25,000
|Buy Reinhard Clemens 05/23/2013 (PDF, 10 KB)
|04/18/2012
|
24,150
|Buy Reinhard Clemens 04/18/2012 (PDF, 13 KB)
|06/06/2011
|
15,158
|Buy Reinhard Clemens 06/06/2011 (1) (PDF, 11 KB)
|06/06/2011
|
6,985
|Buy Reinhard Clemens 06/06/2011 (2) (PDF, 11 KB)
|12/13/2010
|
2,000
|Buy Reinhard Clemens 12/13/2010 (1) (PDF, 11 KB)
|12/13/2010
|
5,000
|Buy Reinhard Clemens 12/13/2010 (2) (PDF, 11 KB)
|12/06/2010
|
5,000
|Buy Reinhard Clemens 12/06/2010 (1) (PDF, 11 KB)
|12/06/2010
|
5,000
|Buy Reinhard Clemens 12/06/2010 (2) (PDF, 11 KB)
|12/06/2010
|
5,000
|Buy Reinhard Clemens 12/06/2010 (3) (PDF, 11 KB)
|Date
|
Units
|Director's dealings (*.pdf)
|05/09/2018
|29,018
|Buy by Thomas Dannenfeldt, 05/09/2018 (PDF, 134 KB)
|04/12/2018
|5,000
|Transfer of shares under Share Matching Plan (PDF, 134 KB)
|06/28/2017
|1,792
|Exercise of subscription rights (PDF, 21 KB)
|06/07/2017
|9,531
|Sell by Thomas Dannenfeldt, 06/07/2017 (PDF, 21 KB)
|06/07/2017
|16,500
|Buy by Thomas Dannenfeldt, 06/07/2017 (PDF, 21 KB)
|04/19/2017
|3,500
|Transfer of shares under Share Matching Plan (PDF, 21 KB)
|06/22/2016
|
1,951
|Exercise of subscription rights (PDF, 16 KB)
|02/26/2016
|
16,135
|Buy by Thomas Dannenfeldt, 02/26/2016 (PDF, 42 KB)
|04/08/2014
|
5,000
|Buy by Thomas Dannenfeldt, 04/08/2014 (PDF, 16 KB)
|Date
|
Units
|Director's dealings (*.pdf)
|06/08/2011
|
13,559
|Buy by Edward R. Kozel, 06/08/2011 (1) (PDF, 11 KB)
|06/08/2011
|
613
|Buy by Edward R. Kozel, 06/08/2011 (2) (PDF, 11 KB)
|Date
|
Units
|Director's dealings (*.pdf)
|06/07/2019
|12,917
|Transfer of shares under Share Matching Plan (PDF, 146 KB)
|
05/13/2019
|
23,152
|Buy by Dr. Thomas Kremer, 05/13/2019 (PDF, 66 KB)
|
06/07/2018
|
16,734
|Transfer of shares under Share Matching Plan (PDF, 135 KB)
|
05/18/2018
|
24,350
|Buy by Dr. Thomas Kremer, 05/18/2018 (PDF, 134 KB)
|
06/06/2017
|
13,057
|Transfer of shares under the Matching Plan (PDF, 60 KB)
|
04/07/2017
|
13,800
|Buy by Dr. Thomas Kremer, 04/07/2017 (PDF, 154 KB)
|
06/24/2016
|
15,725
|Exercise of subscription rights, 06/24/2016 (PDF, 79 KB)
|
02/26/2016
|
9,750
|Buy by Dr. Thomas Kremer, 02/26/2016 (PDF, 42 KB)
|
06/04/2015
|
12,950
|Buy by Dr. Thomas Kremer, 06/04/2015 (PDF, 4 KB)
|
06/11/2014
|
16,750
|Buy by Dr. Thomas Kremer, 06/11/2013 (PDF, 7 KB)
|
06/04/2013
|
13,250
|Buy by Dr. Thomas Kremer, 06/04/2014 (PDF, 10 KB)
|Date
|
Units
|Director's dealings (*.pdf)
|06/05/2013
|
22,900
|Buy by Marion Schick, 06/05/2013 (PDF, 10 KB)
|Date
|
Units
|Director's dealings (*.pdf)
|06/16/2017
|15,830
|Buy by Niek Jan van Damme, 06/16/2017 (PDF, 21 KB)
|05/23/2017
|26,279
|Transfer of shares under Share Matching Plan (PDF, 21 KB)
|02/26/2016
|
17,139
|Buy by Niek Jan van Damme, 02/26/2016 (PDF, 42 KB)
|08/24/2015
|
75,000
|Buy by Niek Jan van Damme 08/24/2015 (PDF, 12 KB)
|06/18/2015
|
73,816
|Sell by Niek Jan van Damme 06/18/2015 (PDF, 93 KB)
|04/20/2015
|
14,305
|Buy by Niek Jan van Damme 04/20/2015 (PDF, 40 KB)
|06/13/2014
|
8,700
|Buy by Niek Jan van Damme 06/13/2014 (PDF, 7 KB)
|04/15/2014
|
9,500
|Buy by Niek Jan van Damme 04/15/2014 (PDF, 8 KB)
|05/31/2013
|
26,500
|Buy by Niek Jan van Damme 05/31/2013 (PDF, 6 KB)
|05/30/2012
|
22,265
|Buy by Niek Jan van Damme 05/30/2012 (PDF, 8 KB)
|06/06/2011
|
17,997
|Buy by Niek Jan van Damme 06/06/2011 (PDF, 11 KB)
|12/20/2010
|
18,900
|Buy by Niek Jan van Damme 12/20/2010 (PDF, 6 KB)
|Date
|
Units
|Director's dealings (*.pdf)
|
05/29/2020
|
21,000
|
02/25/2020
|42,800
|Sell Dirk Wössner, 02/25/2020 (PDF, 98 KB)
|
06/12/2019
|
22,400
|Sell Dirk Wössner, 06/12/2019 (PDF, 72 KB)
|
06/12/2019
|
22,400
|Buy Dirk Wössner, 06/12/2019 (PDF, 86 KB)
|
02/22/2018
|
97,800
|Buy Dirk Wössner, 02/22/2018 (PDF, 359 KB)