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Häufige Fragen zu unseren Kennzeichnungen #GreenMagenta und #GoodMagenta

Alles Wichtige zu unseren Kennzeichnungen #GreenMagenta und #GoodMagenta auf einen Blick: Erfahren Sie, wofür die Kennzeichnungen stehen, nach welchen Kriterien sie vergeben werden und wie sie nachhaltigere Angebote der Telekom sichtbar machen.

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Nachhaltiges Portfolio

Unser Label für besonders ökologische oder sozial nachhaltige Angebote.

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