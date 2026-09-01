Der Vergabeprozess beinhaltet eine professionelle Wirkungsmessung, mit deren Hilfe ökologische und soziale Auswirkungen des Produktes ermittelt werden. Für die Kategorie „Umwelt“ sind dies zum Beispiel: eine deutliche Reduktion des Stromverbrauchs oder die Unterstützung der Kreislaufwirtschaft – Maßnahmen, die den CO 2 -Fußabdruck wesentlich reduzieren.

Kriterien für die Kategorie „Digitale Teilhabe“ sind zum Beispiel die Förderung von Medienkompetenz oder die Möglichkeit zur barrierefreien Nutzung. Bei der Bewertung orientieren wir uns an den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs).

Wir entwickeln unsere Kennzeichnungen #GreenMagenta bzw. #GoodMagenta und die Kriterien dafür kontinuierlich weiter. Dabei freuen wir uns jederzeit über Feedback mit weiteren Ideen, Anregungen und Verbesserungsvorschlägen.