Finanzergebnisse zum Gesamtjahr und 4. Quartal 2018

Am Donnerstag, den 21. Februar 2019, hat die Deutsche Telekom AG ihre Ergebnisse für das Jahr 2018 veröffentlicht. Alle Informationen und Dokumente finden Sie dann hier.

Q4 Dokumente

Eine Übersicht aller Dokumente der vergangenen Quartale finden Sie auf unserer Downloadseite.