Finanzergebnisse zum Gesamtjahr und 4. Quartal 2018
Am Donnerstag, den 21. Februar 2019, hat die Deutsche Telekom AG ihre Ergebnisse für das Jahr 2018 veröffentlicht. Alle Informationen und Dokumente finden Sie dann hier.
Q4 Dokumente
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Präsentation
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Transkript
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Backup
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Geschäftsbericht
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Consensus
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Medieninformation
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Weitere Dokumente
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Finanzergebnisse drittes Quartal 2018
Am Donnerstag, den 8. November 2018, hat die Deutsche Telekom AG ihre Ergebnisse für das dritte Quartal 2018 veröffentlicht.
Q3 Dokumente
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Präsentation
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Transkript
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Backup
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Zwischenbericht
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Consensus
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Medieninformation
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All in One
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Finanzergebnisse zweites Quartal 2018
Am Donnerstag, den 9. August 2018, hat die Deutsche Telekom AG ihre Ergebnisse für das zweite Quartal 2018 veröffentlicht.
Q2 Dokumente
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Präsentation
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Transkript
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Finanzergebnisse erstes Quartal 2018
Am Mittwoch, den 9. Mai 2018, hat die Deutsche Telekom AG ihre Ergebnisse für das erste Quartal 2018 veröffentlicht.
Q1 Dokumente
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Präsentation
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Transkript
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Zwischenbericht
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Medieninformation
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