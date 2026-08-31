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Finanzergebnisse

Symbolbild Quartalszahlen Deutsche Telekom AG

Finanzergebnisse zum Gesamtjahr und 4. Quartal 2004

Q4 Dokumente

Präsentation

Geschäftsbericht

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Einzelabschluss Deutsche Telekom AG (PDF, 229 KB)

Eine Übersicht aller Dokumente der vergangenen Quartale finden Sie auf unserer Downloadseite.

Aktuelle Investor Relations Publikationen

Die nächsten Investor Relations Termine im Überblick

05.10.2026

Deutsche Telekom AI Investor Day

Die Deutsche Telekom wird am Montag, den 5. Oktober 2026 einen Investorentag dazu halten, wie die Chancen der Künstlichen Intelligenz erschlossen werden.

weitere Informationen

05.11.2026

Veröffentlichung Finanzergebnisse Q3 2026

Am Donnerstag, den 5. November 2026, wird die Deutsche Telekom AG ihre Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 veröffentlichen.

25.02.2027

Finanzergebnisse Q4 2026

Am Donnerstag, den 25. Februar 2027, veröffentlicht die Deutsche Telekom AG ihre Finanzergebnisse Q4 bzw. 2026.

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