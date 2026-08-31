Finanzergebnisse zum Gesamtjahr und 4. Quartal 2022

Am Donnerstag, den 23. Februar 2023, hat die Deutsche Telekom AG ihre Ergebnisse für das Jahr 2022 veröffentlicht.

Q4 Dokumente

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