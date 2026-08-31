Finanzergebnisse zum Gesamtjahr und 4. Quartal 2022
Am Donnerstag, den 23. Februar 2023, hat die Deutsche Telekom AG ihre Ergebnisse für das Jahr 2022 veröffentlicht.
Q4 Dokumente
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Präsentation
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Transkript
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Backup
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Geschäftsbericht
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Consensus
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Finanzergebnisse drittes Quartal 2022
Am Donnerstag, den 10. November 2022, hat die Deutsche Telekom AG ihre Ergebnisse für das dritte Quartal 2022 veröffentlicht. Alle Informationen und Dokumente finden Sie hier.
Q3 Dokumente
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Präsentation
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Transkript
|Backup
|Zwischenbericht
|Consensus
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Unternehmenspräsentation
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Finanzergebnisse zweites Quartal 2022
Am Donnerstag, den 11. August 2022, hat die Deutsche Telekom AG ihre Ergebnisse für das zweite Quartal 2022 veröffentlicht. Alle Informationen und Dokumente finden Sie hier.
Q2 Dokumente
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Präsentation
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Transkript
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|Zwischenbericht
|Consensus
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Unternehmenspräsentation
|Download (PDF, 122 KB)
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Finanzergebnisse erstes Quartal 2022
Am Freitag, den 13. Mai 2022, hat die Deutsche Telekom AG ihre Ergebnisse für das erste Quartal 2022 veröffentlicht. Alle Informationen und Dokumente finden Sie hier.
Q1 Dokumente
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Präsentation
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Transkript
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Backup
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Zwischenbericht
|Consensus
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Unternehmenspräsentation für Investoren
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