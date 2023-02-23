Deutsche Telekom hält Kurs und übertrifft Jahresziele für 2022

Die Deutsche Telekom hält in einem unruhigen Umfeld Kurs. Europas größter Telekommunikations-Konzern hat seine selbst gesteckten und im Jahresverlauf mehrfach erhöhten Finanzziele für 2022 erreicht oder übertroffen. Der Gesamtumsatz stieg gegenüber 2021 um 6,1 Prozent auf 114,4 Milliarden Euro. Beim Service-Umsatz gab es einen Anstieg um 10,6 Prozent auf 91,9 Milliarden Euro. Um 7,7 Prozent legte das bereinigte EBITDA AL auf 40,2 Milliarden Euro zu. Einen starken Zuwachs um 30,2 Prozent auf 11,5 Milliarden Euro verzeichnete die Telekom beim Free Cashflow AL.

Wechselkurseffekte, vor allem durch den im Vorjahresvergleich starken US-Dollar, beeinflussten die berichteten Zahlen positiv. Um diese sowie um Veränderungen im Konsolidierungskreis bereinigt blieb der Gesamtumsatz organisch stabil. Der für das operative Ergebnis relevante Service-Umsatz legte organisch um 3,7 Prozent zu. Das bereinigte EBITDA AL stieg um 1,7 Prozent auf organischer Basis.

„Die Verwerfungen in der Welt und ihre Folgen lassen auch die Telekom nicht unbeeindruckt“, sagte der Vorstandsvorsitzende Tim Höttges. „Dank konsequenter Umsetzung unserer Strategie haben wir 2022 dennoch alle unsere Ziele erreicht.“

Der Konzernüberschuss verdoppelte sich beinahe auf 8,0 Milliarden Euro. Bereinigt um Sondereinflüsse errechnet sich ein Plus von 54,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 9,1 Milliarden Euro. Die Dividende soll, wie bereits im November 2022 erklärt, auf 70 Cent je Aktie steigen.

Die Prognose für 2023 sieht einen Anstieg beim bereinigten EBITDA AL um 4 Prozent auf rund 40,8 Milliarden Euro vor. Der Pro-forma-Wert für 2022 auf Basis der aktuellen Konzernstruktur belief sich auf 39,3 Milliarden Euro. Der Free Cashflow AL soll von pro-forma 11,2 Milliarden Euro um mindestens 40 Prozent auf mehr als 16 Milliarden Euro steigen.

Die Telekom setzt damit erfolgreich ihre Wachstumsstrategie fort. Auf dem Kapitalmarkttag 2021 hatte sich der Konzern für die Zeitspanne 2020 bis 2024 ein durchschnittliches jährliches Wachstum des bereinigten EBITDA AL von 3 bis 5 Prozent als Ziel gesetzt. Angepasst um Effekte aus der Reduzierung des Endgeräte-Leasings in den USA, hat der Konzern diese Wachstumsambition in den ersten beiden Jahren übertroffen.

Deutschland: Starkes Kundenwachstum

Das Wachstum im Mobilfunk geht weiter. Allein im Schlussquartal 2022 verzeichnete die Telekom unter den eigenen Marken ein Plus bei den Vertragskunden von netto 225.000. Die Mobilfunk-Service-Umsätze legten zwischen Oktober und Dezember 2022 im Jahresvergleich um 3,5 Prozent zu.

Mit einem Zuwachs um 74.000 Breitbandkunden zwischen Oktober und Dezember setzte sich im Festnetz die positive Entwicklung fort. Bei MagentaTV gab es im Quartal ein Kundenplus von 51.000. Inzwischen nutzen 12,1 Millionen oder 82 Prozent der Breitband-Privatkunden die Glasfaserinfrastruktur (FTTH, VDSL/Vectoring). Die Telekom erreichte ihr Ausbauziel für 2022 von zusätzlich 2 Millionen FTTH-Haushalten mit nun 5,4 Millionen.

Bei den wichtigsten Finanzkennzahlen verlief die Entwicklung ebenfalls positiv. Das bereinigte EBITDA AL stieg im operativen Segment Deutschland im Gesamtjahr gegenüber 2021 um 3,2 Prozent auf 9,8 Milliarden Euro. Der Umsatz legte um 1,9 Prozent auf 24,5 Milliarden Euro zu. Ebenso stiegen die Service-Umsätze auf 21,5 Milliarden Euro.

USA: Synergien steigen weiter

T-Mobile US verzeichnete im Jahr 2022 6,4 Millionen neue Vertragskunden. Ein wichtiger Treiber der Entwicklung war eine geringere Wechslerrate unter den Kunden der ehemaligen Sprint. Zum Jahresende nutzten 2,6 Millionen Kunden Highspeed-Internet, also Internetzugang via Mobilfunk. Das waren 2 Millionen mehr als noch ein Jahr zuvor.

T-Mobile US fährt das Geschäft mit Endgeräte-Leasing für seine Kunden systematisch zurück, das im Zuge des Zusammenschlusses mit Sprint übernommen wurde. Das wirkt sich mindernd auf den Gesamtumsatz aus. Die für die Ergebnisentwicklung relevanten Service-Umsätze von T-Mobile US stiegen im vergangenen Jahr gegenüber 2021 um 7,0 Prozent auf 61,2 Milliarden Dollar. Das um den Einfluss aus der Minderung des Leasing-Geschäfts angepasste bereinigte Core EBITDA AL stieg um 8,4 Prozent auf 25,5 Milliarden Dollar.

T-Mobile US erwartet für 2023 Synergien aus der Übernahme von Sprint von 7,2 bis 7,5 Milliarden Dollar mindestens 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Zu diesen Synergien trägt auch die Abschaltung des Sprint-Netzes nach dem 1. Halbjahr 2022 bei. Die Integrationskosten sollen dagegen im laufenden Jahr nur noch höchstens 1 Milliarde Dollar betragen nach 5 Milliarden Dollar 2022. Für die Vertragskundenzahl rechnet das Unternehmen mit einem Zuwachs von 5,0 bis 5,5 Millionen.

Europa: Wachstum trotz Gegenwind

Das Geschäft der europäischen Landesgesellschaften zeigte sich 2022 widerstandsfähig gegen negative Einflüsse. Mit dem Schlussquartal wuchs das bereinigte EBITDA AL organisch nun 20 Quartale in Folge. Und das trotz Gegenwindes durch höhere Energiepreise und die Sondersteuer für die Telekommunikationsbranche in Ungarn. Im Gesamtjahr belief sich das Plus auf 3,1 Prozent. Der Umsatz stieg 2022 organisch um 3,9 Prozent. Hierzu trug vor allem das Wachstum der Service-Umsätze im Mobilfunk bei.

Bei den Kundenzahlen setzte sich der stabile Aufwärtstrend fort. Die Zahl der Mobilfunkvertragskunden wuchs 2022 um 823.000 auf 26,5 Millionen. Bei den Breitbandkunden gab es ein Plus von 308.000 auf 6,7 Millionen, während die Zahl der TV-Kunden um 112.000 auf 4,1 Millionen stieg. Mit einem Zuwachs um 741.000 übertraf die Zahl der Nutzer von Bündelprodukten aus Festnetz und Mobilfunk die Marke von 7,0 Millionen.

Systemgeschäft: Jahresziel erreicht

T-Systems lieferte für 2022 stabile Finanzkennzahlen ab. Der Auftragseingang lag organisch mit 4,0 Milliarden Euro um 1,1 Prozent über dem Vorjahreswert. Der Umsatz stieg organisch um 1,0 Prozent auf 3,8 Milliarden Euro. Gleichzeitig gab es beim bereinigten EBITDA AL in der organischen Betrachtung ein Plus von 0,9 Prozent auf 284 Millionen Euro. Damit erreichte das Systemgeschäft sein gestecktes Jahresziel.

Group Development: Mehrheitsverkauf von GD Towers abgeschlossen

Im Juli 2022 vereinbarte die Deutsche Telekom, 51 Prozent an GD Towers, dem Funkturmgeschäft in Deutschland und Österreich, an DigitalBridge und Brookfield zu verkaufen. Die Transaktion wurde am 1. Februar 2023 abgeschlossen. Von diesem Zeitpunkt an wird GD Towers nicht mehr in den Konzernzahlen voll konsolidiert. Der bei der Deutschen Telekom verbleibende Anteil am Nettoergebnis von 49 Prozent wird zukünftig nach der Equity-Methode im Finanzergebnis in den Konzernabschluss einbezogen.

Im abgelaufenen Jahr erzielte das Funkturmgeschäft einen Umsatz von 1,2 Milliarden Euro, ein organisches Plus von 6,1 Prozent. Zum Jahresende unterhielt das Unternehmen 41.500 Standorte. Darin sind im Jahresvergleich insgesamt 1.200 neue Standorte in Deutschland enthalten.



Konzern Deutsche Telekom im Überblick





4. Quartal 2022 in Mio. EUR 4. Quartal 2021 in Mio. EUR Veränd. in % Gesamtjahr 2022 in Mio. EUR Gesamtjahr 2021 in Mio. EUR Veränd. in % Umsatz 29.800 28.647 4,0 114.413 107.811 6,1 Anteil Ausland in % 78,0 77,5 0,5p 78,0 77,0 1,0p Service-Umsatz 23.720 21.682 9,4 91.947 83.130 10,6 EBITDA bereinigt 11.495 10.461 9,9 46.410 43.175 7,5 EBITDA AL bereinigt 9.964 9.007 10,6 40.208 37.330 7,7 Konzernüberschuss

(nach Minderheiten) 1.014 471 n.a. 8.001 4.176 91,6 Konzernüberschuss bereinigt (nach Minderheiten) 1.987 1.234 61,0 9.081 5.862 54,9 Ergebnis je Aktie

(in Euro) 0,20 0,09 n.a. 1,61 0,87 85,1 Ergebnis je Aktie bereinigt (in Euro) 0,40 0,25 60,0 1,83 1,22 50,0 Free Cashflow AL 2.026 520 n.a. 11.470 8.810 30,2 Cash Capex a 5.906 5.106 15,7 24.114 26.366 -8,5 Cash Capex a (vor Spektrum) 5.795 5.046 14,8 21.019 17.978 16,9 Netto-Finanz-verbindlichkeiten (einschl. Leasing)





142.425 132.142 7,8 Anzahl Mitarbeiter b





206.759 216.528 -4,5 davon in Deutschland





81.469 85.160 -4,3

Anmerkungen zur Tabelle

Bilanzierungsänderung beim Ausweis von Umsatzerlösen

Vor dem Hintergrund der im Mai 2022 veröffentlichten Agenda-Entscheidung des IFRS Interpretations Committee zu Fällen des Reselling von Software hat die Deutsche Telekom ihre bisherige Bilanzierungspraxis bezüglich der Abgrenzung zwischen Brutto- und Nettoerlösen und dem damit verbundenen Ausweis umfassend überarbeitet und mit Beginn des dritten Quartals 2022 geändert. Die Vorjahreswerte für den Gesamt-Umsatz, den Service-Umsatz und den Auftragseingang wurden rückwirkend angepasst. Die Ergebniskennzahlen EBITDA bereinigt, EBITDA AL bereinigt und der Konzernüberschuss bleiben von der Änderung unberührt.

Die Änderung betrifft hauptsächlich den Ausweis von Umsätzen aus Transaktionen mit digitalen Markenprodukten anderer Anbieter (z. B. Streaming-Dienste, Software-Lizenzen, cloudbasierte „Software-as-a-Service“), die von diesen bezogen und als Teil des Produkt-Portfolios der Deutschen Telekom an Endkunden verkauft werden.

a. Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (ohne Goodwill).

b. Zum Stichtag.

Operative Segmente: Operative Entwicklung





4. Quartal 2022 in Mio. EUR 4. Quartal 2021 in Mio. EUR Veränd. in % Gesamtjahr 2022 in Mio. EUR Gesamtjahr 2021 in Mio. EUR Veränd. in % Deutschland a Gesamtumsatz 6.361 6.287 1,2 24.505 24.050 1,9 EBITDA AL bereinigt 2.479 2.408 2,9 9.837 9.536 3,2 USA











Gesamtumsatz 19.800 18.275 8,3 75.436 67.791 11,3 in USD 20.210 20.894 -3,3 79.348 80.135 -1,0 EBITDA AL bereinigt 6.416 5.483 17,0 25.614 22.697 12,9 in USD 6.546 6.275 4,3 26.963 26.871 0,3 Europa











Gesamtumsatz 2.899 2.891 0,3 11.158 11.294 -1,2 EBITDA AL bereinigt 956 962 -0,6 3.964 4.007 -1,1 Systemgeschäft a











Auftragseingang 1.182 1.275 -7,3 3.952 3.876 2,0 Gesamtumsatz 1.014 955 6,2 3.811 3.759 1,4 EBITDA AL bereinigt 54 69 -21,7 284 271 4,8 Group Development b











Gesamtumsatz 300 816 -63,2 1.708 3.165 -46,0 EBITDA AL bereinigt 224 332 -32,5 964 1.307 -26,2

Anmerkungen zur Tabelle

Bilanzierungsänderung beim Ausweis von Umsatzerlösen

Vor dem Hintergrund der im Mai 2022 veröffentlichten Agenda-Entscheidung des IFRS Interpretations Committee zu Fällen des Reselling von Software hat die Deutsche Telekom ihre bisherige Bilanzierungspraxis bezüglich der Abgrenzung zwischen Brutto- und Nettoerlösen und dem damit verbundenen Ausweis umfassend überarbeitet und mit Beginn des dritten Quartals 2022 geändert. Die Vorjahreswerte für den Gesamt-Umsatz, den Service-Umsatz und den Auftragseingang wurden rückwirkend angepasst. Die Ergebniskennzahlen EBITDA bereinigt, EBITDA AL bereinigt und der Konzernüberschuss bleiben von der Änderung unberührt.



a. Konzern-interne Verlagerung des Security-Geschäfts

Mit Wirksamkeit zum 1. Juli 2022 hat die Deutsche Telekom ihre Tochtergesellschaft Deutsche Telekom Security GmbH und das Security-Geschäft in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Ungarn und der Slowakei vom operativen Segment Systemgeschäft in das operative Segment Deutschland überführt. Zum dritten Quartal 2022 wurden in den beiden betroffenen Segmenten die Vorjahreswerte der operativen Entwicklung, der Mitarbeiterentwicklung sowie des Auftragseingangs rückwirkend angepasst.

b. Verkauf von T-Mobile Netherlands (TMNL)

Am 31. März 2022 wurde die Veräußerung von TMNL vollzogen. Seit dem 1. April 2022 ist die Gesellschaft nicht mehr Bestandteil des Konzerns (Segment Group Development). In den Zahlen des Gesamtjahres 2022 sind lediglich die Beiträge für das erste Quartal 2022 enthalten. Die Vorjahreswerte wurden nicht angepasst.

Neue Partner für das Funkturmgeschäft

Am 13. Juli 2022 hat die Deutsche Telekom mit DigitalBridge und Brookfield eine Vereinbarung über den Verkauf von 51,0 Prozent der Anteile an den Gesellschaften des Funkturmgeschäfts in Deutschland und Österreich (GD Towers) geschlossen. Die Transaktion wurde am 1. Februar 2023 vollzogen. Bis zu diesem Zeitpunkt wird GD Towers in den Zahlen des operativen Segments Group Development und des Konzerns Deutsche Telekom voll konsolidiert.

Operative Segmente: Kundenentwicklung im vierten Quartal 2022

31.12.2022 in Tsd. 30.09.2022 in Tsd. Veränd. in Tsd. Veränd. in % Deutschland Mobilfunk-Kunden 54.249 52.991 1.258 2,4 davon Vertragskunden 23.791 23.544 247 1,0 Festnetz-Anschlüsse 17.363 17.396 -33 -0,2 Breitband-Anschlüsse 14.715 14.641 74 0,5 davon Glasfaser a 12.112 11.740 372 3,2 TV (IPTV, Sat) 4.122 4.071 51 1,3 Teilnehmer-Anschlussleitungen (TAL) 3.136 3.231 -95 -2,9 USA







Kunden 113.598 111.755 1.843 1,6 davon Postpaid-Kunden 92.232 90.414 1.818 2,0 davon Prepaid-Kunden 21.366 21.341 25 0,1 Europa







Mobilfunk-Kunden 47.336 47.301 35 0,1 davon Vertragskunden 26.476 26.297 179 0,7 Festnetz-Anschlüsse 7.907 7.866 41 0,5 Breitband-Kunden 6.689 6.597 92 1,4 TV (IPTV, Sat, Kabel) 4.131 4.099 32 0,8

Anmerkungen zur Tabelle

a. Gesamtzahl aller FTTx-Anschlüsse (z. B. FTTC/VDSL, Vectoring sowie FTTH/B).

Operative Segmente: Kundenentwicklung im Jahresvergleich

31.12.2022 in Tsd. 31.12.2021 in Tsd. Veränd. in Tsd. Veränd. in % Deutschland Mobilfunk-Kunden 54.249 53.211 1.038 2,0 davon Vertragskunden 23.791 23.129 662 2,9 Festnetz-Anschlüsse 17.363 17.525 -162 -0,9 Breitband-Anschlüsse 14.715 14.478 237 1,6 davon Glasfaser a 12.112 10.379 1.733 16,7 TV (IPTV, Sat) 4.122 4.001 121 3,0 Teilnehmer-Anschlussleitungen (TAL) 3.136 3.622 -486 -13,4 USA







Kunden 113.598 108.719 4.879 4,5 davon Postpaid-Kunden 92.232 87.663 4.569 5,2 davon Prepaid-Kunden 21.366 21.056 310 1,5 Europa







Mobilfunk-Kunden 47.336 45.816 1.520 3,3 davon Vertragskunden 26.476 26.575 -99 -0,4 Festnetz-Anschlüsse 7.907 7.802 105 1,3 Breitband-Kunden 6.689 6.381 308 4,8 TV (IPTV, Sat, Kabel) 4.131 4.019 112 2,8

Anmerkungen zur Tabelle

a. Gesamtzahl aller FTTx-Anschlüsse (z. B. FTTC/VDSL, Vectoring sowie FTTH/B).

Diese Medieninformation enthält zukunftsbezogene Aussagen, welche die gegenwärtigen Ansichten des Managements der Deutschen Telekom hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln. Sie sind im Allgemeinen durch die Wörter „erwarten“, „davon ausgehen“, „annehmen“, „beabsichtigen“, „einschätzen“, „anstreben“, „zum Ziel setzen“, „planen“, „werden“, „erstreben“, „Ausblick“ und vergleichbare Ausdrücke gekennzeichnet und beinhalten im Allgemeinen Informationen, die sich auf Erwartungen oder Ziele für Umsatzerlöse, bereinigtes EBITDA AL oder andere Maßstäbe für die Performance beziehen. Zukunftsbezogene Aussagen basieren auf derzeit gültigen Plänen, Einschätzungen und Erwartungen. Daher sollten Sie sie mit Vorsicht betrachten. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheitsfaktoren, von denen die meisten schwierig einzuschätzen sind und die im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle der Deutschen Telekom liegen. Dazu gehören u. a. auch der Fortschritt, den die Deutsche Telekom mit den personalbezogenen Restrukturierungsmaßnahmen erzielt, und die Auswirkungen anderer bedeutender strategischer und operativer Initiativen, einschließlich des Erwerbs oder der Veräußerung von Gesellschaften sowie von Unternehmenszusammenschlüssen. Weitere mögliche Faktoren, die die Kosten- und Erlösentwicklung wesentlich beeinträchtigen, sind Veränderungen der Wechselkurse und Zinssätze, regulatorische Vorgaben, ein Wettbewerb, der schärfer ist als erwartet, Veränderungen bei den Technologien, Rechtsstreitigkeiten und aufsichtsrechtliche Entwicklungen. Sollten diese oder andere Risiken und Unsicherheitsfaktoren eintreten oder sollten sich die den Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig herausstellen, so können die tatsächlichen Ergebnisse der Deutschen Telekom wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Die Deutsche Telekom kann keine Garantie dafür geben, dass die Erwartungen oder Ziele erreicht werden. Die Deutsche Telekom lehnt – ungeachtet bestehender kapitalmarktrechtlicher Verpflichtungen – jede Verantwortung für eine Aktualisierung der zukunftsbezogenen Aussagen durch Berücksichtigung neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder anderer Dinge ab. Zusätzlich zu den nach IFRS erstellten Kennzahlen legt die Deutsche Telekom alternative Leistungskennzahlen vor, z. B. EBITDA, EBITDA AL, bereinigtes EBITDA, bereinigtes EBITDA AL, bereinigte EBITDA-Marge AL, Core EBITDA, bereinigtes EBIT, EBIT-Marge, bereinigter Konzernüberschuss/(-fehlbetrag), bereinigtes Ergebnis je Aktie, Free Cashflow, Free Cashflow AL sowie Brutto- und Netto-Finanzverbindlichkeiten, die nicht Bestandteil der Rechnungslegungsvorschriften sind. Diese Kennzahlen sind als Ergänzung, jedoch nicht als Ersatz für die nach IFRS erstellten Angaben zu sehen. Alternative Leistungskennzahlen unterliegen weder den IFRS noch anderen allgemein geltenden Rechnungslegungsvorschriften. Andere Unternehmen legen diesen Begriffen unter Umständen andere Definitionen zugrunde.

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