Finanzergebnisse drittes Quartal 2025

Veröffentlichung der Finanzergebnisse am Donnerstag, den 13. November 2025 um 7 Uhr.

Webcast für die Medien um 10 Uhr MESZ.

Webcast für die Investoren um 14 Uhr MESZ

Q3 Dokumente

Eine Übersicht aller Dokumente der vergangenen Quartale finden Sie auf unserer Downloadseite.