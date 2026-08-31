Finanzergebnisse zum Gesamtjahr und 4. Quartal 2025
Q4 Dokumente
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Präsentation
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Transkript
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Backup
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Geschäftsbericht
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Consensus
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Finanzergebnisse drittes Quartal 2025
Veröffentlichung der Finanzergebnisse am Donnerstag, den 13. November 2025 um 7 Uhr.
Webcast für die Medien um 10 Uhr MESZ.
Webcast für die Investoren um 14 Uhr MESZ
Q3 Dokumente
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Präsentation
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Transkript
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Backup
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Zwischenbericht
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Consensus
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Investor Präsentation
|Download (PDF, 1,60 MB)
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Finanzergebnisse zweites Quartal 2025
Veröffentlichung der Finanzergebnisse am Donnerstag, den 7. August 2025 um 7 Uhr.
Webcast für die Medien um 10 Uhr MESZ.
Webcast für die Investoren um 14 Uhr MESZ
Q2 Dokumente
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Präsentation
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Transkript
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Backup
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Zwischenbericht
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Consensus
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Investor Präsentation
|Download (PDF, 1,52 MB)
|Download (XLSX, 2,10 MB)
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Finanzergebnisse erstes Quartal 2025
Am Donnerstag, den 15. Mai 2025, hat die Deutsche Telekom AG ihre Finanzergebnisse für Q1 2025 veröffentlicht.
Q1 Dokumente
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Präsentation
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Transkript
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Backup
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Zwischenbericht
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Consensus
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Investor Präsentation
|Download (PDF, 1,53 MB)
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