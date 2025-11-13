Deutsche Telekom erhöht abermals Prognose und plant Rekorddividende für das Geschäftsjahr 2025

Viele starke Zahlen, die dritte Prognoseerhöhung im laufenden Jahr und eine geplante Rekordausschüttung: Die Deutsche Telekom wächst verlässlich weiter. Im dritten Quartal stieg der Konzernumsatz auf organischer Basis, also ohne Einfluss durch Veränderung von Wechselkursen und Konsolidierungskreis, gegenüber dem Vorjahr um 3,3 Prozent auf 28,9 Milliarden Euro. Bei den Service-Umsätzen betrug das organische Plus 3,6 Prozent. Gleichzeitig wuchs das bereinigte EBITDA AL organisch um 2,9 Prozent auf 11,1 Milliarden Euro. Vor allem wegen des im Jahresvergleich schwächeren US-Dollars fallen die berichteten Wachstumsraten rechnerisch geringer aus: 1,5 Prozent beim Umsatz, 2,2 Prozent bei den Service-Umsätzen und 0,2 Prozent beim bereinigten EBITDA AL.

„Wir liefern zuverlässig gute Zahlen, trotz aller Herausforderungen auf unseren Märkten“, sagte Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom. „Von unserer Stärke sollen auch unsere Aktionäre durch eine attraktive Ausschüttung profitieren.“

Der Free Cashflow AL ging zwar im dritten Quartal im Jahresvergleich um 9,2 Prozent auf 5,6 Milliarden Euro zurück. In der Betrachtung der ersten neun Monate des Jahres liegt er aber mit plus 6,8 Prozent auf 16,1 Milliarden Euro voll auf Kurs für das Jahresziel.

Mit 2,7 Milliarden Euro lag der bereinigte Konzernüberschuss im dritten Quartal 14,3 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Ohne die Bereinigung um Sondereinflüsse ergab sich ein Rückgang um 17,9 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro. Die Differenz zwischen den Wachstumszahlen ergibt sich durch einen deutlichen Rückgang der Sondereinflüsse im Finanzergebnis. Dieses war im Vorjahresquartal durch positive Veränderungen bei zwei Beteiligungsgesellschaften geprägt.

Aufgrund der Entwicklung in den USA und insbesondere der Konsolidierung von UScellular seit Anfang August hebt der Konzern seine Prognose für 2025 zum dritten Mal in diesem Jahr an. Die Deutsche Telekom erwartet nun ein bereinigtes EBITDA AL von rund 45,3 Milliarden Euro nach zuvor mehr als 45 Milliarden Euro. Die Prognose für den Free Cashflow AL lautet nun rund 20,1 Milliarden Euro nach bislang mehr als 20 Milliarden Euro. Die Prognosewerte für den Konzern außerhalb der USA bleiben dabei unverändert.

Die Deutsche Telekom plant, vorbehaltlich der nötigen Gremienbeschlüsse, für das Geschäftsjahr 2025 im kommenden Jahr eine Rekorddividende. Die Ausschüttung soll von 90 Cent auf 1,00 Euro je Aktie steigen. Als zusätzliches Element der Aktionärsvergütung sollen auch im Jahr 2026 eigene Aktien im Volumen von bis zu 2 Milliarden Euro zurückgekauft werden.

Deutschland: FTTH-Schlagzahl erhöht

Auf ihrem Heimatmarkt verzeichnete die Deutsche Telekom zwischen Juli und September 155.000 neue FTTH-Kunden und damit das bislang beste Quartal bezogen auf neue Nutzer eines reinen Glasfaseranschlusses. Dank des konsequenten Netzausbaus erreicht das Glasfasernetz der Deutschen Telekom inzwischen 11,8 Millionen Haushalte. Auf einem insgesamt annähernd stagnierenden Breitbandmarkt verlor die Deutsche Telekom 25.000 Anschlüsse. Die Deutsche Telekom beabsichtigt, die Steuererleichterungen aus beschleunigten Abschreibungen in einen verstärkten Glasfaserausbau zu investieren.

Im Mobilfunk legten die Service-Umsätze im dritten Quartal organisch um 1,8 Prozent zu. Die Zahl der Vertragskunden unter den eigenen Marken legte im selben Quartal um 314.000 zu. In diesem hohen Wert macht sich der Erfolg der unlimited-Tarife bemerkbar.

Das bereinigte EBITDA AL entwickelte sich mit plus 0,1 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro leicht positiv. Der Umsatz ging um 1,8 Prozent auf 6,3 Milliarden Euro zurück. Einnahmen rund um die Fußball-Europameisterschaft 2024 standen in diesem Jahr keine vergleichbaren Erlöse gegenüber. Die Service-Umsätze wuchsen hingegen organisch um 0,4 Prozent.

USA: Weiteres Rekordquartal

Die Wachstumsstory in den USA geht mit beeindruckenden Zahlen weiter. T-Mobile US verzeichnete einen Rekordzuwachs im Quartal von 2,3 Millionen Mobilfunk-Vertragskunden, darunter 1,0 Million neue Telefonie-Vertragskunden. Beide Wachstumsraten sind branchenführend. Für das Gesamtjahr 2025 rechnet T-Mobile US nun mit 7,2 bis 7,4 Millionen neuen Vertragskunden, nach zuvor erwarteten 6,1 bis 6,4 Millionen.

Die Service-Umsätze kletterten im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 9,0 Prozent auf 18,2 Milliarden Dollar. Das bereinigte EBITDA AL wuchs gleichzeitig um 5,5 Prozent auf 8,4 Milliarden Dollar.

Europa: Stetiges Wachstum

Das Ergebnis der Deutschen Telekom im Segment Europa wächst weiter deutlich. Im dritten Quartal stieg das bereinigte EBITDA AL auf organischer Basis im Jahresvergleich um 4,6 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. Die Wachstumsrate ging im Vergleich zu den Vorquartalen wie erwartet leicht zurück, liegt aber voll innerhalb der mittelfristigen Guidance vom Kapitalmarkttag 2024 von 4 bis 5 Prozent. Der Gesamtumsatz belief sich im dritten Quartal auf 3,2 Milliarden Euro, ein organisches Plus von 2,2 Prozent. Bei den Service-Umsätzen lag das organische Plus sogar bei 3,3 Prozent und damit oberhalb der Kapitalmarkttag-Guidance von 2,5 bis 3 Prozent.

Zum 01.10.2025 hat die Deutsche Telekom den Verkauf des Mobilfunkgeschäfts in Rumänien abgeschlossen. Nach der Veräußerung der Festnetzsparte im Jahr 2020 zieht sich der Konzern damit aus dem Land zurück. Ab dem vierten Quartal dieses Jahres wird das rumänische Geschäft somit nicht mehr in den Zahlen enthalten sein.

Weiterhin positiv entwickeln sich die Kundenkennzahlen. Die Zahl der Mobilfunk-Vertragskunden stieg um 129.000 (inkl. einmaliger Bereinigung um 60.000 in Rumänien). Bei den Breitband-Kunden ergab sich ein Plus von 57.000. Die Zahl der TV-Nutzer stieg im Quartal um 38.000.

Systemgeschäft: Starke Ergebnisentwicklung

Mit einem organischen Plus von 22,8 Prozent auf 127 Millionen Euro beim bereinigten EBITDA AL steigerte T-Systems das Ergebnis im abgelaufenen Quartal erneut deutlich. Einen wichtigen Beitrag leistete hier die gestiegene Profitabilität im Cloud-Geschäft. Beim Umsatz gab es organisch einen Zuwachs um 3,0 Prozent auf 1,0 Milliarde Euro.

Im dritten Quartal lag der Auftragseingang mit 689 Millionen Euro organisch um 20,5 Prozent unter dem Vorjahreswert. Betrachtet man die Entwicklung dieser schwankungsanfälligen Kennziffer über die vergangenen 12 Monate, ergibt sich ein Plus von 3,7 Prozent im Jahresvergleich.

Konzern Deutsche Telekom im Überblick





3. Quartal 2025 in Mio. EUR 3. Quartal 2024 in Mio. EUR Veränd. in % 1.-3. Quartal 2025 in Mio. EUR 1.-3. Quartal 2024 in Mio. EUR Veränd. in % Gesamtjahr 2024 in Mio. EUR Umsatz 28.935 28.501 1,5 87.361 84.838 3,0 115.769 Anteil Ausland in % 77,6 77,0 0,6p 77,9 77,0 0,9p 77,3 Service-Umsatz 24.670 24.127 2,2 74.011 71.700 3,2 96.537 EBITDA bereinigt 12.675 12.689 -0,1 38.097 37.158 2,5 49.423 EBITDA AL bereinigt 11.115 11.096 0,2 33.411 32.389 3,2 43.021 Konzernüberschuss (nach Minderheiten) 2.427 2.957 -17,9 7.886 7.027 12,2 11.209 Konzernüberschuss bereinigt (nach Minderheiten) 2.670 2.335 14,3 7.617 7.051 8,0 9.397 Ergebnis je Aktie

(in Euro) 0,50 0,60 -16,9 1,62 1,42 13,8 2,27 Ergebnis je Aktie bereinigt (in Euro) 0,55 0,47 15,8 1,56 1,43 9,5 1,90 Free Cashflow AL 5.622 6.189 -9,2 16.149 15.126 6,8 19.156 Cash Capex a 5.381 5.793 -7,1 14.586 14.370 1,5 19.171 Cash Capex a (vor Spektrum) 4.000 3.601 11,1 12.213 11.946 2,2 15.962 Netto-Finanz-verbindlichkeiten (einschl. Leasing)





132.779 128.723 3,2 137.327 Anzahl Mitarbeiter b





201.336 199.923 0,7 198.194 davon in Deutschland





72.510 75.856 -4,4 74.550

Anmerkungen zur Tabelle

a. Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (ohne Goodwill).

b. Zum Stichtag.

Operative Segmente: Operative Entwicklung





3. Quartal 2025 in Mio. EUR 3. Quartal 2024 in Mio. EUR Veränd. in % 1. -3. Quartal 2025 in Mio. EUR 1. -3. Quartal 2024 in Mio. EUR Veränd. in % Gesamtjahr 2024 in Mio. EUR Deutschland Gesamtumsatz 6.347 6.465 -1,8 18.852 19.132 -1,5 25.711 EBITDA AL bereinigt 2.733 2.731 0,1 7.972 7.859 1,4 10.516 USA













Gesamtumsatz 18.763 18.293 2,6 57.160 54.584 4,7 75.046 in USD 21.917 20.100 9,0 63.832 59.334 7,6 81.148 EBITDA AL bereinigt 7.195 7.245 -0,7 22.117 21.414 3,3 28.545 in USD 8.404 7.962 5,5 24.698 23.279 6,1 30.893 Europa













Gesamtumsatz 3.179 3.110 2,2 9.349 9.142 2,3 12.347 EBITDA AL bereinigt 1.235 1.180 4,6 3.545 3.356 5,6 4.431 Systemgeschäft













Auftragseingang 689 870 -20,7 2.805 2.650 5,9 4.020 Gesamtumsatz 1.014 991 2,3 3.037 2.966 2,4 4.004 EBITDA AL bereinigt 127 102 23,7 303 267 13,7 369

Operative Segmente: Kundenentwicklung im dritten Quartal 2025

30.09.2025 in Tsd. 30.06.2025 in Tsd. Veränd. in Tsd. Veränd. in % Deutschland Mobilfunk-Kunden 72.813 71.126 1.687 2,4 davon Vertragskunden 27.414 27.039 375 1,4 Festnetz-Anschlüsse 16.879 16.981 -102 -0,6 Breitband-Anschlüsse 15.101 15.126 -25 -0,2 davon Glasfaser a 13.320 13.298 22 0,2 TV (IPTV, Sat) 4.725 4.698 27 0,6 Teilnehmer-Anschlussleitungen (TAL) 1.616 1.705 -89 -5,2 USA







Kunden 139.949 132.778 7.171 5,4 davon Postpaid-Kunden 114.063 107.284 6.779 6,3 davon Prepaid-Kunden 25.886 25.494 392 1,5 Europa







Mobilfunk-Kunden 50.747 50.076 671 1,3 davon Vertragskunden b 27.273 27.144 129 0,5 Festnetz-Anschlüsse 8.024 8.033 -9 -0,1 Breitband-Kunden 7.318 7.261 57 0,8 TV (IPTV, Sat, Kabel) 4.419 4.381 38 0,9

Anmerkungen zur Tabelle

a. Gesamtzahl aller FTTx-Anschlüsse (z. B. FTTC/VDSL, Vectoring sowie FTTH/B).

b. In Polen erfolgte zum 1. Januar 2025 eine Reklassifizierung eines hybriden Prepaid-Postpaid-Tarif-Portfolios für Vertragskunden. Seitdem werden rund 1 Mio. Kunden, die bisher als Vertragskunden ausgewiesen wurden, als Prepaid-Kunden klassifiziert. Die Vergleichswerte wurden rückwirkend angepasst.

Operative Segmente: Kundenentwicklung im Jahresvergleich

30.09.2025 in Tsd. 30.09.2024 in Tsd. Veränd. in Tsd. Veränd. in % Deutschland Mobilfunk-Kunden 72.813 66.920 5.893 8,8 davon Vertragskunden 27.414 26.203 1.211 4,6 Festnetz-Anschlüsse 16.879 17.212 -333 -1,9 Breitband-Anschlüsse 15.101 15.136 -35 -0,2 davon Glasfaser a 13.320 13.152 169 1,3 TV (IPTV, Sat) 4.725 4.590 135 2,9 Teilnehmer-Anschlussleitungen (TAL) 1.616 2.020 -404 -20,0 USA







Kunden 139.949 127.492 12.456 9,8 davon Postpaid-Kunden 114.063 102.185 11.878 11,6 davon Prepaid-Kunden 25.886 25.307 579 2,3 Europa







Mobilfunk-Kunden 50.747 49.712 1.035 2,1 davon Vertragskunden b 27.273 26.619 654 2,5 Festnetz-Anschlüsse 8.024 8.045 -21 -0,3 Breitband-Kunden 7.318 7.096 222 3,1 TV (IPTV, Sat, Kabel) 4.419 4.375 44 1,0

Anmerkungen zur Tabelle

a. Gesamtzahl aller FTTx-Anschlüsse (z. B. FTTC/VDSL, Vectoring sowie FTTH/B).

b. In Polen erfolgte zum 1. Januar 2025 eine Reklassifizierung eines hybriden Prepaid-Postpaid-Tarif-Portfolios für Vertragskunden. Seitdem werden rund 1 Mio. Kunden, die bisher als Vertragskunden ausgewiesen wurden, als Prepaid-Kunden klassifiziert. Die Vergleichswerte wurden rückwirkend angepasst.



Diese Medieninformation enthält zukunftsbezogene Aussagen, welche die gegenwärtigen Ansichten des Managements der Deutschen Telekom hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln. Sie sind im Allgemeinen durch die Wörter „erwarten“, „davon ausgehen“, „annehmen“, „beabsichtigen“, „einschätzen“, „anstreben“, „zum Ziel setzen“, „planen“, „werden“, „erstreben“, „Ausblick“ und vergleichbare Ausdrücke gekennzeichnet und beinhalten im Allgemeinen Informationen, die sich auf Erwartungen oder Ziele für Umsatzerlöse, bereinigtes EBITDA AL oder andere Maßstäbe für die Performance beziehen. Zukunftsbezogene Aussagen basieren auf derzeit gültigen Plänen, Einschätzungen und Erwartungen. Daher sollten Sie sie mit Vorsicht betrachten. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheitsfaktoren, von denen die meisten schwierig einzuschätzen sind und die im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle der Deutschen Telekom liegen. Dazu gehören u. a. auch der Fortschritt, den die Deutsche Telekom mit den personalbezogenen Restrukturierungsmaßnahmen erzielt, und die Auswirkungen anderer bedeutender strategischer und operativer Initiativen, einschließlich des Erwerbs oder der Veräußerung von Gesellschaften sowie von Unternehmenszusammenschlüssen. Weitere mögliche Faktoren, die die Kosten- und Erlösentwicklung wesentlich beeinträchtigen, sind Veränderungen der Wechselkurse und Zinssätze, regulatorische Vorgaben, ein Wettbewerb, der schärfer ist als erwartet, Veränderungen bei den Technologien, Rechtsstreitigkeiten und aufsichtsrechtliche Entwicklungen. Sollten diese oder andere Risiken und Unsicherheitsfaktoren eintreten oder sollten sich die den Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig herausstellen, so können die tatsächlichen Ergebnisse der Deutschen Telekom wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Die Deutsche Telekom kann keine Garantie dafür geben, dass die Erwartungen oder Ziele erreicht werden. Die Deutsche Telekom lehnt – unbeschadet bestehender kapitalmarktrechtlicher Verpflichtungen – jede Verantwortung für eine Aktualisierung der zukunftsbezogenen Aussagen durch Berücksichtigung neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder anderer Dinge ab. Zusätzlich zu den nach IFRS erstellten Kennzahlen legt die Deutsche Telekom alternative Leistungskennzahlen vor, z. B. EBITDA, EBITDA AL, bereinigtes EBITDA, bereinigtes EBITDA AL, bereinigte EBITDA-Marge AL, Core EBITDA, bereinigtes EBIT, EBIT-Marge, bereinigter Konzernüberschuss/(-fehlbetrag), bereinigtes Ergebnis je Aktie, Free Cashflow, Free Cashflow AL sowie Brutto- und Netto-Finanzverbindlichkeiten, die nicht Bestandteil der Rechnungslegungsvorschriften sind. Diese Kennzahlen sind als Ergänzung, jedoch nicht als Ersatz für die nach IFRS erstellten Angaben zu sehen. Alternative Leistungskennzahlen unterliegen weder den IFRS noch anderen allgemein geltenden Rechnungslegungsvorschriften. Andere Unternehmen legen diesen Begriffen unter Umständen andere Definitionen zugrunde.

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil