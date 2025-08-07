Deutsche Telekom wächst im zweiten Quartal stetig weiter und erhöht erneut die Ziele für das Gesamtjahr 2025

Die Geschäfte laufen rund bei der Deutschen Telekom. Nach einem guten Jahresauftakt wuchs Europas führendes Unternehmen in der Telekommunikationsbranche auch im zweiten Quartal 2025 stetig weiter. In der organischen Betrachtung, also ohne den Einfluss von Veränderung des Konsolidierungskreises und der Wechselkurse, stieg der Umsatz des Konzerns im zweiten Quartal gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 4,0 Prozent auf 28,7 Milliarden Euro. Die Service-Umsätze stiegen ebenfalls um 4,0 Prozent auf 24,4 Milliarden Euro. Im gleichen Zeitraum wuchs das bereinigte EBITDA AL organisch um 5,0 Prozent auf 11,0 Milliarden Euro. Der Free Cashflow AL ging im Quartal um 6,7 Prozent auf 4,9 Milliarden Euro zurück. Diese Kennziffer schwankt in der Quartalsbetrachtung oft stark. Im Halbjahr steht ein Plus von 17,8 Prozent auf 10,5 Milliarden Euro zu Buche.

Im zweiten Quartal 2025 belief sich der Durchschnittskurs des US-Dollars auf 1,13 Dollar je Euro. Damit notierte der Dollar deutlich schwächer als ein Jahr zuvor, als der Durchschnittskurs noch 1,08 Dollar für einen Euro betragen hatte. Daraus folgt ein rein umrechnungstechnischer Einfluss auf die berichteten Finanzzahlen des Konzerns. Berichtet belief sich das Plus beim Gesamtumsatz auf 1,0 Prozent und bei den Service-Umsätzen auf 1,2 Prozent. Das bereinigte EBITDA AL wuchs berichtet um 1,7 Prozent.

„Wir sehen auch im zweiten Quartal ein starkes Wachstum auf beiden Seiten des Atlantiks“, sagte Vorstandsvorsitzender Tim Höttges. „Die Deutsche Telekom bleibt damit Taktgeber der Branche.“

Der berichtete Konzernüberschuss stieg zwischen April und Juni gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 25,2 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro. Bereinigt um Sondereinflüsse legte der Konzernüberschuss um 1,1 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro zu. Im Halbjahr ergibt sich hier ein Plus von 4,9 Prozent und damit von 4,9 Milliarden Euro.

Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr hob die Deutsche Telekom ihre Prognose für das Gesamtjahr 2025 an. Das bereinigte EBITDA AL soll nun mehr als 45,0 Milliarden Euro betragen statt bislang rund 45,0 Milliarden Euro. Die Prognose für den Free Cashflow AL lautet nun mehr als 20,0 Milliarden Euro statt bislang rund 20,0 Milliarden Euro.

Deutschland: Telekom bleibt auf Kurs

Das Mobilfunkgeschäft auf dem Heimatmarkt der Telekom entwickelt sich weiterhin positiv. Im zweiten Quartal stiegen die mobilen Service-Umsätze um 1,9 Prozent. Das Unternehmen untermauerte damit seine klare Marktführerschaft bei dieser wichtigsten Kennzahl. Die Zahl der Vertragskunden unter den eigenen Marken stieg mit 185.000 zwar in geringerem Umfang an als in den Vorquartalen. Hauptsächlich bedingt aber durch den Wechsel eines Großkunden zu einem Wettbewerber. Die Einführung der Unlimited-Tarife im April machte sich dagegen bei den Kundenzahlen sehr positiv bemerkbar.

Das Wachstum bei den FTTH-Kunden setzte sich mit einem Plus von 137.000 im zweiten Quartal fort. Der Ausbau des Glasfasernetzes verlief planmäßig; inzwischen werden 11,1 Millionen Haushalte erreicht. Der Breitbandmarkt ist von geringem Wachstum und zusätzlich anhaltend starkem Wettbewerb geprägt. Hier verlor die Telekom im zweiten Quartal 20.000 Anschlüsse.

Bei den Finanzkennzahlen stieg das bereinigte EBITDA AL im zweiten Quartal 2025 gegenüber dem Vorjahreswert um 2,0 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro. Beim Gesamtumsatz ergab sich ein Rückgang um 1,3 Prozent auf 6,3 Milliarden Euro. Dieser Rückgang resultiert vor allem aus einem geringeren Geschäft mit mobilen Endgeräten. Die margenträchtigen Service-Umsätze legten dagegen organisch um 1,1 Prozent zu.

USA: Kundenprognose deutlich angehoben

T-Mobile US gibt auf dem amerikanischen Mobilfunkmarkt unverändert den Takt vor. Die Finanzkennzahlen legten auch im zweiten Quartal 2025 gegenüber dem Vorjahr zu. Das bereinigte EBITDA AL stieg um 6,2 Prozent auf 8,3 Milliarden Dollar, gleichzeitig wuchsen die Service-Umsätze um 6,3 Prozent auf 17,4 Milliarden Dollar.

Auch bei den Kundenzahlen setzte das Unternehmen erneut Maßstäbe für die Branche. Im Quartal gab es 1,7 Millionen neue Vertragskunden. Darunter waren 830.000 Telefonie-Vertragskunden. Für das Gesamtjahr hob T-Mobile US seine Kundenprognose an. Das Unternehmen rechnet nun für 2025 mit 6,1 bis 6,4 Millionen neuen Vertragskunden. Dieser Wert liegt im Mittel um 500.000 über der bisherigen Prognose.

Nach Ende des Quartals schloss T-Mobile US die Übernahmen des Glasfaseranbieters Metronet sowie des Mobilfunkanbieters UScellular ab. Zum 18. Juli 2025 betrug der Anteil der Deutschen Telekom an T-Mobile US 52,1 Prozent.

Europa: 30 Quartale in Folge Gewinnwachstum

Die europäischen Landesgesellschaften steigerten zum 30. Mal in Folge in einem Quartal auf organischer Basis ihr Ergebnis gegenüber dem Vorjahr. Das bereinigte EBITDA AL legte organisch um 6,3 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro zu. Der Umsatz wuchs im gleichen Zeitraum organisch um 2,1 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro.

Die Zahl der Mobilfunk-Vertragskunden stieg zwischen April und Juni um 209.000. Vor allem in Polen entwickelten sich die Zahlen positiv. Bei den Breitband-Kunden gab es ein Plus von 65.000. Das Wachstum bei den TV-Kunden betrug 15.000.

Systemgeschäft: durchweg positive Trends

T-Systems lieferte ein weiteres Quartal mit einer sehr erfreulichen Entwicklung der wesentlichen Kennziffern. So stieg der Auftragseingang im zweiten Quartal 2025 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 20,5 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. Starke Zuwächse gab es in den Bereichen Roadcharging und Digital. Betrachtet man den Auftragseingang über die vergangenen zwölf Monate, beträgt die Wachstumsrate 11,5 Prozent.

Auch der positive Trend bei den Finanzkennzahlen setzte sich ungebrochen fort. So wuchs der Umsatz des Segments um 3,3 Prozent auf eine Milliarde Euro. Das Wachstum beim bereinigten EBITDA AL betrug 10,2 Prozent auf insgesamt 96 Millionen Euro.

Konzern Deutsche Telekom im Überblick





2. Quartal 2025 in Mio. EUR 2. Quartal 2024 in Mio. EUR Veränd. in % 1. Halbjahr 2025 in Mio. EUR 1. Halbjahr 2024 in Mio. EUR Veränd. in % Gesamtjahr 2024 in Mio. EUR Umsatz 28.671 28.394 1,0 58.427 56.337 3,7 115.769 Anteil Ausland in % 76,4 76,0 0,4p 77,0 75,9 1,1p 76,3 Service-Umsatz 24.384 24.088 1,2 49.341 47.573 3,7 96.537 EBITDA bereinigt 12.528 12.412 0,9 25.422 24.469 3,9 49.423 EBITDA AL bereinigt 10.999 10.819 1,7 22.297 21.292 4,7 43.021 Konzernüberschuss (nach Minderheiten) 2.615 2.088 25,2 5.460 4.070 34,1 11.209 Konzernüberschuss bereinigt (nach Minderheiten) 2.504 2.477 1,1 4.947 4.716 4,9 9.397 Ergebnis je Aktie

(in Euro) 0,54 0,42 27,0 1,12 0,82 36,1 2,27 Ergebnis je Aktie bereinigt (in Euro) 0,51 0,50 2,5 1,01 0,95 6,4 1,90 Free Cashflow AL 4.878 5.229 -6,7 10.528 8.938 17,8 19.156 Cash Capex a 4.724 3.859 22,4 9.205 8.577 7,3 19.171 Cash Capex a (vor Spektrum) 3.870 3.684 5,1 8.213 8.345 -1,6 15.962 Netto-Finanz-verbindlichkeiten (einschl. Leasing)





126.535 135.125 -6,4 137.327 Anzahl Mitarbeiter b





199.050 200.402 -0,7 198.194 davon in Deutschland





73.356 77.051 -4,8 74.550

Anmerkungen zur Tabelle

a) Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

(ohne Goodwill).

b) Zum Stichtag.

Operative Segmente: Operative Entwicklung





2. Quartal 2025 in Mio. EUR 2. Quartal 2024 in Mio. EUR Veränd. in % 1. Halbjahr 2025 in Mio. EUR 1. Halbjahr 2024 in Mio. EUR Veränd. in % Gesamtjahr 2024 in Mio. EUR Deutschland Gesamtumsatz 6.286 6.369 -1,3 12.505 12.667 -1,3 25.711 EBITDA AL bereinigt 2.605 2.553 2,0 5.239 5.129 2,1 10.516 USA













Gesamtumsatz 18.597 18.282 1,7 38.397 36.291 5,8 75.046 in USD 21.083 19.685 7,1 41.915 39.235 6,8 81.148 EBITDA AL bereinigt 7.299 7.237 0,8 14.922 14.169 5,3 28.545 in USD 8.272 7.792 6,2 16.294 15.317 6,4 30.893 Europa













Gesamtumsatz 3.116 3.073 1,4 6.170 6.032 2,3 12.347 EBITDA AL bereinigt 1.170 1.108 5,6 2.310 2.176 6,2 4.431 Systemgeschäft













Auftragseingang 1.153 957 20,5 2.116 1.780 18,9 4.020 Gesamtumsatz 1.013 981 3,3 2.023 1.974 2,5 4.004 EBITDA AL bereinigt 96 87 10,2 176 164 7,5 369

Operative Segmente: Kundenentwicklung im zweiten Quartal 2025

30.06.2025 in Tsd. 31.03.2025 in Tsd. Veränd. in Tsd. Veränd. in % Deutschland Mobilfunk-Kunden 71.126 69.788 1.338 1,9 davon Vertragskunden 27.039 26.802 237 0,9 Festnetz-Anschlüsse 16.981 17.067 -86 -0,5 Breitband-Anschlüsse 15.126 15.145 -20 -0,1 davon Glasfaser a 13.298 13.255 42 0,3 TV (IPTV, Sat) 4.698 4.675 23 0,5 Teilnehmer-Anschlussleitungen (TAL) 1.705 1.797 -92 -5,1 USA







Kunden 132.778 130.910 1.868 1,4 davon Postpaid-Kunden 107.284 105.455 1.829 1,7 davon Prepaid-Kunden 25.494 25.455 39 0,2 Europa







Mobilfunk-Kunden 50.076 49.790 286 0,6 davon Vertragskunden b 27.144 26.934 209 0,8 Festnetz-Anschlüsse 8.033 8.087 -54 -0,7 Breitband-Kunden 7.261 7.241 20 0,3 TV (IPTV, Sat, Kabel) 4.381 4.409 -28 -0,6

Anmerkungen zur Tabelle

a) Gesamtzahl aller FTTx-Anschlüsse (z. B. FTTC/VDSL, Vectoring sowie FTTH/B).

b) In Polen erfolgte zum 1. Januar 2025 eine Reklassifizierung eines hybriden Prepaid-Postpaid-Tarif-Portfolios für Vertragskunden. Seitdem werden rund 1 Mio. Kunden, die bisher als Vertragskunden ausgewiesen wurden, als Prepaid-Kunden klassifiziert. Die Vergleichswerte wurden rückwirkend angepasst.

Operative Segmente: Kundenentwicklung im Jahresvergleich

30.06.2025 in Tsd. 30.06.2024 in Tsd. Veränd. in Tsd. Veränd. in % Deutschland Mobilfunk-Kunden 71.126 65.192 5.934 9,1 davon Vertragskunden 27.039 25.838 1.201 4,6 Festnetz-Anschlüsse 16.981 17.253 -272 -1,6 Breitband-Anschlüsse 15.126 15.098 28 0,2 davon Glasfaser a 13.298 13.065 232 1,8 TV (IPTV, Sat) 4.698 4.514 184 4,1 Teilnehmer-Anschlussleitungen (TAL) 1.705 2.181 -476 -21,8 USA







Kunden 132.778 125.893 6.885 5,5 davon Postpaid-Kunden 107.284 100.610 6.674 6,6 davon Prepaid-Kunden 25.494 25.283 211 0,8 Europa







Mobilfunk-Kunden 50.076 49.287 789 1,6 davon Vertragskunden b 27.144 26.446 698 2,6 Festnetz-Anschlüsse 8.033 8.033 -1 0,0 Breitband-Kunden 7.261 7.048 213 3,0 TV (IPTV, Sat, Kabel) 4.381 4.334 47 1,1

Anmerkungen zur Tabelle

a) Gesamtzahl aller FTTx-Anschlüsse (z. B. FTTC/VDSL, Vectoring sowie FTTH/B).

b) In Polen erfolgte zum 1. Januar 2025 eine Reklassifizierung eines hybriden Prepaid-Postpaid-Tarif-Portfolios für Vertragskunden. Seitdem werden rund 1 Mio. Kunden, die bisher als Vertragskunden ausgewiesen wurden, als Prepaid-Kunden klassifiziert. Die Vergleichswerte wurden rückwirkend angepasst.

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