Deutsche Telekom bleibt im Wachstumsmodus und erhöht den Ausblick für 2025

Mit guten Zahlen zum Jahresauftakt setzt die Deutsche Telekom ihren Erfolgskurs fort. Der Konzern erhöht seine Ziele für das Gesamtjahr. Im ersten Quartal 2025 stieg der Gesamtumsatz gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 6,5 Prozent auf 29,8 Milliarden Euro. Die Service-Umsätze legten um 6,3 Prozent auf 25,0 Milliarden Euro zu. Während das bereinigte EBITDA AL um 7,9 Prozent auf 11,3 Milliarden Euro stieg, wuchs der Free Cashflow AL um 52,4 Prozent auf 5,6 Milliarden Euro. In der organischen Betrachtung – ohne den Einfluss der Veränderung von Wechselkursen und des Konsolidierungskreises – fielen die Wachstumsraten geringer aus: Umsatz plus 3,8 Prozent, Service-Umsätze plus 3,5 Prozent, bereinigtes EBITDA AL plus 5,3 Prozent. Grund ist, dass die berichteten Zahlen insbesondere durch den im Jahresvergleich im Quartalsdurchschnitt stärkeren Dollar beeinflusst sind.

„Unsere Zahlen sprechen eine klare Sprache: Die Richtung stimmt weiterhin“, sagte Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom. „Trotz eines herausfordernden Umfelds beweisen wir einmal mehr Widerstandsfähigkeit.“

Der berichtete Konzernüberschuss wuchs im ersten Quartal gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2024 um 43,5 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro. Bereinigt um Sondereffekte ergab sich ein Plus von 9,1 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 0,50 Euro.

Die Deutsche Telekom erhöht ihre Prognose für das Gesamtjahr 2025. Das bereinigte EBITDA AL soll nun rund 45,0 Milliarden Euro betragen, nach einem Zielwert von zuvor rund 44,9 Milliarden Euro. Der Free Cashflow AL soll rund 20,0 Milliarden Euro erreichen, nach bislang rund 19,9 Milliarden Euro. Die entsprechenden Vergleichswerte für das Geschäftsjahr 2024 lauten 43,0 Milliarden Euro für das bereinigte EBITDA AL sowie 19,2 Milliarden Euro für den Free Cashflow AL. Die Prognosewerte für 2025 basieren auf im Jahresvergleich konstanten Wechselkursen.

Deutschland: Service-Umsätze im Mobilfunk steigen

Mit einem Plus von 3,0 Prozent bei den mobilen Service-Umsätzen untermauerte die Telekom im ersten Quartal ihre Führungsposition bei der wichtigsten Kennzahl im Mobilfunk. Die Zahl der Mobilfunk-Vertragskunden unter den eigenen Marken wuchs im gleichen Zeitraum um 274.000.

Im Festnetz legte die Zahl der Kunden mit einem reinen Glasfaseranschluss (FTTH) um 128.000 zu und erreichte 1,6 Millionen. Auf dem Breitbandmarkt verzeichnete die Telekom insgesamt wegen des scharfen Wettbewerbs auf dem schwächer wachsenden Markt ein Minus von netto 7.000 Kunden.

Mit einem Zuwachs beim bereinigten EBITDA AL von 2,3 Prozent legte diese Gewinnkennzahl zum 34. Mal in Folge in einem Quartal zu. Der Gesamtumsatz ging im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 1,3 Prozent zurück. Ausschlaggebend waren hier geringere Umsätze im margenschwachen Geschäft mit Endgeräten. Die Service-Umsätze im Segment Deutschland stiegen hingegen um 1,4 Prozent.

USA: branchenführendes Wachstum

T-Mobile US bleibt der klare Wachstumsführer auf dem Mobilfunkmarkt in den USA. Zwischen Januar und März verzeichnete das Unternehmen 1,3 Millionen neue Vertragskunden. Darunter waren 495.000 der besonders lukrativen Telefonie-Kunden. Mit 424.000 neuen High Speed Internet-Kunden stieg die Zahl der Nutzer dieses Festnetz-Ersatzprodukts zum 31. März auf 6,9 Millionen. Die Gesamtzahl der Kunden von T-Mobile US zum Ende des ersten Quartals belief sich auf 130,9 Millionen, ein Plus von mehr als 10 Millionen gegenüber dem gleichen Zeitpunkt im Vorjahr.

Das bereinigte EBITDA AL wuchs im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreswert um 6,6 Prozent auf 8,0 Milliarden Dollar. Das Umsatzplus belief sich ebenfalls auf 6,6 Prozent auf 20,8 Milliarden Dollar.

Europa: Finanzkennzahlen wachsen weiter

Ein aus den vergangenen Jahren bekanntes Bild zeigen die Landesgesellschaften im operativen Segment Europa. Die maßgeblichen Finanzkennzahlen entwickeln sich unvermindert positiv. Im ersten Quartal 2025 stieg das bereinigte EBITDA AL auf organischer Basis gegenüber dem Vorjahr um 7,2 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro. Der Gesamtumsatz legte im gleichen Zeitraum organisch um 3,7 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro zu. Das organische Wachstum der Service-Umsätze fiel dabei mit 5,0 Prozent überproportional aus.

Mit 123.000 neuen Mobilfunk-Vertragskunden stieg die Gesamtzahl auf 26,9 Millionen. Das Plus bei den Breitband-Kunden belief sich auf 68.000. Die Gesamtzahl der TV-Kunden ging im Quartal um 1.000 zurück. Grund war das geplante Auslaufen des Satelliten-TV-Angebots in Ungarn.

Systemgeschäft: deutliches Plus beim Auftragseingang

T-Systems gelang es, zum Start ins Jahr 2025 an die positiven Trends der vergangenen Quartale anzuknüpfen. Der Auftragseingang stieg im ersten Quartal gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 17,0 Prozent auf 1,0 Milliarden Euro. Positiv wirkten sich hier vor allem zwei große Aufträge im Bereich Public aus.

Gleichzeitig stieg der Umsatz um 1,7 Prozent auf 1,0 Milliarden Euro. Mit 81 Millionen Euro lag das bereinigte EBITDA AL um 4,4 Prozent über dem Wert aus dem Vorjahr.

Konzern Deutsche Telekom im Überblick





1. Quartal 2025 in Mio. EUR 1. Quartal 2024 in Mio. EUR Veränd. in % Gesamtjahr 2024 in Mio. EUR Umsatz 29.755 27.942 6,5 115.769 Anteil Ausland in % 77,6 75,9 1,7p 76,3 Service-Umsatz 24.957 23.485 6,3 96.537 EBITDA bereinigt 12.895 12.057 6,9 49.423 EBITDA AL bereinigt 11.297 10.473 7,9 43.021 Konzernüberschuss (nach Minderheiten) 2.845 1.982 43,5 11.209 Konzernüberschuss bereinigt (nach Minderheiten) 2.442 2.238 9,1 9.397 Ergebnis je Aktie (in Euro) 0,58 0,40 45,7 2,27 Ergebnis je Aktie bereinigt (in Euro) 0,50 0,45 10,8 1,90 Free Cashflow AL 5.650 3.708 52,4 19.156 Cash Capex a 4.480 4.718 -5,0 19.171 Cash Capex a (vor Spektrum) 4.343 4.661 -6,8 15.962 Netto-Finanz-verbindlichkeiten (einschl. Leasing) 131.940 133.116 -0,9 137.327 Anzahl Mitarbeiter b 198.678 201.251 -1,3 198.194 davon in Deutschland 74.013 78.191 -5,3 74.550

Anmerkungen zur Tabelle

a) Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (ohne Goodwill).

b) Zum Stichtag.

Operative Segmente: Operative Entwicklung





1. Quartal 2025 in Mio. EUR 1. Quartal 2024 in Mio. EUR Veränd. in % Gesamtjahr 2024 in Mio. EUR Deutschland Gesamtumsatz 6.219 6.298 -1,3 25.711 EBITDA AL bereinigt 2.634 2.576 2,3 10.516 USA Gesamtumsatz 19.800 18.009 9,9 75.046 in USD 20.832 19.550 6,6 81.148 EBITDA AL bereinigt 7.623 6.932 10,0 28.545 in USD 8.022 7.525 6,6 30.893 Europa Gesamtumsatz 3.053 2.959 3,2 12.347 EBITDA AL bereinigt 1.141 1.069 6,7 4.431 Systemgeschäft Auftragseingang 963 823 17,0 4.020 Gesamtumsatz 1.009 993 1,7 4.004 EBITDA AL bereinigt 81 77 4,4 369

Operative Segmente: Kundenentwicklung im ersten Quartal 2025

31.03.2025 in Tsd. 31.12.2024 in Tsd. Veränd. in Tsd. Veränd. in % Deutschland Mobilfunk-Kunden 69.788 68.553 1.235 1,8 davon Vertragskunden 26.802 26.532 270 1,0 Festnetz-Anschlüsse 17.067 17.155 -88 -0,5 Breitband-Anschlüsse 15.145 15.152 -7 0,0 davon Glasfaser a 13.255 13.213 42 0,3 TV (IPTV, Sat) 4.675 4.638 37 0,8 Teilnehmer-Anschlussleitungen (TAL) 1.797 1.887 -90 -4,8 USA







Kunden 130.910 129.528 1.382 1,1 davon Postpaid-Kunden 105.455 104.118 1.338 1,3 davon Prepaid-Kunden 25.455 25.410 45 0,2 Europa







Mobilfunk-Kunden 49.790 49.722 68 0,1 davon Vertragskunden b 26.934 26.811 123 0,5 Festnetz-Anschlüsse 8.087 8.076 11 0,1 Breitband-Kunden 7.241 7.173 68 0,9 TV (IPTV, Sat, Kabel) 4.409 4.410 -1 0,0

Anmerkungen zur Tabelle

a) Gesamtzahl aller FTTx-Anschlüsse (z. B. FTTC/VDSL, Vectoring sowie FTTH/B).

b) In Polen erfolgte zum 1. Januar 2025 eine Reklassifizierung eines hybriden Prepaid-Postpaid-Tarif-Portfolios für Vertragskunden. Seitdem werden rund 1 Mio. Kunden, die bisher als Vertragskunden ausgewiesen wurden, als Prepaid-Kunden klassifiziert. Die Vergleichswerte wurden rückwirkend angepasst.

Operative Segmente: Kundenentwicklung im Jahresvergleich

31.03.2025 in Tsd. 31.03.2024 in Tsd. Veränd. in Tsd. Veränd. in % Deutschland Mobilfunk-Kunden 69.788 63.284 6.504 10,3 davon Vertragskunden 26.802 25.492 1.310 5,1 Festnetz-Anschlüsse 17.067 17.293 -226 -1,3 Breitband-Anschlüsse 15.145 15.057 89 0,6 davon Glasfaser a 13.255 12.975 280 2,2 TV (IPTV, Sat) 4.675 4.400 275 6,2 Teilnehmer-Anschlussleitungen (TAL) 1.797 2.349 -552 -23,5 USA Kunden 130.910 120.872 10.038 8,3 davon Postpaid-Kunden 105.455 99.272 6.183 6,2 davon Prepaid-Kunden 25.455 21.600 3.855 17,8 Europa Mobilfunk-Kunden 49.790 48.837 953 2,0 davon Vertragskunden b 26.934 26.263 671 2,6 Festnetz-Anschlüsse 8.087 8.021 66 0,8 Breitband-Kunden 7.241 6.996 245 3,5 TV (IPTV, Sat, Kabel) 4.409 4.311 98 2,3

Anmerkungen zur Tabelle

a) Gesamtzahl aller FTTx-Anschlüsse (z. B. FTTC/VDSL, Vectoring sowie FTTH/B).

b) In Polen erfolgte zum 1. Januar 2025 eine Reklassifizierung eines hybriden Prepaid-Postpaid-Tarif-Portfolios für Vertragskunden. Seitdem werden rund 1 Mio. Kunden, die bisher als Vertragskunden ausgewiesen wurden, als Prepaid-Kunden klassifiziert. Die Vergleichswerte wurden rückwirkend angepasst.



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