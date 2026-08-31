Finanzergebnisse zum Gesamtjahr und 4. Quartal 2020
Am Freitag, den 26. Februar 2021, hat die Deutsche Telekom AG ihre Ergebnisse für das Jahr 2020 veröffentlicht. Alle Informationen und Dokumente finden Sie hier.
Q4 Dokumente
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Präsentation
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Transkript
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Backup
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Geschäftsbericht
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Consensus
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Finanzergebnisse drittes Quartal 2020
Am Donnerstag, den 12. November 2020, hat die Deutsche Telekom AG ihre Ergebnisse für das dritte Quartal 2020 veröffentlicht. Alle Informationen und Dokumente finden Sie hier.
Q3 Dokumente
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Präsentation
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Transkript
|Backup
|Zwischenbericht
|Consensus
|Restatement
|Download (PDF, 115 KB)
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|Download (XLSX, 78 KB)
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Finanzergebnisse zweites Quartal 2020
Am Donnerstag, den 13. August 2020, hat die Deutsche Telekom AG ihre Ergebnisse für das zweite Quartal 2020 veröffentlicht. Alle Informationen und Dokumente finden Sie hier.
Q2 Dokumente
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Präsentation
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Transkript
|Backup
|Zwischenbericht
|Consensus
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Finanzergebnisse erstes Quartal 2020
Am Donnerstag, den 14. Mai 2020, hat die Deutsche Telekom AG ihre Ergebnisse für das erste Quartal 2020 veröffentlicht. Alle Informationen und Dokumente finden Sie hier.
Q1 Dokumente
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Präsentation
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Transkript
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Backup
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Zwischenbericht
|Consensus
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