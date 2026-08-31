Finanzergebnisse zum Gesamtjahr und 4. Quartal 2020

Am Freitag, den 26. Februar 2021, hat die Deutsche Telekom AG ihre Ergebnisse für das Jahr 2020 veröffentlicht. Alle Informationen und Dokumente finden Sie hier.

Q4 Dokumente

Eine Übersicht aller Dokumente der vergangenen Quartale finden Sie auf unserer Downloadseite.