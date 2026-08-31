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Finanzergebnisse

Symbolbild Quartalszahlen Deutsche Telekom AG

Finanzergebnisse zum Gesamtjahr und 4. Quartal 2020

Am Freitag, den 26. Februar 2021, hat die Deutsche Telekom AG ihre Ergebnisse für das Jahr 2020 veröffentlicht. Alle Informationen und Dokumente finden Sie hier.

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Konzern übertrifft im Rekordjahr 2020 Prognose.

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